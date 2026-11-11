ANAF pregătește „lista neagră” a contribuabililor. Cum vor fi verificați românii și firmele începând din 2027

Risc fiscal mic: contribuabili care își declară și achită obligațiile fiscale, fără indicii importante de nereguli.

Risc fiscal mediu: contribuabili în cazul cărora există neconcordanțe sau situații care necesită explicații suplimentare.

Risc fiscal ridicat: contribuabili pentru care analiza ANAF identifică indicii importante de neconformare fiscală, aceștia urmând să fie prioritizați pentru controale.

Această împărțire nu înseamnă că persoanele sau firmele încadrate la risc ridicat sunt automat vinovate de evaziune fiscală. Clasificarea reprezintă un instrument de selecție pentru verificări, nu o sancțiune.

„Ne propunem, de asemenea, în anul 2027, să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat față de contribuabilii cu risc scăzut”, a declarat Adrian Nica, la conferința „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”, organizată de CursDeGuvernare în parteneriat cu Academia de Studii Economice din București, potrivit Agerpres.

Ce înseamnă „lista neagră” ANAF și cine poate ajunge pe ea

Expresia „lista neagră” descrie contribuabilii identificați cu risc fiscal ridicat, însă nu reprezintă denumirea oficială a unui registru public anunțat de ANAF. Pentru stabilirea riscului, instituția va utiliza informații din declarațiile fiscale, documentele contabile și istoricul contribuabililor.

Un element important îl reprezintă verificarea administratorilor societăților comerciale. De exemplu, o persoană care administrează aceeași firmă de 30 de ani și își achită constant taxele nu va fi evaluată în același mod ca un administrator care a avut zeci de societăți abandonate sau vândute cu datorii.

Adrian Nica a explicat că ANAF va ține cont inclusiv de situațiile în care un administrator a avut, în ultimul deceniu, între 80 și 100 de firme cu probleme. Totuși, istoricul administratorului nu stabilește singur existența unei fraude.

ANAF a identificat deja 1.800 de firme cu risc ridicat

Noul sistem de analiză începe deja să producă rezultate. Potrivit președintelui instituției, aproximativ 1.800 de societăți comerciale au fost identificate cu risc fiscal ridicat, iar informațiile au fost transmise structurilor responsabile de inspecțiile fiscale.

În paralel, ANAF a trimis aproximativ 7.000 de notificări contribuabililor cu risc mediu, în urma analizării comportamentului fiscal din 2024. Aceste notificări nu reprezintă automat amenzi. Ele pot semnala neconcordanțe pe care contribuabilii trebuie să le verifice și, după caz, să le clarifice sau să le corecteze.

Președintele ANAF a recunoscut că unele documente transmise până acum nu au fost suficient de clare și a promis notificări personalizate.