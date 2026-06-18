AMD pune tunurile pe MacBook Neo, dar testele din reclamă nu spun întreaga poveste

AMD mizează pe gaming pentru a evidenția avantajele Ryzen

În materialele publicitare, AMD pune accentul pe unul dintre punctele forte tradiționale ale platformei Windows: compatibilitatea cu jocurile. Compania compară MacBook Neo cu mai multe laptopuri bazate pe procesoare Ryzen 5 și susține că acestea pot rula fără probleme cele mai populare titluri pentru PC la rezoluție Full HD și setări grafice reduse.

Mai mult, AMD afirmă că o mare parte dintre jocurile incluse în testele sale nici măcar nu pot fi lansate pe laptopul Apple. La prima vedere, argumentul pare convingător. În realitate, situația este ceva mai complicată.

Multe dintre titlurile folosite pentru comparație nu au fost dezvoltate pentru macOS, ceea ce înseamnă că lipsa suportului nu este neapărat o problemă de performanță a hardware-ului Apple. În plus, utilizatorii Mac au la dispoziție soluții precum CrossOver sau alte instrumente de compatibilitate care permit rularea anumitor jocuri Windows pe sistemele Apple.

Astfel, comparația pare să pună față în față două ecosisteme diferite, nu doar două categorii de hardware.

Rezultatele din benchmark-uri nu confirmă toate afirmațiile

O altă critică adusă campaniei AMD vizează cifrele de performanță folosite în prezentare. În unele exemple, compania afișează rezultate care, deși sunt tehnic funcționale, sunt greu de considerat ideale pentru gaming.

Anumite jocuri moderne rulează la valori foarte scăzute ale numărului de cadre pe secundă. Exemplele prezentate includ titluri care coboară chiar și sub pragul de 20 fps, nivel la care experiența de joc devine dificilă pentru majoritatea utilizatorilor.

Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți specialiști consideră că simpla posibilitate de a porni un joc nu reprezintă neapărat un avantaj decisiv.