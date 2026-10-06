Android 16 schimbă modul în care poate fi folosită o tabletă: funcția care pune iPad-ul în dificultate

Android 16 aduce ferestre mai apropiate de experiența unui PC

Atunci când un dispozitiv Android compatibil cu DisplayPort este conectat la un monitor, Android 16 poate porni o sesiune de lucru de tip desktop. În partea de jos a ecranului apare o bară de activități care afișează aplicațiile deschise și oferă acces la launcher și la lista completă de aplicații.

Ferestrele aplicațiilor au bare de titlu care pot fi trase, iar controalele pentru închidere, minimizare și maximizare sunt disponibile direct. Ferestrele pot fi, de asemenea, redimensionate și aliniate pe ecran.

Experiența seamănă astfel mai mult cu cea a unui PC decât cu interfața obișnuită de pe un telefon sau o tabletă. Aplicațiile nu mai trebuie tratate ca niște elemente care ocupă pur și simplu întregul ecran, iar mai multe programe pot fi folosite simultan într-un spațiu de lucru mai flexibil.

Și iPadOS oferă posibilitatea de a lucra cu mai multe ferestre, însă anumite controale sunt mai ascunse. În Stage Manager, de exemplu, accesul la comenzile ferestrei presupune mai întâi apăsarea sau poziționarea cursorului peste meniul cu trei puncte. Pentru cine lucrează frecvent cu mai multe aplicații, diferența de câteva operațiuni poate deveni deranjantă.

Android păstrează ferestrele acolo unde sunt plasate

Una dintre diferențele importante dintre cele două sisteme ține de modul în care sunt gestionate ferestrele.

Stage Manager de pe iPadOS încearcă să organizeze automat spațiul de lucru. Atunci când o fereastră este mutată sau redimensionată, sistemul poate ajusta poziția celorlalte ferestre pentru a păstra o anumită ordine.

Android 16 adoptă o abordare mai pasivă în Desktop Windowing. Dacă o fereastră este trasă peste o parte dintr-o altă fereastră, aceasta din urmă rămâne în poziția în care a fost lăsată. Sistemul nu încearcă să reorganizeze automat spațiul.