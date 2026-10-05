Anthropic a încercat să convingă Vaticanul că AI-ul ar putea avea conștiință. Papa Leon al XIV-lea nu a fost convins
Poate un chatbot să simtă, să sufere sau să devină conștient de propria existență? Pentru Vatican, răspunsul este categoric. Pentru Anthropic, compania care dezvoltă Claude, lucrurile nu sunt însă atât de simple. O investigație publicată de The New York Times arată că Anthropic a organizat timp de luni întregi întâlniri private cu teologi și specialiști în religie din întreaga lume, încercând să-i convingă că posibilitatea unei forme de conștiință artificială merită luată în serios. Demersul a ajuns până la Vatican, unde cofondatorul Anthropic, Christopher Olah, a încercat să schimbe perspectiva consilierilor Papei Leon al XIV-lea asupra subiectului.
Discuția nu a apărut din senin. Playtech scria încă din luna mai despre faptul că Vaticanul urma să colaboreze cu Christopher Olah pentru prezentarea primului mare document al Papei despre inteligența artificială. Numai că între Anthropic și Vatican exista o diferență fundamentală de viziune: compania nu exclude ideea că modelele AI ar putea avea într-o zi experiențe interne, în timp ce Papa Leon al XIV-lea consideră că sistemele actuale pot imita comportamente umane fără să le trăiască efectiv.
Anthropic a organizat întâlniri confidențiale cu lideri religioși
Potrivit investigației New York Times, Christopher Olah a început încă din toamna anului trecut să contacteze teologi și reprezentanți ai mai multor tradiții religioase. Anthropic a organizat apoi o serie de întâlniri, apeluri și cine private cu specialiști catolici, evrei, evanghelici, Sikh și experți în alte tradiții filosofice. Participanților li s-ar fi cerut în numeroase cazuri să semneze acorduri de confidențialitate care îi împiedicau să vorbească despre cercetările nepublicate prezentate de companie.
Scopul era dublu. Pe de o parte, Anthropic încerca să aducă în discuție posibilitatea ca modelele AI să dezvolte cândva o formă de conștiință sau de experiență proprie. Pe de altă parte, compania voia să înțeleagă cum ar putea folosi tradițiile morale dezvoltate de omenire de-a lungul secolelor pentru a construi modele AI care să ia decizii mai sigure. Olah însuși a subliniat că nu afirmă că AI-ul este conștient: poziția sa este că problema rămâne deschisă și trebuie cercetată.
Discuția este strâns legată de una dintre cele mai dificile probleme ale industriei AI: nici măcar creatorii modelelor nu pot explica în detaliu tot ce se întâmplă în interiorul rețelelor neuronale. Playtech a analizat anterior această problemă în materialul despre motivul pentru care nici Anthropic nu poate explica pe deplin cum „gândește” Claude.
Papa Leon al XIV-lea spune că AI-ul nu simte și nu înțelege
Tensiunile au devenit evidente odată cu pregătirea enciclicei Magnifica Humanitas, primul document major al pontificatului lui Leon al XIV-lea dedicat inteligenței artificiale. Documentul a fost semnat pe 15 mai 2026 și prezentat oficial pe 25 mai. În el, Papa insistă că inteligența artificială nu trebuie confundată cu inteligența umană.
Poziția Vaticanului este foarte clară. Sistemele AI nu au corp, nu trăiesc experiențe, nu simt bucurie sau durere și nu se dezvoltă prin relații umane. Ele pot reproduce limbajul empatic sau pot simula înțelegerea, însă asta nu înseamnă că înțeleg efectiv ceea ce generează. Vaticanul avertizează inclusiv asupra încercării de a atribui mașinilor caracteristici profund umane.
