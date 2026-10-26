Cel mai mic iPad primește cea mai mare actualizare din istoria sa. Apple îl face mai subțire, mai puternic, rezistent la apă și cu ecran OLED ce transmite sunetul

Noul iPad mini primește ecran OLED, sunet prin display și rezistență la apă

Cea mai importantă schimbare vizuală este trecerea de la tehnologia LCD la OLED. Noul display Super Retina XDR măsoară 8,5 inchi, fiind puțin mai mare decât cel de 8,3 inchi al generației precedente. Apple a reușit să păstreze însă dimensiunile generale ale dispozitivului prin reducerea marginilor din jurul ecranului cu 24%.

Tehnologia OLED permite controlul individual al luminozității pixelilor, oferind negru profund, un contrast declarat de 2.000.000:1 și culori mai intense. Luminozitatea maximă atinge 1.200 de niți, de peste două ori mai mult decât la generația precedentă, în timp ce luminozitatea susținută pe întregul ecran ajunge la 600 de niți. Pentru utilizarea nocturnă, ecranul poate coborî până la un nit.

O altă premieră pentru iPad mini este disponibilitatea unui ecran cu tratament nano-texture, tehnologie întâlnită anterior pe unele configurații iPad Pro. Aceasta reduce reflexiile și poate îmbunătăți vizibilitatea în medii puternic iluminate.

Poate cea mai interesantă inovație este însă sistemul Acoustic Display. Apple a integrat difuzoare pentru frecvențele joase care transmit vibrațiile acustice prin ansamblul ecranului, transformându-l într-o parte activă a sistemului de reproducere a sunetului. Frecvențele înalte sunt redate prin tweetere ascunse între sticlă și carcasa din aluminiu.

Rezultatul promis este un sunet mai puternic, cu bas mai pronunțat și frecvențe înalte mai clare, fără necesitatea unor grile tradiționale de mari dimensiuni. Apple nu susține că pixelii OLED produc direct sunet, ci că display-ul participă fizic la transmiterea vibrațiilor generate de sistemul audio.

Această arhitectură contribuie și la etanșarea carcasei. Pentru prima dată, iPad mini beneficiază de certificare IP67, ceea ce înseamnă rezistență la praf și imersie accidentală în apă dulce, la o adâncime de până la un metru, timp de maximum 30 de minute, în condiții de laborator. Rezistența nu este permanentă, iar deteriorările provocate de lichide nu sunt acoperite de garanția standard.