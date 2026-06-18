AMD pune tunurile pe MacBook Neo, dar testele din reclamă nu spun întreaga poveste
Lansarea MacBook Neo pare să fi creat agitație într-o zonă a pieței pe care Apple nu a dominat-o până acum. Noul laptop al companiei americane intră în segmentul dispozitivelor mai accesibile, o mișcare care pune presiune pe producătorii tradiționali de PC-uri și îi obligă să reacționeze.
AMD este una dintre companiile care au ales să răspundă rapid. Gigantul semiconductorilor a lansat recent o campanie de promovare menită să evidențieze avantajele laptopurilor echipate cu procesoare Ryzen în comparație cu MacBook Neo. Totuși, argumentele prezentate de companie au stârnit deja discuții în rândul pasionaților de tehnologie, iar unele dintre comparațiile folosite ridică semne de întrebare, scrie Tomshardware.
AMD mizează pe gaming pentru a evidenția avantajele Ryzen
În materialele publicitare, AMD pune accentul pe unul dintre punctele forte tradiționale ale platformei Windows: compatibilitatea cu jocurile. Compania compară MacBook Neo cu mai multe laptopuri bazate pe procesoare Ryzen 5 și susține că acestea pot rula fără probleme cele mai populare titluri pentru PC la rezoluție Full HD și setări grafice reduse.
Mai mult, AMD afirmă că o mare parte dintre jocurile incluse în testele sale nici măcar nu pot fi lansate pe laptopul Apple. La prima vedere, argumentul pare convingător. În realitate, situația este ceva mai complicată.
Multe dintre titlurile folosite pentru comparație nu au fost dezvoltate pentru macOS, ceea ce înseamnă că lipsa suportului nu este neapărat o problemă de performanță a hardware-ului Apple. În plus, utilizatorii Mac au la dispoziție soluții precum CrossOver sau alte instrumente de compatibilitate care permit rularea anumitor jocuri Windows pe sistemele Apple.
Astfel, comparația pare să pună față în față două ecosisteme diferite, nu doar două categorii de hardware.
Rezultatele din benchmark-uri nu confirmă toate afirmațiile
O altă critică adusă campaniei AMD vizează cifrele de performanță folosite în prezentare. În unele exemple, compania afișează rezultate care, deși sunt tehnic funcționale, sunt greu de considerat ideale pentru gaming.
Anumite jocuri moderne rulează la valori foarte scăzute ale numărului de cadre pe secundă. Exemplele prezentate includ titluri care coboară chiar și sub pragul de 20 fps, nivel la care experiența de joc devine dificilă pentru majoritatea utilizatorilor.
Acesta este unul dintre motivele pentru care mulți specialiști consideră că simpla posibilitate de a porni un joc nu reprezintă neapărat un avantaj decisiv.
AMD încearcă să își susțină poziția și prin rezultate de productivitate, afirmând că laptopurile Ryzen pot oferi performanțe semnificativ mai bune în anumite sarcini. Totuși, benchmark-urile independente prezintă o imagine mai echilibrată.
În testele Geekbench, de exemplu, MacBook Neo reușește să obțină rezultate competitive și chiar să depășească anumite configurații Ryzen în unele scenarii. De asemenea, în testele grafice, cipul Apple demonstrează că poate concura surprinzător de bine pentru un produs poziționat în această categorie de preț.
Aceste rezultate sugerează că diferențele dintre cele două platforme nu sunt atât de mari pe cât lasă să se înțeleagă materialele promoționale.
În realitate, atât laptopurile cu Windows, cât și MacBook Neo vin cu propriile avantaje. Sistemele bazate pe Ryzen oferă o compatibilitate excelentă cu jocurile PC, o varietate mai mare de configurații, ecrane tactile în anumite modele și un număr mai generos de porturi.
Pe de altă parte, Apple mizează pe integrarea strânsă dintre hardware și software, pe autonomia ridicată și pe avantajele ecosistemului său. Pentru utilizatorii care folosesc deja iPhone, iPad sau alte dispozitive Apple, experiența oferită de MacBook Neo poate reprezenta un argument important.