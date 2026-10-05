Anthropic a încercat să convingă Vaticanul că AI-ul ar putea avea conștiință. Papa Leon al XIV-lea nu a fost convins

Anthropic a organizat întâlniri confidențiale cu lideri religioși

Potrivit investigației New York Times, Christopher Olah a început încă din toamna anului trecut să contacteze teologi și reprezentanți ai mai multor tradiții religioase. Anthropic a organizat apoi o serie de întâlniri, apeluri și cine private cu specialiști catolici, evrei, evanghelici, Sikh și experți în alte tradiții filosofice. Participanților li s-ar fi cerut în numeroase cazuri să semneze acorduri de confidențialitate care îi împiedicau să vorbească despre cercetările nepublicate prezentate de companie.

Scopul era dublu. Pe de o parte, Anthropic încerca să aducă în discuție posibilitatea ca modelele AI să dezvolte cândva o formă de conștiință sau de experiență proprie. Pe de altă parte, compania voia să înțeleagă cum ar putea folosi tradițiile morale dezvoltate de omenire de-a lungul secolelor pentru a construi modele AI care să ia decizii mai sigure. Olah însuși a subliniat că nu afirmă că AI-ul este conștient: poziția sa este că problema rămâne deschisă și trebuie cercetată.

Discuția este strâns legată de una dintre cele mai dificile probleme ale industriei AI: nici măcar creatorii modelelor nu pot explica în detaliu tot ce se întâmplă în interiorul rețelelor neuronale. Playtech a analizat anterior această problemă în materialul despre motivul pentru care nici Anthropic nu poate explica pe deplin cum „gândește” Claude.

Papa Leon al XIV-lea spune că AI-ul nu simte și nu înțelege

Tensiunile au devenit evidente odată cu pregătirea enciclicei Magnifica Humanitas, primul document major al pontificatului lui Leon al XIV-lea dedicat inteligenței artificiale. Documentul a fost semnat pe 15 mai 2026 și prezentat oficial pe 25 mai. În el, Papa insistă că inteligența artificială nu trebuie confundată cu inteligența umană.

Poziția Vaticanului este foarte clară. Sistemele AI nu au corp, nu trăiesc experiențe, nu simt bucurie sau durere și nu se dezvoltă prin relații umane. Ele pot reproduce limbajul empatic sau pot simula înțelegerea, însă asta nu înseamnă că înțeleg efectiv ceea ce generează. Vaticanul avertizează inclusiv asupra încercării de a atribui mașinilor caracteristici profund umane.

Cu numai câteva zile înainte de evenimentul de lansare, Olah ar fi primit textul integral al enciclicei. Potrivit New York Times, poziția tranșantă împotriva ideii de conștiință artificială l-a deranjat suficient de mult încât să ia în calcul retragerea Anthropic din eveniment. În cele din urmă, compania a participat, iar delegația Anthropic ar fi încercat în discuțiile private cu consilierii Papei să-i determine să trateze mai serios posibilitatea unei conștiințe AI. Anthropic nu a oferit publicației detalii despre conversațiile respective.

Este o continuare directă a dezbaterii despre care Playtech scria atunci când Papa Leon al XIV-lea pregătea primul său document oficial despre AI, cu accent pe demnitatea umană și limitele pe care tehnologia nu ar trebui să le depășească.