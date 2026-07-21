Când poate ANAF să verifice banii primiți prin donație. Ce trebuie să știe românii despre transferurile de bani între persoane fizice
Tot mai mulți români primesc bani în cont de la părinți, copii, alte rude sau prieteni, fie sub formă de donație, fie ca ajutor financiar. În astfel de situații apare adesea întrebarea dacă aceste transferuri pot fi verificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și în ce condiții.
Potrivit legislației în vigoare, primirea unei donații sau a unui transfer bancar între persoane fizice nu înseamnă automat că persoana respectivă va fi verificată de ANAF. Cu toate acestea, Fiscul are dreptul să analizeze proveniența sumelor în anumite situații prevăzute de lege, în cadrul procedurilor de verificare a situației fiscale personale.
În ce situații poate ANAF să verifice banii primiți prin donație
ANAF poate iniția o verificare atunci când, în urma analizei de risc, există indicii că veniturile declarate de o persoană nu corespund cu patrimoniul deținut, cheltuielile efectuate sau fondurile utilizate.
Verificarea nu este declanșată doar pentru că într-un cont bancar intră o anumită sumă de bani. Inspectorii fiscali analizează ansamblul situației fiscale, iar controlul este realizat doar în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.
Înainte de începerea verificării, contribuabilul este informat printr-un aviz oficial, în care sunt precizate perioada verificată, documentele solicitate și drepturile de care beneficiază pe parcursul procedurii.
Donațiile între persoane fizice sunt impozitate?
În general, donațiile autentice între persoane fizice nu sunt considerate venituri impozabile doar pentru că banii au fost transferați într-un cont bancar.
Totuși, dacă ANAF solicită explicații în cadrul unei verificări fiscale, persoana vizată trebuie să poată demonstra natura transferului și proveniența sumelor.
De exemplu, dacă părinții transferă copiilor bani pentru cumpărarea unei locuințe sau pentru alte cheltuieli importante, este recomandat ca operațiunea să poată fi justificată prin documente, mai ales atunci când este vorba despre sume importante.
Ce documente este bine să păstrezi
Specialiștii în fiscalitate recomandă păstrarea tuturor documentelor care pot demonstra proveniența banilor, în eventualitatea unei verificări fiscale.
Printre acestea se pot număra:
- contractul de donație, dacă a fost încheiat;
- extrasul de cont care dovedește transferul bancar;
- înscrisuri care arată relația dintre persoanele implicate, atunci când sunt relevante;
- orice alte documente care explică scopul și natura transferului.
Aceste documente pot ajuta contribuabilul să demonstreze că sumele primite nu reprezintă venituri obținute din activități impozabile.
Ce urmărește, de fapt, Fiscul
În cadrul verificării situației fiscale personale, inspectorii ANAF pot analiza veniturile, cheltuielile, bunurile deținute și fluxurile de bani ale persoanei verificate. Scopul este identificarea eventualelor venituri impozabile care nu au fost declarate, nu verificarea tuturor transferurilor bancare dintre persoane fizice.
Potrivit Codului de procedură fiscală, o verificare poate fi justificată atunci când există diferențe semnificative între veniturile declarate și cele estimate de autorități. În prezent, diferența este considerată semnificativă dacă depășește 10% din veniturile declarate, dar nu este mai mică de 50.000 de lei.
Prin urmare, simplul fapt că primești bani prin donație de la părinți, copii, alte rude sau prieteni nu înseamnă că vei intra automat în atenția ANAF. Cu toate acestea, este recomandat ca transferurile importante să poată fi justificate prin documente, astfel încât, în cazul unei verificări fiscale, proveniența sumelor să poată fi demonstrată fără dificultăți.