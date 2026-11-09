INTERVIU EXCLUSIV STRAWBERRY AI | „Nu doar un chatbot”: cum arată viitorul în care AI-ul devine colegul tău de echipă și îți învață obiceiurile. Despre confidențialitate în spațiul european și reglementări

Iulia Kelt (Playtech): Cei 250 de dolari reprezintă o plată pe viață sau pentru un an?

Charles Maddock: 250 de dolari pe lună.

Iulia Kelt (Playtech): Așadar, firmele europene nu ar trebui să fie nevoite să aleagă între adoptarea AI și menținerea suveranității europene asupra datelor. Cât de mare este dezavantajul competitiv cu care se confruntă astăzi companiile europene? Și ce ar trebui să se schimbe pentru ca Europa să poată dezvolta tehnologii AI competitive la nivel global?

Charles Maddock: Pentru noi, faptul că suntem în Europa a reprezentat un avantaj uriaș. Dacă te uiți la companii precum Lovable, Legora și Tandem Health… le cunoști?

Iulia Kelt (Playtech): Da, le cunosc.

Charles Maddock: …Toate au pornit de aici, din Stockholm. Cea mai mare parte a echipelor lor se află în Stockholm. Produsele au fost dezvoltate aici.

Europa are o cantitate uriașă de oameni foarte bine pregătiți, extrem de creativi și muncitori. Numărul inginerilor din Europa este la fel de mare ca în Statele Unite.

În plus, costurile de funcționare ale unei companii sunt mult mai mici, deoarece salariile sunt, desigur, mult mai mici, iar calitatea vieții este în continuare mai bună decât în SUA. Fiind în Europa, putem concura mult mai ușor pentru atragerea acestor talente. Mai mulți oameni află despre noi și sunt încântați să lucreze cu noi.

Investitorii sunt, de asemenea, mai interesați să investească, pentru că există pur și simplu mai puțin zgomot pe piață. Este mult mai ușor să devii un jucător important atunci când pornești în Europa. Cred că, desigur, ne vom extinde la nivel global în viitor, dar faptul că am început în Europa ne-a oferit un avantaj uriaș.

Cât despre ce ar putea face Europa pentru a deveni mai competitivă, cred că există câteva lucruri importante. În primul rând, Europa este fragmentată. Piețele sunt fragmentate, iar legislația este fragmentată.

Cred că tot mai mulți oameni încep să realizeze că Europa a reglementat excesiv anumite domenii, iar acest lucru a frânat puternic inovația. Mulți oameni de la Bruxelles au înțeles acest lucru și încep să renunțe la unele dintre aceste măsuri.

Cred că ar trebui să continuăm în această direcție, păstrând, desigur, reglementările bune, care asigură protecția datelor personale ale cetățenilor europeni.

Apar mai mulți fondatori care reușesc să-și vândă companiile, iar poveștile lor îi inspiră pe cei din generația următoare.

În prezent, în Europa, dacă ne gândim la Germania și Franța, foarte mulți oameni își țin banii în bănci, fără să facă nimic cu ei.

Acestea ar fi, așadar, cele trei lucruri principale pe care ar trebui să încercăm să le rezolvăm la nivelul continentului.

Iulia Kelt (Playtech): Povestește-mi despre confidențialitate. Ce fel de date stochează platforma?

Charles Maddock: Datele tale sau ale companiilor?

Iulia Kelt (Playtech): Nu contează.

Charles Maddock: Strawberry oferă același nivel de conformitate și protecție a confidențialității pe care l-ai aștepta de la OpenAI, Claude sau Gemini.

Stocăm datele în Uniunea Europeană. Prin urmare, orice conversație pe care o ai va fi stocată în UE atunci când datele sunt păstrate pe servere.

Lucrăm, de asemenea, împreună cu companii pentru a le permite să-și folosească propriile chei API și propriile modele găzduite pe servere proprii, aflate integral în Europa.

În mod implicit, însă, le oferim utilizatorilor cele mai noi, mai bune și mai ieftine modele. De obicei, acestea sunt modelele americane, de la Claude sau OpenAI. Modelul se schimbă foarte frecvent.

Așadar, în mod implicit, primești pur și simplu cel mai bun model disponibil. Dar avem acorduri de retenție zero a datelor cu aceste companii. Datele tale nu vor fi stocate și nu vor fi folosite pentru antrenarea modelelor de către aceste mari laboratoare AI.

