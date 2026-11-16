Școlile și spitalele cu risc seismic, în atenția Guvernului. Cum pot afla cetățenii dacă o clădire este expertizată

Prin acest program pot fi finanțate servicii de expertiză tehnică pentru stabilirea clasei de risc și fundamentarea măsurilor de intervenție. Introducerea serviciilor la finanțare presupune finalizarea evaluării vizuale rapide, în condițiile prevăzute de actul normativ.

Pentru intervenții există programul „Școli sigure și sănătoase”, reglementat prin OUG nr. 7/2023, și programul pentru consolidarea spitalelor „Mihail Cantacuzino”, reglementat prin OUG nr. 49/2023. Documentele bugetare ale Ministerului Dezvoltării pentru 2026 prevăd continuarea acestor programe până în 2028.

Finanțarea unei expertize privește analiza tehnică a clădirii. Proiectarea și execuția intervențiilor au documentații și proceduri proprii, care trebuie urmărite separat pentru fiecare obiectiv.

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Expertiza tehnică stabilește clasa de risc seismic

Evaluarea vizuală rapidă strânge informații despre clădire și vulnerabilitățile sale, pentru a ajuta autoritățile să stabilească prioritățile. Platforma EVR a Ministerului Dezvoltării precizează explicit că această procedură nu stabilește încadrarea într-o clasă de risc seismic.

Încadrarea se face prin expertiză tehnică, realizată de un expert atestat pentru cerința rezistență mecanică și stabilitate. Raportul fundamentează și măsurile de intervenție necesare.

Legea nr. 212/2022 definește patru clase, în raport cu acțiunea cutremurului de proiectare: