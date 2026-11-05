Dacă AI-ul ne face munca mai repede, de ce nu pare că avem mai mult timp liber?

Problema nu este că AI-ul nu ar putea economisi timp. În numeroase activități, o poate face deja. Problema este felul în care este folosit acest câștig de productivitate. Tehnologia poate accelera munca, însă nu stabilește singură ce se întâmplă cu minutele și orele câștigate. Această decizie aparține organizațiilor, angajatorilor și, într-o anumită măsură, angajaților. Iar într-un sistem în care eficiența este răsplătită prin mai multă muncă, nu prin mai mult timp liber, este greu de imaginat că simpla apariție a unor instrumente mai performante va schimba situația.

Am inventat instrumente care economisesc timp, apoi am umplut timpul economisit

Istoria tehnologiei este plină de promisiuni despre simplificarea vieții. Calculatoarele personale au făcut posibilă prelucrarea rapidă a documentelor. E-mailul a eliminat o parte din așteptarea asociată corespondenței clasice. Aplicațiile de mesagerie au făcut comunicarea aproape instantanee, iar serviciile digitale au redus timpul necesar pentru operațiuni care presupuneau cândva drumuri și cozi.

În teorie, fiecare dintre aceste progrese ar fi trebuit să ne ofere mai multă libertate. Dacă putem trimite un document în câteva secunde, nu mai trebuie să pierdem timp cu transportul lui. Dacă putem automatiza calcule, nu mai avem nevoie să le facem manual. Dacă putem programa întâlniri printr-o aplicație, organizarea lor devine mai simplă.

În practică, însă, eficiența unei activități nu înseamnă automat reducerea volumului total de muncă. E-mailul a făcut posibilă comunicarea rapidă, dar a creat și așteptarea ca mesajele să primească un răspuns prompt. Mesageria instantanee a simplificat conversațiile, dar a făcut mai dificilă delimitarea dintre programul de lucru și timpul personal. Instrumentele de colaborare au redus unele întârzieri, însă au permis și organizarea unui număr mai mare de întâlniri și proiecte.

Tehnologia nu a provocat singură aceste schimbări. Ele au apărut din combinația dintre posibilitățile tehnice și normele sociale sau profesionale care s-au construit în jurul lor. Când un răspuns poate fi trimis imediat, cineva poate ajunge să se întrebe de ce nu a fost trimis deja. Când o sarcină poate fi terminată în zece minute în loc de o oră, acea oră economisită poate deveni, în ochii unui manager, spațiu pentru alte sarcini.

Inteligența artificială riscă să repete același tipar, doar că la o scară mai mare. Un angajat care redacta un raport în trei ore poate reuși să obțină o primă versiune mult mai repede. Dar dacă obiectivul rămâne același număr de rapoarte sau dacă volumul de muncă este mărit, timpul câștigat nu se transformă în pauză. Se transformă în capacitate suplimentară de producție.

Mai mult, un instrument care economisește timp într-o etapă poate introduce alte activități în alta. Textul generat de AI trebuie verificat, informațiile trebuie confirmate, erorile trebuie corectate, iar rezultatul trebuie adaptat contextului. În funcție de sarcină, economia de timp poate fi considerabilă sau modestă. În anumite situații, un rezultat aparent rapid poate necesita atât de multe verificări încât avantajul inițial se reduce.