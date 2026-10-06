AMD își arată forța în inteligența artificială înainte de lansarea RTX Spark. Noile cipuri Gorgon Halo pot folosi până la 192 GB de memorie

AMD compară Gorgon Halo cu procesoarele Intel

Pentru testele de AI generativ, AMD a folosit ComfyUI și a calculat performanța medie obținută în mai multe rulări ale unor modele diferite. În centrul testelor s-a aflat Ryzen AI Max+ Pro 495, configurat cu 192 GB de memorie.

Rezultatele au fost comparate cu cele obținute de Intel Core Ultra X9 388H, instalat într-un sistem cu 64 GB de memorie. AMD subliniază astfel avantajul configurației sale de top, în timp ce platforma Panther Lake utilizată în comparație poate suporta până la 128 GB de memorie.

Potrivit rezultatelor publicate de AMD, avantajul Gorgon Halo variază între 1,1 și 32,2 ori, în funcție de modelul AI testat. Cea mai mare diferență trebuie însă privită cu precauție. În cazul modelului Yuve, publicația care a analizat testele nu a identificat rezultate disponibile pe Hugging Face, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unei probleme de optimizare sau chiar a unor limitări legate de rularea modelului pe sistemul Intel.

AMD nu a publicat deocamdată rezultate pentru jocuri sau pentru aplicații generale în această comparație. Gorgon Halo este, în mare parte, o actualizare a generației Strix Halo, astfel că nu este de așteptat o schimbare radicală a performanței în aceste scenarii față de generația anterioară.

Gorgon Halo are un avantaj important la memoria disponibilă

Principala zonă în care AMD încearcă să se diferențieze de RTX Spark este capacitatea de memorie. Dispozitivele bazate pe soluția NVIDIA ajung la maximum 128 GB de memorie unificată, aceeași capacitate disponibilă în cazul cipului GB10 folosit de DGX Spark.

Gorgon Halo poate urca însă până la 192 GB. Diferența este importantă pentru rularea locală a modelelor AI, deoarece o cantitate mai mare de memorie permite încărcarea unor modele mai mari direct pe sistem.

Avantajul nu înseamnă automat și o performanță mai mare în orice situație. Modelele mai mari pot fi rulate local datorită memoriei suplimentare, însă viteza de procesare poate scădea în funcție de complexitatea modelului și de sarcina efectuată.