Cu numai câteva zile înainte de evenimentul de lansare, Olah ar fi primit textul integral al enciclicei. Potrivit New York Times, poziția tranșantă împotriva ideii de conștiință artificială l-a deranjat suficient de mult încât să ia în calcul retragerea Anthropic din eveniment. În cele din urmă, compania a participat, iar delegația Anthropic ar fi încercat în discuțiile private cu consilierii Papei să-i determine să trateze mai serios posibilitatea unei conștiințe AI. Anthropic nu a oferit publicației detalii despre conversațiile respective.
Este o continuare directă a dezbaterii despre care Playtech scria atunci când Papa Leon al XIV-lea pregătea primul său document oficial despre AI, cu accent pe demnitatea umană și limitele pe care tehnologia nu ar trebui să le depășească.
Ce spune Anthropic că a descoperit în interiorul modelelor AI
În discursul său de la Vatican, Christopher Olah a prezentat unele dintre cele mai controversate rezultate ale cercetărilor Anthropic. Echipa sa studiază interpretabilitatea modelelor AI, adică încearcă să înțeleagă structurile interne care apar atunci când un model procesează informații și generează răspunsuri.
Olah a spus că cercetătorii au identificat structuri care seamănă cu rezultate observate în neuroștiința umană, precum și indicii ale unor procese ce pot fi descrise drept introspecție. El a vorbit și despre stări interne care, din punct de vedere funcțional, seamănă cu bucuria, satisfacția, frica, tristețea sau neliniștea. Important însă: Olah nu a afirmat că modelul chiar simte aceste emoții. El a spus explicit că nu știe ce înseamnă aceste observații și că ele necesită cercetare suplimentară.
Această diferență este esențială. Faptul că un model reproduce intern tipare asemănătoare unor fenomene observate la oameni nu demonstrează existența unei experiențe subiective. Inclusiv cercetători independenți avertizează că un model lingvistic poate vorbi foarte convingător despre emoții și conștiință fără să existe neapărat ceva similar unei experiențe umane în spatele răspunsurilor. Este și motivul pentru care afirmația că „AI-ul este conștient” rămâne, în acest moment, nedemonstrată.
Pe Playtech, fizicianul Cristian Presură explica recent într-un interviu despre riscurile și limitele inteligenței artificiale că modelele actuale nu trebuie confundate cu entități care au dorințe, opinii sau conștiință proprie.
Vaticanul își menține poziția: algoritmilor le lipsește „scânteia umană”
Dacă Anthropic spera ca discuțiile să schimbe radical poziția Vaticanului, declarațiile recente ale Papei sugerează contrariul. Pe 2 octombrie 2026, Leon al XIV-lea a revenit asupra subiectului într-o întâlnire cu artiști și curatori organizată de Dicasterul pentru Cultură și Educație. Papa a spus că există o diferență „ontologică” între creația umană și ceea ce produce o mașină prin calcul statistic.
„Algoritmilor le lipsește scânteia umană”, a afirmat Suveranul Pontif, reluând ideile din Magnifica Humanitas. Pentru Vatican, diferența nu este doar una de calitate sau de creativitate, ci ține de însăși natura omului și a mașinii.
Poziția nu înseamnă însă că Biserica refuză dialogul cu industria AI. La prezentarea enciclicei, Papa i-a mulțumit chiar lui Olah pentru participare și a vorbit despre necesitatea ca Biserica și cei care dezvoltă aceste tehnologii să continue să discute. Vaticanul susține folosirea inteligenței artificiale atunci când aceasta servește omul, însă insistă că tehnologia nu trebuie să ajungă să înlocuiască demnitatea, responsabilitatea și relațiile umane.
Dezbaterea dintre Anthropic și Vatican scoate astfel la suprafață una dintre cele mai dificile întrebări pe care industria AI le-ar putea avea de rezolvat în următorii ani. Nu mai este vorba doar despre cât de inteligent poate deveni un model, ci despre ce ar trebui să considerăm dovadă a conștiinței și dacă un sistem artificial ar putea vreodată să treacă acea limită.