Ne temem că AI-ul va deveni prea uman, dar ignorăm cât de mult ne adaptăm noi la ea

Această schimbare nu presupune că oamenii își pierd identitatea sau că orice utilizare a inteligenței artificiale reprezintă un pericol. Tehnologia poate fi utilă, poate elimina activități repetitive și poate face informația mai accesibilă. Problema apare atunci când confortul începe să ne dicteze așteptările, când rapiditatea devine mai importantă decât înțelegerea și când ajungem să considerăm că felul în care funcționează un sistem automat ar trebui să devină standardul după care ne evaluăm și propria viață.

Ne temem că AI-ul va semăna cu noi, dar acceptăm tot mai ușor să îi imităm ritmul

O parte importantă a temerilor legate de AI pornește de la capacitatea acestuia de a reproduce comportamente pe care le asociem cu inteligența umană. Poate purta o conversație, poate redacta un text, poate explica o idee complicată și poate răspunde într-un ton empatic. Aceste capacități pot crea impresia unei prezențe umane, chiar dacă un răspuns convingător nu demonstrează, prin el însuși, existența unor emoții sau a unei experiențe interioare comparabile cu cele ale unui om.

Discuția despre limitele acestor sisteme este necesară. Oamenii trebuie să știe când interacționează cu un program, câtă încredere pot acorda unui răspuns și unde se termină competențele tehnologiei. Totuși, concentrarea aproape exclusivă asupra asemănării dintre AI și oameni riscă să ascundă o altă întrebare: ce se întâmplă cu noi atunci când ne petrecem tot mai mult timp interacționând cu sisteme proiectate să răspundă rapid, să simplifice alegerile și să reducă efortul?

Un asistent AI nu se plictisește în mod obișnuit de întrebările repetate, nu are nevoie să își organizeze programul în jurul oboselii și poate genera mai multe variante ale aceluiași text într-un interval foarte scurt. Un om are limite fizice, emoționale și intelectuale. Cu toate acestea, când eficiența instrumentelor automate devine reperul implicit, există riscul ca limitele umane să înceapă să fie privite drept defecte care trebuie corectate.

Un angajat care folosește AI pentru a redacta mai repede poate ajunge să primească mai multe sarcini, tocmai pentru că termină mai devreme. Un student care obține instantaneu o explicație poate pierde răbdarea necesară pentru a urmări un raționament dificil. Cineva care primește imediat o recomandare poate deveni mai puțin dispus să compare alternative sau să accepte incertitudinea unei decizii.

Niciuna dintre aceste consecințe nu este inevitabilă. Ele depind de felul în care oamenii folosesc tehnologia și de regulile stabilite în jurul ei. Dar tocmai aici se află contradicția: ne preocupă posibilitatea ca AI să adopte comportamente umane, în timp ce acceptăm ca rapiditatea, disponibilitatea și consecvența unui sistem automat să devină așteptări firești în relația noastră cu lumea.

Când răspunsurile vin instantaneu, răbdarea și îndoiala par să își piardă valoarea

Internetul a redus deja timpul necesar pentru a găsi informații, însă instrumentele generative duc această schimbare mai departe. În loc să caute printre mai multe pagini, să compare surse și să își formeze singuri o imagine asupra unui subiect, oamenii pot cere un răspuns sintetizat, adaptat întrebării lor. Pentru multe activități, avantajul este real. Un document poate fi rezumat, o noțiune dificilă poate fi explicată în mai multe feluri, iar o sarcină repetitivă poate fi terminată mai repede.