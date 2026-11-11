ANAF pregătește „lista neagră” a contribuabililor. Cum vor fi verificați românii și firmele începând din 2027
ANAF pregătește o schimbare importantă a modului în care controlează firmele și persoanele care plătesc taxe și impozite. Până la sfârșitul anului 2027, instituția intenționează să clasifice contribuabilii în trei categorii de risc fiscal: mic, mediu și ridicat. Cei considerați cu risc ridicat vor fi verificați cu prioritate, în timp ce contribuabilii care își respectă obligațiile ar urma să beneficieze de un tratament diferit, a anunțat președintele ANAF, Adrian Nica.
Cum vor fi împărțiți contribuabilii începând din 2027
Noua strategie presupune ca ANAF să analizeze comportamentul fiscal al contribuabililor și să stabilească probabilitatea existenței unor nereguli. Clasificarea va cuprinde trei categorii:
- Risc fiscal mic: contribuabili care își declară și achită obligațiile fiscale, fără indicii importante de nereguli.
- Risc fiscal mediu: contribuabili în cazul cărora există neconcordanțe sau situații care necesită explicații suplimentare.
- Risc fiscal ridicat: contribuabili pentru care analiza ANAF identifică indicii importante de neconformare fiscală, aceștia urmând să fie prioritizați pentru controale.
Această împărțire nu înseamnă că persoanele sau firmele încadrate la risc ridicat sunt automat vinovate de evaziune fiscală. Clasificarea reprezintă un instrument de selecție pentru verificări, nu o sancțiune.
„Ne propunem, de asemenea, în anul 2027, să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat față de contribuabilii cu risc scăzut”, a declarat Adrian Nica, la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, potrivit Agerpres.
Ce înseamnă „lista neagră” ANAF și cine poate ajunge pe ea
Expresia „lista neagră” descrie contribuabilii identificați cu risc fiscal ridicat, însă nu reprezintă denumirea oficială a unui registru public anunțat de ANAF. Pentru stabilirea riscului, instituția va utiliza informații din declarațiile fiscale, documentele contabile și istoricul contribuabililor.
Un element important îl reprezintă verificarea administratorilor societăților comerciale. De exemplu, o persoană care administrează aceeași firmă de 30 de ani și își achită constant taxele nu va fi evaluată în același mod ca un administrator care a avut zeci de societăți abandonate sau vândute cu datorii.
Adrian Nica a explicat că ANAF va ține cont inclusiv de situațiile în care un administrator a avut, în ultimul deceniu, între 80 și 100 de firme cu probleme. Totuși, istoricul administratorului nu stabilește singur existența unei fraude.
ANAF a identificat deja 1.800 de firme cu risc ridicat
Noul sistem de analiză începe deja să producă rezultate. Potrivit președintelui instituției, aproximativ 1.800 de societăți comerciale au fost identificate cu risc fiscal ridicat, iar informațiile au fost transmise structurilor responsabile de inspecțiile fiscale.
În paralel, ANAF a trimis aproximativ 7.000 de notificări contribuabililor cu risc mediu, în urma analizării comportamentului fiscal din 2024. Aceste notificări nu reprezintă automat amenzi. Ele pot semnala neconcordanțe pe care contribuabilii trebuie să le verifice și, după caz, să le clarifice sau să le corecteze.
Președintele ANAF a recunoscut că unele documente transmise până acum nu au fost suficient de clare și a promis notificări personalizate.
Cum vor fi verificate firmele care solicită rambursări de TVA
O atenție deosebită va fi acordată societăților care solicită statului rambursarea TVA. Rambursarea este o procedură legală prin care o firmă poate recupera TVA deductibilă atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislație.
Problemele apar atunci când sunt declarate tranzacții fictive pentru obținerea nejustificată a unor bani de la buget. ANAF intenționează să utilizeze baza centralizată de date pentru a compara activitatea unei firme cu informațiile disponibile despre societăți similare din același domeniu.
Dacă apar diferențe neobișnuite sau tranzacții suspecte, acestea pot determina verificări suplimentare. Simplul fapt că o societate solicită rambursarea TVA nu înseamnă că a comis o neregulă.
Ce se schimbă pentru românii care își plătesc corect taxele
Pentru contribuabilii cu risc fiscal scăzut, obiectivul ANAF este reducerea presiunii controalelor și concentrarea resurselor asupra cazurilor cu probabilitate mai mare de nereguli.
În practică, o firmă care depune declarațiile corect și își plătește obligațiile la timp ar putea fi selectată mai rar pentru inspecții. Totuși, clasificarea cu risc mic nu oferă imunitate față de verificări.
Este important de precizat faptul că pentru persoanele fizice, anunțul nu stabilește încă proceduri concrete noi sau o dată de la care fiecare cetățean își va putea consulta categoria de risc.
Ce urmează în 2027 și cum vor fi sancționați inspectorii care greșesc
ANAF intenționează să organizeze anul viitor cursuri gratuite, atât online, cât și fizic, pentru contribuabili și profesioniștii din contabilitate.
Instituția pregătește și metodologii de control pentru diferite domenii economice, prima fiind destinată agriculturii și urmând să fie publicată în noiembrie.
Totodată, potrivit informațiilor prezentate, funcționarii care efectuează controale neconforme sau aplică interpretări eronate ar putea suporta diminuări salariale de până la 10%, în condițiile cadrului legal aplicabil.
Obiectivul anunțat este ca, până la finalul anului 2027, ANAF să poată diferenția contribuabilii în funcție de riscul fiscal și să direcționeze mai eficient controalele. Pentru firme, schimbarea înseamnă că istoricul fiscal, corectitudinea declarațiilor și comportamentul administratorilor vor cântări tot mai mult în relația cu Fiscul.