Android 17 a fost lansat oficial. Cele mai importante funcții noi pe care le primești pe telefon
Google a lansat oficial Android 17, cea mai nouă versiune a sistemului său de operare pentru telefoane și tablete. Actualizarea este disponibilă inițial pentru dispozitivele Pixel compatibile, însă va ajunge treptat și pe smartphone-urile produse de Samsung, OnePlus, Xiaomi și alți producători care folosesc Android.
Deși atenția industriei tehnologice este concentrată în această perioadă pe inteligența artificială și pe schimbările pregătite de Apple pentru iPhone, Google vine cu o serie de noutăți importante care promit să îmbunătățească experiența utilizatorilor. Android 17 introduce funcții noi pentru multitasking, securitate, personalizare și chiar pentru crearea de conținut video, scrie LifeHacker.
Unele dintre acestea sunt vizibile imediat după instalarea actualizării, în timp ce altele funcționează în fundal și au rolul de a îmbunătăți performanța și protecția datelor personale.
Android 17 transformă modul în care folosești aplicațiile
Una dintre cele mai interesante funcții noi se numește Bubbles și extinde un concept pe care Android îl utiliza deja pentru aplicațiile de mesagerie. Utilizatorii pot transforma aproape orice aplicație într-o fereastră plutitoare care rămâne accesibilă deasupra altor programe.
Astfel, poți verifica rapid informații dintr-o aplicație fără să întrerupi activitatea principală. Funcția este gândită în special pentru multitasking și poate fi utilă pe telefoanele cu ecrane mari sau pe dispozitivele pliabile.
Google introduce și posibilitatea de a înregistra simultan ecranul și reacțiile utilizatorului folosind camera frontală. Noua funcție este destinată creatorilor de conținut, profesorilor sau celor care vor să realizeze rapid tutoriale și videoclipuri de tip reaction fără aplicații suplimentare.
La capitolul personalizare, Android 17 permite eliminarea numelor afișate sub pictogramele aplicațiilor de pe ecranul principal. Pentru utilizatorii care preferă un design minimalist, această schimbare oferă un aspect mai curat și mai modern.
O altă noutate este controlul separat al volumului pentru asistentul virtual. Până acum, volumul asistentului era legat de alte setări audio ale telefonului. Noua versiune oferă reglaje independente, astfel încât notificările și comenzile vocale să poată avea niveluri diferite de sunet.
Google pune accent pe securitate și protecția datelor
Pe lângă funcțiile vizibile, Android 17 aduce mai multe îmbunătățiri importante în materie de securitate.
Utilizatorii pot acorda acces temporar la locația exactă pentru anumite aplicații. Acestea vor putea vedea coordonatele precise doar atunci când sunt folosite activ, reducând astfel riscul urmăririi permanente în fundal.
Google introduce și un control mai detaliat asupra contactelor. În loc să ofere acces la întreaga agendă telefonică, utilizatorii pot selecta exact persoanele pe care o aplicație are voie să le acceseze.
O altă funcție nouă este „Mark as Lost”, integrată în serviciul de localizare a dispozitivelor. Dacă telefonul este pierdut sau furat, acesta poate fi blocat suplimentar, iar deblocarea va necesita autentificare biometrică, chiar dacă cineva cunoaște codul PIN.
În plus, Android 17 limitează numărul de încercări pentru introducerea codului de acces și mărește timpul de așteptare dintre tentativele eșuate, ceea ce face mai dificil accesul neautorizat la dispozitiv.
Actualizarea aduce și optimizări de performanță. Sistemul încearcă să împiedice aplicațiile să consume excesiv memoria RAM, reducând astfel încetinirile și blocările care pot apărea după utilizarea îndelungată a telefonului.
Pentru dispozitivele pliabile, Google pregătește și un mod special de gaming. Acesta va afișa jocul pe jumătatea superioară a ecranului, în timp ce partea inferioară va funcționa ca un controler virtual. Funcția nu este încă disponibilă pentru toți utilizatorii, însă va fi activată în lunile următoare.
Android 17 este disponibil în prezent pentru mai multe generații de telefoane Pixel, începând cu seria Pixel 6 și până la cele mai noi modele Pixel 10. Restul producătorilor vor distribui actualizarea în propriul ritm, prin interfețele personalizate pe care le folosesc.