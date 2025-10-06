AMD dă lovitura pe bursă după ce bate palma cu OpenAI, semn că vine și mai multă putere de AI în produsele pe care le folosești

Acţiunile Advanced Micro Devices (AMD) au urcat cu peste 30% luni, pe fondul unui anunţ care a zguduit ecosistemul inteligenţei artificiale: OpenAI a convenit un acord prin care ar putea achiziţiona o participaţie de până la 10% în producătorul american de semiconductoare, potrivit CNBC. Mişcarea vine la pachet cu un plan masiv de implementare de procesoare grafice AMD Instinct, semnalând una dintre cele mai mari alianţe din industria AI de până acum şi trimiţând un mesaj direct rivalilor din piaţă, notează News.ro.

În centrul înţelegerii se află atât componenta financiară, cât şi una tehnică ambiţioasă: OpenAI vizează 6 gigawaţi de acceleratoare AMD, derulaţi în mai multe etape şi generaţii de hardware, cu un debut de 1 gigawatt programat pentru a doua jumătate a anului 2026. În schimb, AMD a emis o garanţie pentru până la 160 de milioane de acţiuni ordinare către OpenAI, care se vor acorda pe măsură ce sunt atinse ţinte de implementare şi performanţă. Reacţia pieţei a fost imediată: AMD a atins un nou maxim istoric, în timp ce Nvidia a scăzut uşor, cu 1%.

Ce presupune acordul şi de ce este considerat istoric

Potrivit înţelegerii, OpenAI se angajează la un parcurs multi-anual de implementare a acceleratoarelor AMD Instinct, însumând 6 gigawaţi de capacitate de calcul. Pragul iniţial – 1 gigawatt în a doua jumătate a lui 2026 – este relevant atât ca ritm de ramp-up, cât şi ca semnal că OpenAI îşi planifică din timp infrastructura pentru viitoarele generaţii de modele. Structurarea pe „mai multe generaţii de hardware” arată că parteneriatul nu este unul punctual, ci urmăreşte o aliniere a foilor de parcurs tehnologice.

Pe partea de equity, garanţia pentru până la 160 de milioane de acţiuni AMD se acordă treptat, în funcţie de realizarea obiectivelor. Acest mecanism leagă direct performanţa operaţională (implementări şi rezultate) de componenta de participare la capital, reducând riscul şi, totodată, aliniind stimulentele ambelor părţi. În termeni simpli, succesul proiectului tehnic devine şi succes financiar pentru OpenAI, iar AMD îşi securizează cererea pe termen lung.

Cum schimbă colaborarea dinamica puterii în AI

Acordul repoziţionează AMD ca partener strategic central pentru OpenAI şi întăreşte concursul tehnologic pe segmentul acceleratoarelor AI. Cu o evaluare de ordinul miliardelor de dolari, înţelegerea are potenţialul de a reduce dependenţa OpenAI de Nvidia, în condiţiile în care startupul condus de Sam Altman are deja un parteneriat de 100 de miliarde de dolari cu acest jucător. Chiar dacă Nvidia rămâne reperul de piaţă, semnalul este clar: oferta de capacitate şi opţiunile tehnologice se diversifică.

Impactul în piaţă s-a văzut în timp real: AMD a bifat cel mai înalt nivel din istoria sa bursieră, consolidându-şi statutul principalului rival al Nvidia în acceleratoare pentru AI, în timp ce acţiunile Nvidia au consemnat o corecţie modestă, de 1%. Din perspectiva clienţilor, o competiţie mai strânsă poate însemna mai multă disponibilitate de hardware şi, potenţial, o viteză mai mare de inovare.

Mesajele-cheie de la vârf: capacitatea de calcul, misiune şi orizontul de 10 ani

Preşedintele OpenAI, Greg Brockman, a punctat că parteneriatul este „esenţial pentru misiunea companiei”, subliniind un obstacol recurent în industria AI: lipsa capacităţii de calcul a frânat lansarea unor funcţii care ar fi putut genera venituri suplimentare. Într-un context în care modelele devin mai mari, mai capabile şi mai costisitoare, garanţia unei traiectorii de infrastructură pe mai mulţi ani devine un avantaj competitiv în sine.

Din partea AMD, CEO-ul Lisa Su a ancorat anunţul într-o viziune pe termen lung: „AI se află pe un traseu de creştere de zece ani”, iar astfel de parteneriate „sunt esenţiale pentru a aduce cele mai bune tehnologii pe piaţă”. Mesajul sugerează nu doar ambiţia comercială, ci şi maturizarea accelerată a întregului lanţ de producţie, de la designul de cipuri până la livrarea, integrarea şi operarea la scară.

Ce urmează pentru industrie şi de ce contează pentru utilizatori

Pentru industrie, anunţul confirmă că „era AI” se joacă la scară de gigawaţi şi miliarde, iar alianţele dintre furnizorii de hardware şi dezvoltatorii de modele devin pilonii noii infrastructuri digitale. Pentru dezvoltatorii şi companiile care construiesc pe platformele OpenAI, acest acord poate însemna stabilitate şi previzibilitate în accesul la resurse, un factor critic când produsele depind de latenţă, disponibilitate şi costuri de inferenţă.

Pentru utilizatori, efectele pot fi indirecte, dar concrete: capacitatea de calcul suplimentară face posibilă livrarea mai rapidă a unor funcţii noi şi mai performante, de la asistenţi avansaţi la instrumente de creaţie şi analiză, însoţite de fiabilitate mai bună. În esenţă, povestea bursieră a zilei – creşterea de peste 30% a AMD – reflectă o miză mai amplă: cursa pentru a construi, alimenta şi pune pe piaţă infrastructura care va susţine următorul deceniu de inovaţie în AI.