AI-ul cu chip feminin ar primi cu 10% mai puțini bani pentru aceeași muncă, arată un studiu

Cum au testat cercetătorii relația dintre oameni și agenții AI

Studiul, intitulat „Human-Like and Male? How AI Assistant Design Relates to Trust and Monetary Reward at Work in VR”, a urmărit să afle cum reacționează oamenii atunci când lucrează alături de asistenți AI într-un mediu profesional virtual.

La experiment au participat 189 de persoane, care au fost plasate într-un birou în realitate virtuală și au primit sarcini de lucru alături de patru tipuri de asistenți: un chatbot bazat pe text, un robot de birou și doi agenți cu înfățișare umană, unul masculin, Johan, și unul feminin, Johanna.

Toți cei patru asistenți aveau aceleași funcționalități de bază și foloseau același model AI, OpenAI GPT-4-1106-preview. Astfel, diferențele observate nu proveneau din utilizarea unor modele cu performanțe diferite.

După îndeplinirea sarcinilor, participanții au evaluat munca asistenților și au primit bani reali pe care să îi distribuie în funcție de contribuția acestora. Experimentul a urmărit să reproducă o situație în care angajații trebuie să aprecieze activitatea unor colegi, chiar dacă aceștia sunt agenți AI.

De ce a primit agentul AI masculin mai mulți bani

Rezultatul central a fost diferența dintre sumele oferite lui Johan și Johannei. Participanții, atât bărbați, cât și femei, au plătit agentul cu aspect feminin cu aproximativ 10% mai puțin decât pe cel masculin, deși cei doi aveau aceleași capacități.

În evaluarea calității muncii, diferența dintre cei doi agenți umani nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic. Johan a primit un nivel de încredere ușor mai mare și a fost perceput ca fiind mai apropiat de un om decât Johanna, însă aceste observații nu au indicat o diferență clară în performanța celor doi.

Un detaliu important este că majoritatea participanților au declarat în interviurile realizate de cercetători că nu ar trata diferit agenții AI în funcție de genul pe care îl sugerează înfățișarea lor. Cu toate acestea, comportamentul lor în experiment a arătat o diferență concretă în recompensarea celor doi asistenți.