Iulia Kelt (Playtech): Așadar, dacă are loc o breșă de securitate, nu există niciun risc pentru mine, ca utilizator?

Charles Maddock: Exact. Datele tale sunt criptate, astfel încât, dacă are loc o breșă în baza de date, ele nu vor putea fi accesate. În plus, nu sunt stocate în sistemele OpenAI, Gemini sau Claude.

Aceste companii păstrează totuși jurnalele de date timp de 30 de zile, din motive de securitate, după care le șterg.

Iulia Kelt (Playtech): Să sperăm că nu are loc nicio breșă de securitate în aceste 30 de zile.

Charles Maddock: Da, exact. Dar aceasta este o procedură standard. Trebuie să facă acest lucru. Sunt obligați să păstreze jurnalele, pentru că, dacă cineva le folosește produsul în mod abuziv, trebuie să poată reacționa.

Desigur, iau toate măsurile de precauție posibile pentru a se asigura că datele sunt stocate în siguranță. Dar ar fi neplăcut dacă s-ar întâmpla așa ceva.

Iulia Kelt (Playtech): Luați în considerare extinderea pe piața românească sau dezvoltarea unor parteneriate cu firme locale?

Charles Maddock: Da. Strawberry este un produs global și avem utilizatori din întreaga lume. Nu trebuie să fii stabilit într-o anumită țară pentru a-l folosi. Oricine poate utiliza Strawberry, iar platforma poate comunica în limba ta.

Atunci când transcrii o întâlnire online, va recunoaște perfect limba română. Chiar dacă treci la engleză în mijlocul conversației, companionul va putea să înțeleagă acest lucru, apoi să se ocupe de toate acțiunile ulterioare și să automatizeze diferite sarcini.

Iulia Kelt (Playtech): Mă refeream inclusiv la parteneriate cu firme românești. Luați în considerare această posibilitate?

Charles Maddock: Mi-ar plăcea foarte mult. Suntem deschiși să colaborăm cu orice companie care este dispusă să devină nativă AI.

Ajutăm deja mai multe companii să se gândească la modul în care pot începe să integreze agenți AI în fluxurile lor de lucru.

Avem un program numit Accelerated Launch Program. Le spunem companiilor: dacă sunteți serioase în privința folosirii agenților AI, suntem gata să vă ajutăm. Nu vorbesc despre chatboți, ci despre agenți AI adevărați, care pot învăța preferințele echipei și pot duce efectiv lucrurile la bun sfârșit. De exemplu, puteți crea un agent de vânzări care să programeze întâlniri automat, fără intervenție umană. Acest lucru este posibil în Strawberry.

Prin Accelerated Launch Program, lucrăm timp de două săptămâni alături de o companie. Organizăm întâlniri intensive și comunicăm în fiecare zi. Construim împreună un agent.

După cele două săptămâni, obiectivul este ca firma să aibă o echipă de companioni pe care întreaga companie să îi poată folosi pentru orice activitate, de la vânzări și marketing până la procesele de recrutare.

Dacă o companie din România ne contactează și ne spune: „Charles, vrem să facem asta”, mi-ar plăcea foarte mult.

Iulia Kelt (Playtech): Și cum reușiți să faceți toate acestea? Aveți doar 12 oameni în companie, nu-i așa? Cum vă descurcați?

Charles Maddock: Lucrul cu adevărat interesant este că noi înșine suntem o companie extrem de nativă AI.

Practic, pentru aproape orice proces la care te poți gândi în cadrul Strawberry, avem un companion care se ocupă de părțile repetitive și consumatoare de timp.

Întâlniri precum aceasta, desigur, nu pot fi înlocuite niciodată de AI, pentru că prin ele construim o relație pentru viitor. Tu îmi adresezi întrebări despre opiniile și ideile mele.

Dar, imediat ce se încheie apelul, companionul meu va înregistra discuția în sistemul nostru CRM și se va ocupa de toate acțiunile ulterioare relevante.

Când lucrăm împreună cu alte companii, lucrurile stau la fel. Orice activitate care nu presupune comunicarea directă cu clientul și construirea unei relații poate fi automatizată complet cu ajutorul unui agent.

În ceea ce privește dezvoltarea produsului nostru, folosim agenți AI pentru a scrie cea mai mare parte a codului.

Iulia Kelt (Playtech): Povestește-mi puțin despre tine. Cum ți-a venit ideea? Care este experiența ta profesională?

