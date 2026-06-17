Android 17 a fost lansat oficial. Cele mai importante funcții noi pe care le primești pe telefon

Unele dintre acestea sunt vizibile imediat după instalarea actualizării, în timp ce altele funcționează în fundal și au rolul de a îmbunătăți performanța și protecția datelor personale.

Android 17 transformă modul în care folosești aplicațiile

Una dintre cele mai interesante funcții noi se numește Bubbles și extinde un concept pe care Android îl utiliza deja pentru aplicațiile de mesagerie. Utilizatorii pot transforma aproape orice aplicație într-o fereastră plutitoare care rămâne accesibilă deasupra altor programe.

Astfel, poți verifica rapid informații dintr-o aplicație fără să întrerupi activitatea principală. Funcția este gândită în special pentru multitasking și poate fi utilă pe telefoanele cu ecrane mari sau pe dispozitivele pliabile.

Google introduce și posibilitatea de a înregistra simultan ecranul și reacțiile utilizatorului folosind camera frontală. Noua funcție este destinată creatorilor de conținut, profesorilor sau celor care vor să realizeze rapid tutoriale și videoclipuri de tip reaction fără aplicații suplimentare.

La capitolul personalizare, Android 17 permite eliminarea numelor afișate sub pictogramele aplicațiilor de pe ecranul principal. Pentru utilizatorii care preferă un design minimalist, această schimbare oferă un aspect mai curat și mai modern.

O altă noutate este controlul separat al volumului pentru asistentul virtual. Până acum, volumul asistentului era legat de alte setări audio ale telefonului. Noua versiune oferă reglaje independente, astfel încât notificările și comenzile vocale să poată avea niveluri diferite de sunet.

Google pune accent pe securitate și protecția datelor

Pe lângă funcțiile vizibile, Android 17 aduce mai multe îmbunătățiri importante în materie de securitate.