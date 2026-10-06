AMD își arată forța în inteligența artificială înainte de lansarea RTX Spark. Noile cipuri Gorgon Halo pot folosi până la 192 GB de memorie
AMD a publicat primele rezultate de performanță pentru procesoarele Gorgon Halo, cu doar câteva zile înainte de lansarea așteptată a dispozitivelor NVIDIA RTX Spark. Compania își promovează astfel soluțiile pentru ceea ce numește „agentic PCs”, o categorie de sisteme capabile să ruleze local modele de AI și aplicații bazate pe inteligență artificială.
Noile informații apar la scurt timp după debutul primelor dispozitive Gorgon Halo, unele dintre acestea ajungând la prețuri de peste 7.099 de dolari. AMD nu a comparat direct noua platformă cu RTX Spark, deoarece pentru soluția NVIDIA nu există încă rezultate de performanță suficiente. În schimb, compania a ales drept reper procesorul Intel Core Ultra X9 388H, anunță tomshardware.com.
AMD compară Gorgon Halo cu procesoarele Intel
Pentru testele de AI generativ, AMD a folosit ComfyUI și a calculat performanța medie obținută în mai multe rulări ale unor modele diferite. În centrul testelor s-a aflat Ryzen AI Max+ Pro 495, configurat cu 192 GB de memorie.
Rezultatele au fost comparate cu cele obținute de Intel Core Ultra X9 388H, instalat într-un sistem cu 64 GB de memorie. AMD subliniază astfel avantajul configurației sale de top, în timp ce platforma Panther Lake utilizată în comparație poate suporta până la 128 GB de memorie.
Potrivit rezultatelor publicate de AMD, avantajul Gorgon Halo variază între 1,1 și 32,2 ori, în funcție de modelul AI testat. Cea mai mare diferență trebuie însă privită cu precauție. În cazul modelului Yuve, publicația care a analizat testele nu a identificat rezultate disponibile pe Hugging Face, ceea ce lasă deschisă posibilitatea unei probleme de optimizare sau chiar a unor limitări legate de rularea modelului pe sistemul Intel.
AMD nu a publicat deocamdată rezultate pentru jocuri sau pentru aplicații generale în această comparație. Gorgon Halo este, în mare parte, o actualizare a generației Strix Halo, astfel că nu este de așteptat o schimbare radicală a performanței în aceste scenarii față de generația anterioară.
Gorgon Halo are un avantaj important la memoria disponibilă
Principala zonă în care AMD încearcă să se diferențieze de RTX Spark este capacitatea de memorie. Dispozitivele bazate pe soluția NVIDIA ajung la maximum 128 GB de memorie unificată, aceeași capacitate disponibilă în cazul cipului GB10 folosit de DGX Spark.
Gorgon Halo poate urca însă până la 192 GB. Diferența este importantă pentru rularea locală a modelelor AI, deoarece o cantitate mai mare de memorie permite încărcarea unor modele mai mari direct pe sistem.
Avantajul nu înseamnă automat și o performanță mai mare în orice situație. Modelele mai mari pot fi rulate local datorită memoriei suplimentare, însă viteza de procesare poate scădea în funcție de complexitatea modelului și de sarcina efectuată.
În acest moment, comparația dintre cele două platforme este dificilă și din cauza faptului că RTX Spark nu are încă suficiente teste independente disponibile. NVIDIA este așteptată să prezinte dispozitivele RTX Spark în cadrul evenimentului Microsoft de miercuri, 7 octombrie.
AMD vorbește despre sute de mii de PC-uri „agentice”
În paralel cu rezultatele de performanță, AMD a oferit și câteva date despre evoluția acestei categorii de dispozitive. Compania susține că a livrat până acum „peste jumătate de milion” de PC-uri agentice.
Afirmația vine după ce AMD a menționat inițial că a livrat „zeci de milioane” de PC-uri cu AI, o categorie mult mai largă, în care intră în principal laptopurile echipate cu hardware dedicat pentru funcții de inteligență artificială. Ulterior, compania a făcut precizarea că cifra de peste 500.000 se referă la categoria mai restrânsă a PC-urilor agentice, cel mai probabil dispozitive bazate pe Strix Halo și Gorgon Halo.
AMD încearcă astfel să se poziționeze într-o nișă care atrage tot mai multă atenție din partea producătorilor de cipuri. Gorgon Halo nu concurează însă doar cu produsele NVIDIA. AMD indică drept rivali și soluțiile Apple bazate pe cipuri M de dimensiuni mai mari, care pot oferi la rândul lor capacități ridicate de memorie și performanță pentru sarcini AI.
RTX Spark și Gorgon Halo intră într-o competiție nouă
Lansarea RTX Spark ar putea oferi primele date relevante pentru o comparație directă cu Gorgon Halo. Până atunci, AMD își promovează avantajul oferit de cei 192 GB de memorie și de rezultatele obținute în testele ComfyUI.
Strategia reflectă și schimbarea modului în care sunt evaluate aceste sisteme. Nu mai este vorba doar despre performanța în jocuri sau aplicații clasice, ci și despre capacitatea de a rula local modele AI tot mai mari, fără ca procesarea să fie mutată în cloud.
În cazul Gorgon Halo, AMD pune accentul în special pe capacitatea de memorie, în timp ce performanța efectivă va depinde de modelul AI, optimizările software și aplicația utilizată. Testele independente pentru RTX Spark vor putea clarifica mai bine diferențele dintre cele două platforme după lansarea soluției NVIDIA.
AMD are deja un avantaj măsurabil în ceea ce privește memoria maximă, cu 192 GB față de cei 128 GB disponibili pe RTX Spark. Rămâne de văzut dacă această diferență se va traduce și în avantaje consistente în utilizarea de zi cu zi, pe măsură ce apar mai multe teste ale ambelor platforme.