Cel mai mic iPad primește cea mai mare actualizare din istoria sa. Apple îl face mai subțire, mai puternic, rezistent la apă și cu ecran OLED ce transmite sunetul
Apple a anunțat pe 26 octombrie 2026 o transformare majoră pentru cea mai compactă tabletă din portofoliu, iPad mini. După generații în care actualizările s-au concentrat în special pe performanță și îmbunătățiri punctuale, noul model aduce schimbări importante aproape în fiecare componentă. De la ecranul OLED și sistemul audio integrat în acesta până la procesorul A20 Pro și certificarea pentru rezistență la apă, iPad mini încearcă să ofere o experiență premium într-un format care rămâne suficient de compact pentru utilizarea cu o singură mână.
Noua tabletă are o grosime de numai 5,4 milimetri, un ecran Super Retina XDR de 8,5 inchi și un procesor construit folosind tehnologia de fabricație pe 2 nanometri. Apple promite inclusiv performanțe de până la 4,5 ori mai mari în sarcinile de inteligență artificială și o experiență multimedia îmbunătățită radical, datorită tehnologiei Acoustic Display. Precomenzile încep pe 28 octombrie, iar disponibilitatea comercială este programată pentru 6 noiembrie 2026.
Noul iPad mini primește ecran OLED, sunet prin display și rezistență la apă
Cea mai importantă schimbare vizuală este trecerea de la tehnologia LCD la OLED. Noul display Super Retina XDR măsoară 8,5 inchi, fiind puțin mai mare decât cel de 8,3 inchi al generației precedente. Apple a reușit să păstreze însă dimensiunile generale ale dispozitivului prin reducerea marginilor din jurul ecranului cu 24%.
Tehnologia OLED permite controlul individual al luminozității pixelilor, oferind negru profund, un contrast declarat de 2.000.000:1 și culori mai intense. Luminozitatea maximă atinge 1.200 de niți, de peste două ori mai mult decât la generația precedentă, în timp ce luminozitatea susținută pe întregul ecran ajunge la 600 de niți. Pentru utilizarea nocturnă, ecranul poate coborî până la un nit.
O altă premieră pentru iPad mini este disponibilitatea unui ecran cu tratament nano-texture, tehnologie întâlnită anterior pe unele configurații iPad Pro. Aceasta reduce reflexiile și poate îmbunătăți vizibilitatea în medii puternic iluminate.
Poate cea mai interesantă inovație este însă sistemul Acoustic Display. Apple a integrat difuzoare pentru frecvențele joase care transmit vibrațiile acustice prin ansamblul ecranului, transformându-l într-o parte activă a sistemului de reproducere a sunetului. Frecvențele înalte sunt redate prin tweetere ascunse între sticlă și carcasa din aluminiu.
Rezultatul promis este un sunet mai puternic, cu bas mai pronunțat și frecvențe înalte mai clare, fără necesitatea unor grile tradiționale de mari dimensiuni. Apple nu susține că pixelii OLED produc direct sunet, ci că display-ul participă fizic la transmiterea vibrațiilor generate de sistemul audio.
Această arhitectură contribuie și la etanșarea carcasei. Pentru prima dată, iPad mini beneficiază de certificare IP67, ceea ce înseamnă rezistență la praf și imersie accidentală în apă dulce, la o adâncime de până la un metru, timp de maximum 30 de minute, în condiții de laborator. Rezistența nu este permanentă, iar deteriorările provocate de lichide nu sunt acoperite de garanția standard.
Designul a fost, de asemenea, rafinat. Tableta are o grosime de doar 5,4 mm și este disponibilă în două culori, midnight și starlight.
Procesorul A20 Pro transformă iPad mini într-o tabletă puternică pentru gaming și inteligență artificială
Dincolo de ecran, cea mai mare evoluție tehnologică este reprezentată de procesorul Apple A20 Pro. Fabricat folosind un proces pe 2 nanometri, acesta dispune de un CPU cu până la șase nuclee și un GPU cu șapte nuclee, fiecare integrând acceleratoare dedicate operațiunilor de inteligență artificială.
Apple susține că performanța în sarcinile AI crește de până la 4,5 ori față de generația precedentă. Performanța grafică poate fi de până la 2,7 ori mai mare, iar procesorul central oferă un avantaj de până la 60% în sarcinile multithread.
Pentru pasionații de jocuri, noua arhitectură grafică include ray tracing accelerat hardware, mesh shading și tehnologii avansate de gestionare a memoriei. Acestea permit efecte vizuale mai complexe și ar putea transforma iPad mini într-un dispozitiv de gaming mobil deosebit de performant.
O particularitate interesantă este rezervată configurației cu 512 GB de stocare, care beneficiază de un Dual 16-core Neural Engine, cu 32 de nuclee dedicate procesării AI. Apple afirmă că această configurație dublează puterea de procesare a motorului neuronal față de generația anterioară.
Conectivitatea primește îmbunătățiri importante. Cipul Apple N1 aduce Wi-Fi 7, Bluetooth 6 și Thread, în timp ce versiunile Cellular integrează modemul Apple C2, care promite viteze de transfer de date mobile cu până la 50% mai mari decât înainte.
Camera frontală de 12 MP cu funcționalitate Center Stage a fost mutată pe latura lungă a tabletei, pentru o poziționare mai naturală în apelurile video. Camera principală are tot 12 MP, poate filma 4K la 60 de cadre pe secundă și primește un bliț Adaptive True Tone.
Noul iPad mini rulează iPadOS 27 și beneficiază de funcții Apple Intelligence, inclusiv posibilitatea utilizării unor modele AI direct pe dispozitiv. Apple anunță și noua generație Siri AI, cu înțelegerea contextului personal și a informațiilor afișate pe ecran, disponibilă în versiune beta cu iPadOS 27.2. Există însă o limitare importantă pentru România: potrivit comunicatului Apple, Siri AI nu este disponibilă momentan în Uniunea Europeană pe iPadOS, iar limba română nu figurează printre limbile compatibile.
Tableta este compatibilă cu Apple Pencil Pro și Apple Pencil USB-C, iar noua husă Smart Folio utilizează materialul TechWoven și un sistem de pliere care permite mai multe unghiuri de poziționare.
Prețul american pornește de la 699 de dolari pentru versiunea Wi-Fi de 128 GB, echivalentul a aproximativ 625 de euro, înaintea taxelor americane. Versiunea Wi-Fi + Cellular începe de la echivalentul a aproximativ 759 de euro. Vor exista configurații de 128 GB, 256 GB și 512 GB, însă Apple nu a comunicat în documentul de lansare prețurile oficiale pentru România.
Precomenzile încep miercuri, 28 octombrie, iar livrările sunt programate pentru vineri, 6 noiembrie 2026, pe piețele incluse în prima etapă.
Prin combinația dintre ecranul OLED, sistemul audio Acoustic Display, procesorul A20 Pro și protecția IP67, Apple încearcă să redefinească rolul celei mai mici tablete din gamă. Noul iPad mini nu mai pare doar o alternativă compactă la modelele mari, ci un produs premium cu un set de tehnologii care, până recent, erau rezervate unor dispozitive considerabil mai scumpe.