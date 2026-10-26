Apeluri și video fără rețea mobilă: aplicația Android care conectează telefoanele prin Bluetooth
O aplicație pentru Android încearcă să ofere o alternativă la rețelele mobile și la serviciile centralizate de comunicații, folosind Bluetooth pentru a conecta telefoanele într-o rețea de tip mesh.
Proiectul MeshLive permite transmiterea de voce și video între dispozitive, fără să necesite echipamente dedicate, însă raza redusă de acțiune a Bluetooth rămâne una dintre principalele limitări, potrivit HackAday.
MeshLive transformă telefoanele Android în noduri ale unei rețele
Proiectul dezvoltat de Gautam, disponibil pe GitHub, se numește MeshLive și funcționează printr-o aplicație Android. Ideea este ca telefoanele să poată comunica direct prin Bluetooth și să retransmită semnalele către alte dispozitive din apropiere, construind treptat o rețea descentralizată.
Spre deosebire de apelurile obișnuite, care depind de infrastructura operatorilor de telefonie mobilă, o astfel de soluție încearcă să permită comunicarea între dispozitive fără un punct central care să coordoneze întreaga rețea. Fiecare telefon poate contribui la transmiterea semnalului către alte telefoane aflate în raza sa de acțiune.
Un avantaj important este că proiectul nu necesită cumpărarea unor dispozitive speciale. Este suficient un telefon Android compatibil și aplicația MeshLive. Acest lucru îl diferențiază de alte soluții de comunicații descentralizate care se bazează pe hardware suplimentar.
O asemenea rețea ar putea fi utilă în situații în care infrastructura convențională nu este disponibilă sau funcționează cu dificultate. Totuși, utilizarea Bluetooth impune limite tehnice care fac ca distanța dintre telefoane și numărul dispozitivelor intermediare să conteze foarte mult.
Apelurile sunt criptate, iar video-ul bidirecțional este încă experimental
MeshLive oferă comunicații audio și video cu criptare de la un capăt la altul. Astfel, conținutul apelurilor este protejat pe parcursul comunicării dintre participanți.
Apelurile video în ambele sensuri sunt încă într-o etapă experimentală. În schimb, transmisia video într-un singur sens a beneficiat de mai multe teste. Această funcție permite unui dispozitiv să difuzeze un flux video către alte persoane, fără ca transmiterea imaginilor să presupună neapărat o conversație video bidirecțională. Transmisia audio este disponibilă, de asemenea.
Aplicația folosește și un mecanism prin care persoanele își pot adăuga contacte scanând identificatorul unic al acestora. Pentru cei care nu se află în lista de contacte, identitatea nu este afișată în mod obișnuit sub forma unui nume permanent. În schimb, persoanele vizibile în apropiere apar sub nume aleatorii, care se schimbă la fiecare 15 minute.
Această abordare limitează posibilitatea identificării constante a unui dispozitiv de către toate persoanele din apropiere. Ea nu înseamnă însă că orice formă de identificare sau urmărire este imposibilă, iar nivelul real de protecție depinde de implementarea tehnică a aplicației.
Criptarea apelurilor și identificarea limitată a persoanelor din apropiere sunt două componente distincte. Prima protejează conținutul comunicațiilor, în timp ce a doua încearcă să reducă expunerea identității în cadrul rețelei.
Bluetooth limitează distanța, chiar dacă telefoanele retransmit semnalul
Principalul dezavantaj al proiectului este raza de acțiune. MeshLive folosește componentele Bluetooth ale telefoanelor obișnuite, iar fiecare dispozitiv poate retransmite semnalul către alte aparate din apropiere. Potrivit descrierii publicate de Hackaday, distanța de retransmitere este de aproximativ 20 de metri.
Asta înseamnă că două persoane aflate la distanță mare una de cealaltă nu pot comunica neapărat direct. Pentru ca mesajul sau apelul să ajungă la destinație, poate fi nevoie de mai multe telefoane intermediare, fiecare contribuind la transmiterea datelor.
În practică, eficiența unei asemenea rețele depinde de numărul dispozitivelor participante, de amplasarea lor și de capacitatea aplicației de a retransmite datele între noduri. Dacă nu există suficiente telefoane în punctele potrivite, comunicarea poate deveni dificilă sau imposibilă.
Există soluții hardware care pot extinde considerabil distanța de comunicare prin Bluetooth, inclusiv prin folosirea unor antene specializate. Acestea nu reprezintă însă o opțiune practică pentru majoritatea persoanelor care vor să instaleze pur și simplu o aplicație pe telefon.
Prin urmare, MeshLive nu oferă acoperire pe distanțe mari în același mod în care o face o rețea celulară. Avantajul său este posibilitatea de a forma o rețea locală între dispozitive apropiate, care își retransmit semnalul fără să depindă în mod obligatoriu de infrastructura unui operator.
De ce rămâne LoRa o alternativă pentru comunicațiile fără infrastructură
Rețelele mesh pot folosi și alte tehnologii de comunicație, iar LoRa este una dintre opțiunile cunoscute pentru transmiterea datelor pe distanțe mai mari, cu un consum redus de energie. Soluțiile bazate pe LoRa sunt folosite frecvent pentru mesaje text și comunicații cu cerințe reduse de bandă.
Au existat și experimente în care pachetele audio au fost transmise prin rețele LoRa. Totuși, asemenea implementări trebuie să țină cont de limitele tehnologiei, deoarece transmiterea vocii și, mai ales, a imaginilor video necesită mai multă capacitate decât schimbul de mesaje text.
Diferența esențială față de MeshLive este că soluțiile LoRa presupun, în general, hardware dedicat. Aplicația Android bazată pe Bluetooth încearcă să elimine această cerință și să folosească dispozitive pe care oamenii le au deja.