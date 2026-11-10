Cum activezi traducerea automată în browser. Pagini în limbi străine, traduse direct în română
Un articol într-o limbă străină, o pagină de asistență tehnică sau un magazin online din altă țară pot fi dificil de parcurs atunci când nu există o versiune în română. Nu este însă nevoie ca textul să fie copiat într-un serviciu de traducere, paragraf cu paragraf. Browserele moderne includ funcții care pot traduce automat paginile web, iar unele pot memora limbile pentru care traducerea trebuie activată de fiecare dată.
Google Chrome și Microsoft Edge au propriile instrumente de traducere, accesibile din bara de adrese sau din meniul de setări. Odată configurate, acestea pot identifica limba unei pagini și pot propune afișarea conținutului într-o limbă preferată. Procedura durează doar câteva momente.
Cum traduci automat paginile web în Google Chrome
În Google Chrome, traducerea unei pagini poate fi pornită direct din browser. Mai întâi, trebuie deschis site-ul care conține textul într-o limbă străină. Dacă browserul detectează o limbă diferită de cele preferate, poate afișa pictograma de traducere în partea dreaptă a barei de adrese.
Prin apăsarea acesteia se deschide o fereastră în care poate fi aleasă limba în care trebuie tradusă pagina. Pentru afișarea textului în română, se selectează această limbă, apoi se confirmă alegerea. Există și o variantă rapidă: un clic dreapta oriunde pe pagină, urmat de selectarea opțiunii „Translate to Romanian” sau a echivalentului afișat în interfața browserului.
Pentru configurarea traducerii, trebuie deschis meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și accesată secțiunea „Settings”. În meniul lateral se selectează „Languages”. Aici se găsesc setările Google Translate, inclusiv opțiunea care permite browserului să ofere traducerea paginilor.
Chrome permite și alegerea limbii în care trebuie tradus conținutul. În aceeași secțiune poate fi selectată româna ca limbă preferată pentru traduceri. În plus, există o listă în care pot fi adăugate limbile pe care browserul trebuie să le traducă automat. Astfel, nu mai este necesară confirmarea individuală pentru fiecare pagină deschisă într-una dintre limbile respective.
Cum activezi traducerea automată în Microsoft Edge
Microsoft Edge include un instrument de traducere bazat pe Microsoft Translator. La accesarea unei pagini într-o limbă care nu se află în lista celor preferate, browserul poate afișa automat o solicitare de traducere. Dacă aceasta nu apare, se poate folosi pictograma de traducere din bara de adrese sau opțiunea „Translate” din meniul deschis cu clic dreapta.
Pentru a activa funcția și a modifica preferințele, se apasă butonul cu trei puncte din colțul din dreapta sus, apoi se intră în „Settings”. Din meniul lateral se selectează „Languages”. Aici trebuie activată opțiunea „Offer to translate pages that aren’t in a language I read”, care permite browserului să propună traducerea paginilor scrise în limbi necunoscute.
Edge poate memora și o preferință pentru o anumită limbă. Atunci când apare fereastra de traducere, se selectează „Always Translate” pentru limba respectivă. Din acel moment, paginile detectate în limba aleasă vor fi traduse automat, fără să mai fie necesară confirmarea de fiecare dată.
Microsoft Edge oferă traducere pentru peste 70 de limbi, însă disponibilitatea poate depinde de versiunea browserului și de dispozitiv. Dacă o pagină este tradusă, dar este nevoie de consultarea textului original, se poate apăsa din nou pictograma de traducere din bara de adrese și selecta opțiunea „Show original”.
Ce poți face dacă browserul nu traduce o pagină
Uneori, funcția de traducere nu apare automat. În Chrome, primul lucru de verificat este dacă Google Translate este activat în secțiunea „Languages”. Dacă opțiunea este pornită, dar pagina nu este tradusă, poate fi utilă reîncărcarea site-ului sau pornirea manuală a traducerii din meniul contextual.
În Edge, trebuie verificată opțiunea care permite oferirea traducerii paginilor scrise în limbi necunoscute. De asemenea, lista limbilor preferate poate influența comportamentul browserului. Dacă o anumită limbă este deja considerată cunoscută, Edge poate să nu mai propună traducerea. Merită verificată și lista limbilor pentru care a fost selectată anterior opțiunea de a nu traduce.
Traducerea automată este utilă pentru parcurgerea rapidă a site-urilor, însă rezultatele nu sunt întotdeauna exacte. Formulările tehnice, expresiile regionale și unele nume proprii pot fi interpretate greșit. Pentru documente oficiale, contracte sau informații importante, textul tradus trebuie verificat cu atenție. Funcția browserului este un ajutor pentru navigare, nu un substitut pentru o traducere autorizată sau pentru consultarea sursei originale.