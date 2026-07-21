Ultima ora
Zona din România care a crescut economic cu 33% în cinci ani şi ce înseamnă asta pentru locuitori. Două regiuni au pierdut peste 10%
ECONOMIE

Când poate ANAF să verifice banii primiți prin donație. Ce trebuie să știe românii despre transferurile de bani între persoane fizice

Când poate ANAF să verifice banii primiți prin donație. Ce trebuie să știe românii despre transferurile de bani între persoane fizice
Tot mai mulți români primesc bani în cont de la părinți, copii, alte rude sau prieteni, fie sub formă de donație
Ana Ionescu
de Ana Ionescu
Google Urmărește pe Google

Tot mai mulți români primesc bani în cont de la părinți, copii, alte rude sau prieteni, fie sub formă de donație, fie ca ajutor financiar. În astfel de situații apare adesea întrebarea dacă aceste transferuri pot fi verificate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și în ce condiții.

Potrivit legislației în vigoare, primirea unei donații sau a unui transfer bancar între persoane fizice nu înseamnă automat că persoana respectivă va fi verificată de ANAF. Cu toate acestea, Fiscul are dreptul să analizeze proveniența sumelor în anumite situații prevăzute de lege, în cadrul procedurilor de verificare a situației fiscale personale.

În ce situații poate ANAF să verifice banii primiți prin donație

ANAF poate iniția o verificare atunci când, în urma analizei de risc, există indicii că veniturile declarate de o persoană nu corespund cu patrimoniul deținut, cheltuielile efectuate sau fondurile utilizate.

Verificarea nu este declanșată doar pentru că într-un cont bancar intră o anumită sumă de bani. Inspectorii fiscali analizează ansamblul situației fiscale, iar controlul este realizat doar în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Înainte de începerea verificării, contribuabilul este informat printr-un aviz oficial, în care sunt precizate perioada verificată, documentele solicitate și drepturile de care beneficiază pe parcursul procedurii.

Donațiile între persoane fizice sunt impozitate?

În general, donațiile autentice între persoane fizice nu sunt considerate venituri impozabile doar pentru că banii au fost transferați într-un cont bancar.

Totuși, dacă ANAF solicită explicații în cadrul unei verificări fiscale, persoana vizată trebuie să poată demonstra natura transferului și proveniența sumelor.

Vezi și:
Banii din cont care pot atrage atenția ANAF. Ce documente trebuie să păstrezi pentru a demonstra proveniența sumelor
Poate ANAF să verifice transferurile dintre soți? Când banii mutați între conturi trebuie justificați

De exemplu, dacă părinții transferă copiilor bani pentru cumpărarea unei locuințe sau pentru alte cheltuieli importante, este recomandat ca operațiunea să poată fi justificată prin documente, mai ales atunci când este vorba despre sume importante.

Ce documente este bine să păstrezi

Specialiștii în fiscalitate recomandă păstrarea tuturor documentelor care pot demonstra proveniența banilor, în eventualitatea unei verificări fiscale.

Printre acestea se pot număra:

  • contractul de donație, dacă a fost încheiat;
  • extrasul de cont care dovedește transferul bancar;
  • înscrisuri care arată relația dintre persoanele implicate, atunci când sunt relevante;
  • orice alte documente care explică scopul și natura transferului.

Aceste documente pot ajuta contribuabilul să demonstreze că sumele primite nu reprezintă venituri obținute din activități impozabile.

Ce urmărește, de fapt, Fiscul

În cadrul verificării situației fiscale personale, inspectorii ANAF pot analiza veniturile, cheltuielile, bunurile deținute și fluxurile de bani ale persoanei verificate. Scopul este identificarea eventualelor venituri impozabile care nu au fost declarate, nu verificarea tuturor transferurilor bancare dintre persoane fizice.

Potrivit Codului de procedură fiscală, o verificare poate fi justificată atunci când există diferențe semnificative între veniturile declarate și cele estimate de autorități. În prezent, diferența este considerată semnificativă dacă depășește 10% din veniturile declarate, dar nu este mai mică de 50.000 de lei.

Prin urmare, simplul fapt că primești bani prin donație de la părinți, copii, alte rude sau prieteni nu înseamnă că vei intra automat în atenția ANAF. Cu toate acestea, este recomandat ca transferurile importante să poată fi justificate prin documente, astfel încât, în cazul unei verificări fiscale, proveniența sumelor să poată fi demonstrată fără dificultăți.

De ce tot mai mulți oameni își creează propriile instrumente cu ajutorul AI. Exemplul grăitor din Chrome
Revista presei
Femeia.ro
Femeia din spatele deciziilor premierului Luca Niculescu. Cine este diplomata Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion
Hit.ro
Sighișoara devine capitala Halloweenului! Halloween în Cetate revine între 30 octombrie și 1 noiembrie
Romania TV
Cum arată casa Anisiei Gafton. Ea și Serghei s-au mutat într-o vilă superbă, cu geamuri mari și curte generoasă. Actrița a fost la un pas să dea foc casei / GALERIE FOTO + VIDEO
Hope.ro
Peste 1,1 milioane de salariați în București. Câștigul salarial mediu net a ajuns la 6.749 lei
Adevarul
Primăria unei comune cu 4.700 de locuitori a cumpărat trei mașini de aproape 440.000 de lei. Ar fi folosite de primar și familia sa
Playsport.ro
Chivu, artist al revenirilor de la 0-2. A reușit o nouă minune cu Inter, de data aceasta cu...
Caloria.ro
Sighișoara devine capitala Halloweenului! Halloween în Cetate revine între 30 octombrie și 1 noiembrie
Zooland.ro
Pâinea, laptele, dulciurile sau mâncarea gătită, pericol pentru animalele sălbatice. Hrana oferită de oameni nu doar că le poate afecta sănătatea, ci le poate schimba și comportamentul, avertizează specialiștii: „Această dependență de hrană oferită de oameni poate reduce șansele de supraviețuire” EXCLUSIV