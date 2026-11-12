Numai că există o diferență importantă între a folosi o tehnologie pentru a face o meserie mai ușoară și a transforma întreaga meserie în jurul posibilităților oferite de acea tehnologie. Iar a doua variantă este deja mult mai relevantă decât întrebarea dacă un chatbot va înlocui un angajat.

Poate că inteligența artificială nu va elimina peste noapte milioane de profesii. Dar poate schimba ceea ce înseamnă să fii jurnalist, profesor, designer, programator, traducător sau specialist în marketing. Poate modifica așteptările angajatorilor, ritmul de lucru, numărul de oameni necesari într-o echipă și criteriile după care este evaluată performanța. Iar toate acestea se pot întâmpla fără ca oamenii care practică respectivele meserii să aibă un cuvânt real de spus.

Nu trebuie să dispară o meserie pentru ca oamenii care o practică să fie afectați

Discuția despre inteligența artificială este adesea redusă la o întrebare simplă: ce locuri de muncă vor dispărea? Este o întrebare firească, dar incompletă. O profesie nu trebuie să dispară complet pentru ca oamenii care o practică să resimtă efectele unei schimbări tehnologice. Este suficient ca o parte dintre responsabilități să fie preluate de software, iar restul activităților să fie reorganizate în jurul acestuia.

Un jurnalist, de exemplu, nu trebuie să fie înlocuit integral de un sistem AI pentru ca meseria să arate diferit. Dacă redactarea unei prime variante de text, transcrierea unui interviu, traducerea unui document sau extragerea informațiilor dintr-un comunicat pot fi realizate automat, timpul de lucru se schimbă. Dar nu dispare neapărat volumul de muncă. Dimpotrivă, angajatorul poate ajunge să se aștepte la mai multe materiale, într-un interval mai scurt.

Același lucru se poate întâmpla în design. Un instrument generativ poate produce rapid mai multe variante de ilustrații, concepte vizuale sau materiale publicitare. Designerul nu mai petrece neapărat atât de mult timp cu prima etapă a procesului, însă poate ajunge să fie responsabil pentru selectarea, corectarea și adaptarea unui număr mult mai mare de rezultate. Munca nu dispare, ci se mută dintr-o etapă în alta.

În programare, instrumentele AI pot genera fragmente de cod, pot identifica anumite erori și pot explica funcționarea unor soluții. Asta nu înseamnă că orice persoană poate construi o aplicație complexă doar descriind ceea ce își dorește. Înseamnă însă că programatorii pot fi evaluați diferit, iar angajatorii pot avea alte așteptări în privința vitezei de execuție și a volumului de proiecte.

Această schimbare este mai greu de observat decât dispariția unui post. Nu apare neapărat un anunț potrivit căruia o companie a concediat un angajat pentru că a fost înlocuit de un chatbot. Uneori, postul nu mai este ocupat după plecarea persoanei care îl deținea. Alteori, o echipă care avea nevoie de zece oameni ajunge să funcționeze cu șapte, pentru că fiecare membru poate produce mai mult cu ajutorul AI. În alte situații, responsabilitățile se modifică treptat, fără ca fișa postului să fie rescrisă oficial.