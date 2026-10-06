Android 16 schimbă modul în care poate fi folosită o tabletă: funcția care pune iPad-ul în dificultate
Android 16 începe să transforme telefoanele și tabletele compatibile în dispozitive care seamănă tot mai mult cu un computer. Noua funcție Desktop Windowing aduce pe ecranul extern o experiență cu ferestre redimensionabile, bară de activități și controale care amintesc de un sistem desktop. Pentru cei care folosesc o tabletă pentru muncă, această schimbare poate face diferența în comparația cu iPadOS.
iPad Pro rămâne unul dintre cele mai puternice dispozitive din categoria tabletelor, iar procesoarele Apple din seria M oferă suficientă performanță pentru numeroase sarcini care, în trecut, necesitau un laptop. Problema este că iPadOS nu folosește întotdeauna acest hardware la fel de liber ca un sistem desktop, scrie Android Police.
Android 16 aduce ferestre mai apropiate de experiența unui PC
Atunci când un dispozitiv Android compatibil cu DisplayPort este conectat la un monitor, Android 16 poate porni o sesiune de lucru de tip desktop. În partea de jos a ecranului apare o bară de activități care afișează aplicațiile deschise și oferă acces la launcher și la lista completă de aplicații.
Ferestrele aplicațiilor au bare de titlu care pot fi trase, iar controalele pentru închidere, minimizare și maximizare sunt disponibile direct. Ferestrele pot fi, de asemenea, redimensionate și aliniate pe ecran.
Experiența seamănă astfel mai mult cu cea a unui PC decât cu interfața obișnuită de pe un telefon sau o tabletă. Aplicațiile nu mai trebuie tratate ca niște elemente care ocupă pur și simplu întregul ecran, iar mai multe programe pot fi folosite simultan într-un spațiu de lucru mai flexibil.
Și iPadOS oferă posibilitatea de a lucra cu mai multe ferestre, însă anumite controale sunt mai ascunse. În Stage Manager, de exemplu, accesul la comenzile ferestrei presupune mai întâi apăsarea sau poziționarea cursorului peste meniul cu trei puncte. Pentru cine lucrează frecvent cu mai multe aplicații, diferența de câteva operațiuni poate deveni deranjantă.
Android păstrează ferestrele acolo unde sunt plasate
Una dintre diferențele importante dintre cele două sisteme ține de modul în care sunt gestionate ferestrele.
Stage Manager de pe iPadOS încearcă să organizeze automat spațiul de lucru. Atunci când o fereastră este mutată sau redimensionată, sistemul poate ajusta poziția celorlalte ferestre pentru a păstra o anumită ordine.
Android 16 adoptă o abordare mai pasivă în Desktop Windowing. Dacă o fereastră este trasă peste o parte dintr-o altă fereastră, aceasta din urmă rămâne în poziția în care a fost lăsată. Sistemul nu încearcă să reorganizeze automat spațiul.
Pentru persoanele care preferă să stabilească manual poziția fiecărei ferestre, această abordare poate fi mai comodă. În loc ca sistemul să decidă cum trebuie aranjate aplicațiile, controlul rămâne în mâinile celui care lucrează.
iPadOS are o alternativă prin modul Windowed Apps, care oferă un control mai apropiat de această abordare. Dezavantajul este că folosirea acestuia înseamnă renunțarea la spațiile de lucru grupate oferite de Stage Manager.
Android 16 nu este însă perfect. Sistemul nu oferă încă suport nativ pentru mai multe desktopuri virtuale, o funcție care poate fi utilă pentru separarea diferitelor tipuri de activități.
Bara de activități rămâne vizibilă și simplifică lucrul
Un alt detaliu care poate conta în utilizarea zilnică este bara de activități. În modul desktop al Android 16, aceasta rămâne vizibilă în mod implicit și poate fi dezactivată dacă este nevoie de mai mult spațiu.
Pe iPad, Dock-ul se comportă diferit atunci când o aplicație ocupă întregul ecran. Acesta poate dispărea, iar sistemul nu permite aceeași libertate în ceea ce privește suprapunerea ferestrei peste zona în care se află Dock-ul.
Diferențele par mici, dar devin mai importante atunci când tableta este folosită ca stație de lucru. Accesul rapid la aplicațiile deschise și posibilitatea de a controla ferestrele fără pași suplimentari pot transforma modul în care este folosit dispozitivul.
Android 16 încearcă astfel să apropie experiența de cea a unui laptop fără să renunțe la avantajele unui dispozitiv mobil. Conectarea la un monitor compatibil poate transforma un telefon sau o tabletă într-un sistem cu ferestre și aplicații care se comportă mult mai apropiat de cele de pe un computer.
Android mai are un avantaj: poate rula Linux
Poate cel mai interesant element pentru cei care vor să folosească un dispozitiv Android ca stație de lucru este suportul pentru Linux prin Android Virtualization Framework, cunoscut drept AVF.
Pe dispozitive compatibile, această infrastructură permite rularea Debian Linux într-un mediu virtualizat. Astfel, Android poate fi folosit alături de aplicații Linux pentru desktop, precum GIMP sau LibreOffice. Chiar și jocuri precum DOOM pot rula în acest mediu.
iPadOS nu oferă o alternativă echivalentă pentru rularea unui sistem Linux desktop. Pentru un utilizator care vrea să transforme tableta într-un dispozitiv de lucru mai apropiat de un PC, diferența poate fi importantă.
Android 16 nu elimină toate avantajele iPadOS și nici nu transformă automat orice telefon într-un înlocuitor de laptop. Lipsa desktopurilor virtuale și compatibilitatea limitată a anumitor funcții sunt încă aspecte care trebuie luate în calcul.
Totuși, Desktop Windowing arată o direcție clară pentru Android. În loc să trateze tableta doar ca pe un ecran mare pentru aplicații mobile, Google îi oferă tot mai multe elemente asociate unui sistem desktop. Pentru cine lucrează cu mai multe ferestre, folosește un monitor extern sau are nevoie de aplicații Linux, aceste schimbări pot face ca un dispozitiv Android să devină o alternativă tot mai serioasă la un iPad.