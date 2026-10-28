AI-ul cu chip feminin ar primi cu 10% mai puțini bani pentru aceeași muncă, arată un studiu
Un agent AI care pare bărbat ar putea fi plătit mai bine decât unul cu înfățișare feminină, chiar dacă amândoi fac aceeași treabă și au aceleași capacități. Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Limerick, Irlanda, a constatat că participanții au oferit cu 10% mai mulți bani unui asistent AI cu aspect masculin decât unuia feminin, deși au evaluat în mod similar calitatea muncii celor doi.
Cercetarea apare într-un moment în care agenții AI încep să fie integrați în activitățile profesionale. Rezultatele sugerează că prejudecățile legate de gen pot influența inclusiv modul în care oamenii evaluează și recompensează inteligența artificială, chiar dacă declară că nu fac diferențe între asistenții virtuali în funcție de felul în care arată, scrie Euronews.com.
Cum au testat cercetătorii relația dintre oameni și agenții AI
Studiul, intitulat „Human-Like and Male? How AI Assistant Design Relates to Trust and Monetary Reward at Work in VR”, a urmărit să afle cum reacționează oamenii atunci când lucrează alături de asistenți AI într-un mediu profesional virtual.
La experiment au participat 189 de persoane, care au fost plasate într-un birou în realitate virtuală și au primit sarcini de lucru alături de patru tipuri de asistenți: un chatbot bazat pe text, un robot de birou și doi agenți cu înfățișare umană, unul masculin, Johan, și unul feminin, Johanna.
Toți cei patru asistenți aveau aceleași funcționalități de bază și foloseau același model AI, OpenAI GPT-4-1106-preview. Astfel, diferențele observate nu proveneau din utilizarea unor modele cu performanțe diferite.
După îndeplinirea sarcinilor, participanții au evaluat munca asistenților și au primit bani reali pe care să îi distribuie în funcție de contribuția acestora. Experimentul a urmărit să reproducă o situație în care angajații trebuie să aprecieze activitatea unor colegi, chiar dacă aceștia sunt agenți AI.
De ce a primit agentul AI masculin mai mulți bani
Rezultatul central a fost diferența dintre sumele oferite lui Johan și Johannei. Participanții, atât bărbați, cât și femei, au plătit agentul cu aspect feminin cu aproximativ 10% mai puțin decât pe cel masculin, deși cei doi aveau aceleași capacități.
În evaluarea calității muncii, diferența dintre cei doi agenți umani nu a fost semnificativă din punct de vedere statistic. Johan a primit un nivel de încredere ușor mai mare și a fost perceput ca fiind mai apropiat de un om decât Johanna, însă aceste observații nu au indicat o diferență clară în performanța celor doi.
Un detaliu important este că majoritatea participanților au declarat în interviurile realizate de cercetători că nu ar trata diferit agenții AI în funcție de genul pe care îl sugerează înfățișarea lor. Cu toate acestea, comportamentul lor în experiment a arătat o diferență concretă în recompensarea celor doi asistenți.
Rezultatul sugerează că preferințele și stereotipurile pot influența deciziile chiar și atunci când oamenii nu sunt conștienți de ele sau nu consideră că le aplică.
Agenții cu aspect uman au inspirat mai multă încredere
Cercetarea a identificat și diferențe între asistenții cu aspect uman și celelalte două variante. Johan și Johanna au fost considerați mai umani decât chatbotul și robotul de birou, iar participanții au avut mai multă încredere în ei și le-au atribuit mai mult merit pentru munca realizată. Femeile participante au avut, în general, mai multă încredere în agenții cu aspect uman decât bărbații și i-au recompensat mai generos.
Unul dintre participanți a explicat că prezența Johannei în apropiere l-a făcut mai dispus să îi recunoască meritele, deoarece o percepea ca pe o colegă cu care putea conversa și care îi oferea propriile contribuții.
Experimentul a mai arătat că participanții preferau asistenții care aveau fie o înfățișare umană, fie una clar non-umană. Designul robotului, situat între cele două variante, a fost mai puțin apreciat.
Potrivit concluziilor cercetării, integrarea firească a asistenților AI în activitatea profesională este importantă pentru utilitatea lor. Totuși, modul în care sunt proiectați poate influența încrederea acordată și valoarea pe care oamenii o atribuie muncii lor. Studiul nu demonstrează că toți agenții AI feminini vor fi plătiți mai puțin în condiții reale de muncă, dar arată că aspectul și percepția genului pot influența recompensele într-un experiment controlat.