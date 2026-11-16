Școlile și spitalele cu risc seismic, în atenția Guvernului. Cum pot afla cetățenii dacă o clădire este expertizată
Dacă vreți să aflați dacă școala copilului sau clădirea unui spital a fost expertizată seismic, puteți verifica informațiile publicate de autorități și puteți solicita în scris concluziile expertizei. Existența unui raport, încadrarea într-o clasă de risc și începerea consolidării sunt etape diferite. O clădire inclusă într-un program de finanțare nu este, doar prin această înscriere, consolidată.
Ce programe există pentru școli și spitale
Guvernul are programe distincte pentru expertizarea clădirilor publice și pentru intervențiile asupra construcțiilor vulnerabile. Programul național de expertizare a clădirilor publice din sistemele de sănătate și învățământ, reglementat prin OUG nr. 49/2023, se derulează în perioada 2023–2027.
Prin acest program pot fi finanțate servicii de expertiză tehnică pentru stabilirea clasei de risc și fundamentarea măsurilor de intervenție. Introducerea serviciilor la finanțare presupune finalizarea evaluării vizuale rapide, în condițiile prevăzute de actul normativ.
Pentru intervenții există programul „Școli sigure și sănătoase”, reglementat prin OUG nr. 7/2023, și programul pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”, reglementat prin OUG nr. 49/2023. Documentele bugetare ale Ministerului Dezvoltării pentru 2026 prevăd continuarea acestor programe până în 2028.
Finanțarea unei expertize privește analiza tehnică a clădirii. Proiectarea și execuția intervențiilor au documentații și proceduri proprii, care trebuie urmărite separat pentru fiecare obiectiv.
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Expertiza tehnică stabilește clasa de risc seismic
Evaluarea vizuală rapidă strânge informații despre clădire și vulnerabilitățile sale, pentru a ajuta autoritățile să stabilească prioritățile. Platforma EVR a Ministerului Dezvoltării precizează explicit că această procedură nu stabilește încadrarea într-o clasă de risc seismic.
Încadrarea se face prin expertiză tehnică, realizată de un expert atestat pentru cerința rezistență mecanică și stabilitate. Raportul fundamentează și măsurile de intervenție necesare.
Legea nr. 212/2022 definește patru clase, în raport cu acțiunea cutremurului de proiectare:
- RsI – clădiri cu susceptibilitate de prăbușire totală sau parțială;
- RsII – clădiri susceptibile de avariere majoră, care pune în pericol siguranța utilizatorilor, dar la care prăbușirea este puțin probabilă;
- RsIII – clădiri susceptibile de avariere moderată, care poate pune în pericol siguranța utilizatorilor;
- RsIV – clădiri cu un răspuns seismic așteptat similar celui al construcțiilor proiectate conform reglementărilor tehnice în vigoare.
Vechimea, aspectul fațadei sau existența unor renovări nu înlocuiesc concluziile expertizei. Nici absența unei clădiri dintr-o listă publicată online nu dovedește că aceasta a fost verificată și declarată sigură.
Unde puteți cere informații despre clădire
Pentru o școală sau un spital public, puteți începe cu site-ul instituției și cu cel al autorității care deține ori administrează imobilul. În funcție de subordonare, informațiile pot fi deținute de primărie, consiliul județean sau o instituție centrală.
În București, lista imobilelor expertizate publicată de AMCCRS permite căutarea după adresă. Aceasta cuprinde informații precum anul expertizei, expertul și ultima încadrare în clasa de risc, pentru imobilele aflate în evidența publicată.
Dacă nu găsiți datele online, puteți trimite o solicitare în baza Legii nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public. Precizați adresa și corpul de clădire care vă interesează, apoi cereți:
- dacă există o expertiză tehnică seismică și când a fost realizată;
- clasa de risc stabilită și concluziile privind utilizarea clădirii;
- măsurile de intervenție recomandate;
- stadiul proiectării, finanțării și execuției, dacă există un proiect de consolidare.
Articolul 7 stabilește un termen de răspuns de 10 zile sau, în funcție de complexitate, de cel mult 30 de zile. Dacă sunt necesare mai mult de 10 zile, instituția trebuie să anunțe prelungirea în acest interval.
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Cum verificați dacă lucrările au început efectiv
Un anunț despre includerea pe o listă de investiții trebuie citit împreună cu stadiul proiectului. Între propunerea la finanțare, semnarea contractului, elaborarea proiectului tehnic și deschiderea șantierului pot exista etape administrative distincte.
Pentru a verifica situația concretă, cereți informații despre contractul de execuție, ordinul de începere și progresul lucrărilor. Dacă instituția anunță finalizarea consolidării, puteți solicita informații despre recepția la terminarea lucrărilor.
Verificarea trebuie făcută pentru corpul de clădire folosit efectiv. O școală sau un spital poate avea mai multe imobile, iar o expertiză ori o intervenție asupra unuia dintre ele nu descrie automat situația tuturor celorlalte.