Charles Maddock: M-am născut în China. Sunt pe jumătate suedez și pe jumătate englez. Numele meu, pe care îl poți vedea aici, în colțul ecranului, sună foarte englezesc, nu-i așa?

M-am mutat în Suedia când aveam șapte ani. Am început să programez la 11 ani și am construit tot felul de jocuri, site-uri web și aplicații. Mi-am programat primii agenți AI când aveam 19 ani. Era vorba despre un mic ecosistem de bacterii care înotau și se atacau între ele.

După liceu, am înființat mai multe companii. Sunt, așadar, un antreprenor în serie și am avut deja câteva exituri.

Apoi, când au apărut agenții AI și modelele LLM, în 2024, și au devenit foarte puternice, mi-am dat seama că, în calitate de dezvoltator web, puteam să le ofer agenților acces la un browser. Astfel, aceștia ne-ar fi putut ajuta să rezolvăm sarcinile repetitive, iar noi ne-am fi putut concentra pe lucrurile care contează cu adevărat.

Cred că un agent de vânzări nu ar trebui să se ocupe de activități administrative. Ar trebui să participe la întâlniri și să prezinte viziunea companiei, să vândă ideea.

La fel, un jurnalist ar trebui să discute zilnic cu oameni interesanți, precum mine, nu să se ocupe de contabilitate, de mesaje ulterioare sau de toate aceste activități administrative.

Am considerat că există o oportunitate și i-am adus în proiect pe cei doi cofondatori ai mei, doi dintre cei mai inteligenți oameni pe care îi cunosc. Îi admir enorm pe amândoi.

Am atras investiții de 6 milioane de dolari de la unii dintre cei mai buni investitori din lume, inclusiv fondatorii Lovable, Hugging Face și Supabase.

După ce am lucrat la agenți AI, ne-am dat seama că, dacă am construi un browser, am putea crea o interfață atât de intuitivă, simplă și ușor de înțeles, încât oricine din lume să o poată descărca și să aibă imediat acces la agenți AI de ultimă generație.

Aceasta a fost ideea. Am avut o perioadă de beta închisă sau de testare care a durat aproximativ un an, iar acum am lansat versiunea 1.0. Sunt vremuri extrem de interesante.

Iulia Kelt (Playtech): Dacă oamenii încep să folosească Strawberry AI, nu înseamnă că vor exista mai puține locuri de muncă? Toată lumea este îngrijorată de acest lucru în legătură cu AI.

Charles Maddock: Mă gândesc mult la acest subiect și, desigur, în cazul oricărei tehnologii majore, unele locuri de muncă dispar sau se transformă, iar oamenii ajung să lucreze în alte domenii.

Dacă lucrezi ca traducător, de exemplu, va fi dificil, la fel cum în timpul Revoluției Industriale era greu să continui să lucrezi ca agricultor după apariția tractoarelor.

Dar ceea ce sper eu este următorul lucru. Aceasta este viziunea mea ideală: să presupunem că astăzi există o companie cu 10.000 de angajați. Poate că peste zece ani acea companie va avea nevoie de doar 2.000 de oameni.

Sper ca, în loc să ajungem pur și simplu în situația în care 8.000 de oameni nu mai au nimic de făcut, să apară patru companii noi, fiecare cu câte 2.000 de angajați. Fiecare dintre ele ar concura pe piață și s-ar concentra pe probleme mai specifice și mai relevante, dar și mai dificile.

În cele din urmă, sper ca, la nivelul societății, să putem începe să rezolvăm mai multe probleme, precum schimbările climatice și inegalitatea, să construim produse mai bune și să dezvoltăm medicamente noi cu ajutorul acestei tehnologii.

Poate că vom vedea chiar o nouă renaștere a antreprenoriatului, în care oamenii vor părăsi marile corporații și vor începe să-și deschidă propriile afaceri, mai mici.

Dacă ai avut întotdeauna pasiunea de a construi mobilă, de exemplu, acum ai putea să-ți deschizi propria afacere. Nu ai mai avea nevoie de o firmă de contabilitate costisitoare și nici de o persoană angajată pentru marketing. Ai putea să-ți conduci singur întreaga afacere, cu ajutorul agenților AI.

Iulia Kelt (Playtech): Îți mulțumesc foarte mult, Charles. Mi-a făcut plăcere să discutăm.

Charles Maddock: Hai să păstrăm legătura și pe viitor.