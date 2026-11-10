Cum traduci automat paginile web în Google Chrome

În Google Chrome, traducerea unei pagini poate fi pornită direct din browser. Mai întâi, trebuie deschis site-ul care conține textul într-o limbă străină. Dacă browserul detectează o limbă diferită de cele preferate, poate afișa pictograma de traducere în partea dreaptă a barei de adrese.

Prin apăsarea acesteia se deschide o fereastră în care poate fi aleasă limba în care trebuie tradusă pagina. Pentru afișarea textului în română, se selectează această limbă, apoi se confirmă alegerea. Există și o variantă rapidă: un clic dreapta oriunde pe pagină, urmat de selectarea opțiunii „Translate to Romanian” sau a echivalentului afișat în interfața browserului.

Pentru configurarea traducerii, trebuie deschis meniul cu trei puncte din colțul din dreapta sus și accesată secțiunea „Settings”. În meniul lateral se selectează „Languages”. Aici se găsesc setările Google Translate, inclusiv opțiunea care permite browserului să ofere traducerea paginilor.

Chrome permite și alegerea limbii în care trebuie tradus conținutul. În aceeași secțiune poate fi selectată româna ca limbă preferată pentru traduceri. În plus, există o listă în care pot fi adăugate limbile pe care browserul trebuie să le traducă automat. Astfel, nu mai este necesară confirmarea individuală pentru fiecare pagină deschisă într-una dintre limbile respective.

Cum activezi traducerea automată în Microsoft Edge

Microsoft Edge include un instrument de traducere bazat pe Microsoft Translator. La accesarea unei pagini într-o limbă care nu se află în lista celor preferate, browserul poate afișa automat o solicitare de traducere. Dacă aceasta nu apare, se poate folosi pictograma de traducere din bara de adrese sau opțiunea „Translate” din meniul deschis cu clic dreapta.

Pentru a activa funcția și a modifica preferințele, se apasă butonul cu trei puncte din colțul din dreapta sus, apoi se intră în „Settings”. Din meniul lateral se selectează „Languages”. Aici trebuie activată opțiunea „Offer to translate pages that aren’t in a language I read”, care permite browserului să propună traducerea paginilor scrise în limbi necunoscute.

Edge poate memora și o preferință pentru o anumită limbă. Atunci când apare fereastra de traducere, se selectează „Always Translate” pentru limba respectivă. Din acel moment, paginile detectate în limba aleasă vor fi traduse automat, fără să mai fie necesară confirmarea de fiecare dată.