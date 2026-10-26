Apeluri și video fără rețea mobilă: aplicația Android care conectează telefoanele prin Bluetooth

MeshLive transformă telefoanele Android în noduri ale unei rețele

Proiectul dezvoltat de Gautam, disponibil pe GitHub, se numește MeshLive și funcționează printr-o aplicație Android. Ideea este ca telefoanele să poată comunica direct prin Bluetooth și să retransmită semnalele către alte dispozitive din apropiere, construind treptat o rețea descentralizată.

Spre deosebire de apelurile obișnuite, care depind de infrastructura operatorilor de telefonie mobilă, o astfel de soluție încearcă să permită comunicarea între dispozitive fără un punct central care să coordoneze întreaga rețea. Fiecare telefon poate contribui la transmiterea semnalului către alte telefoane aflate în raza sa de acțiune.

Un avantaj important este că proiectul nu necesită cumpărarea unor dispozitive speciale. Este suficient un telefon Android compatibil și aplicația MeshLive. Acest lucru îl diferențiază de alte soluții de comunicații descentralizate care se bazează pe hardware suplimentar.

O asemenea rețea ar putea fi utilă în situații în care infrastructura convențională nu este disponibilă sau funcționează cu dificultate. Totuși, utilizarea Bluetooth impune limite tehnice care fac ca distanța dintre telefoane și numărul dispozitivelor intermediare să conteze foarte mult.

Apelurile sunt criptate, iar video-ul bidirecțional este încă experimental

MeshLive oferă comunicații audio și video cu criptare de la un capăt la altul. Astfel, conținutul apelurilor este protejat pe parcursul comunicării dintre participanți.

Apelurile video în ambele sensuri sunt încă într-o etapă experimentală. În schimb, transmisia video într-un singur sens a beneficiat de mai multe teste. Această funcție permite unui dispozitiv să difuzeze un flux video către alte persoane, fără ca transmiterea imaginilor să presupună neapărat o conversație video bidirecțională. Transmisia audio este disponibilă, de asemenea.

Aplicația folosește și un mecanism prin care persoanele își pot adăuga contacte scanând identificatorul unic al acestora. Pentru cei care nu se află în lista de contacte, identitatea nu este afișată în mod obișnuit sub forma unui nume permanent. În schimb, persoanele vizibile în apropiere apar sub nume aleatorii, care se schimbă la fiecare 15 minute.