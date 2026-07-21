Când poate ANAF să verifice banii primiți prin donație. Ce trebuie să știe românii despre transferurile de bani între persoane fizice

În ce situații poate ANAF să verifice banii primiți prin donație

ANAF poate iniția o verificare atunci când, în urma analizei de risc, există indicii că veniturile declarate de o persoană nu corespund cu patrimoniul deținut, cheltuielile efectuate sau fondurile utilizate.

Verificarea nu este declanșată doar pentru că într-un cont bancar intră o anumită sumă de bani. Inspectorii fiscali analizează ansamblul situației fiscale, iar controlul este realizat doar în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Înainte de începerea verificării, contribuabilul este informat printr-un aviz oficial, în care sunt precizate perioada verificată, documentele solicitate și drepturile de care beneficiază pe parcursul procedurii.

Donațiile între persoane fizice sunt impozitate?

În general, donațiile autentice între persoane fizice nu sunt considerate venituri impozabile doar pentru că banii au fost transferați într-un cont bancar.

Totuși, dacă ANAF solicită explicații în cadrul unei verificări fiscale, persoana vizată trebuie să poată demonstra natura transferului și proveniența sumelor.

De exemplu, dacă părinții transferă copiilor bani pentru cumpărarea unei locuințe sau pentru alte cheltuieli importante, este recomandat ca operațiunea să poată fi justificată prin documente, mai ales atunci când este vorba despre sume importante.

Ce documente este bine să păstrezi

Specialiștii în fiscalitate recomandă păstrarea tuturor documentelor care pot demonstra proveniența banilor, în eventualitatea unei verificări fiscale.