Președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Larisa Mezinu-Bălan, a explicat, într-o intervenție la Medika TV, cum funcționează accesul la informațiile medicale, dar și în ce condiții poate fi utilizat cardul european de sănătate în străinătate, relatează Profit.ro.

Cine are acces la informațiile medicale ale românilor

Potrivit reprezentantei CNAS, informațiile privind istoricul medical al pacienților sunt păstrate în Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate, nu direct pe documentele fizice pe care le dețin cetățenii.

Pentru consultarea acestor informații, medicii trebuie să fie autentificați în sistemul informatic, prin intermediul unor mecanisme de securitate dedicate, și să se afle într-o relație contractuală cu CNAS.

Printre informațiile care pot fi consultate în acest mod se numără prescripțiile medicale și biletele de trimitere. Simplul fapt că o persoană deține un cititor de carduri nu îi permite să acceseze istoricul medical al titularului documentului.

Autoritățile speră ca utilizarea cărții electronice de identitate în sistemul medical să fie extinsă începând din decembrie 2026, iar funcționalitatea să fie disponibilă pe scară largă în 2027.

Cardul de sănătate nu este obligatoriu pentru validarea serviciilor medicale în noiembrie

Până la finalul lunii noiembrie 2026, CNAS menține suspendată regula care condiționează validarea serviciilor medicale de semnarea electronică a acestora cu ajutorul cardului de sănătate.

Măsura este temporară și are legătură cu adaptarea infrastructurii informatice necesare pentru utilizarea în paralel a cardului național de sănătate și a cărții electronice de identitate.

Astfel, serviciile medicale nu vor fi respinse la validare exclusiv din cauza absenței semnăturii electronice realizate cu unul dintre aceste documente. Celelalte condiții privind decontarea serviciilor medicale rămân însă în vigoare.

Digitalizarea sistemului sanitar face parte dintr-un proces mai amplu de modernizare, care include și dezvoltarea unor platforme precum E-Sănătatea Mea.

În ce țări poate fi utilizat cardul european de sănătate

Reprezentanta CNAS a oferit clarificări și în privința cardului european de asigurări sociale de sănătate, document pe care românii îl pot utiliza inclusiv în anumite state care nu fac parte din Uniunea Europeană.

Pe lângă celelalte 26 de state membre ale UE, documentul este recunoscut în Regatul Unit, Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Elveția, potrivit unui alt material publicat de Profit.ro.

Cardul oferă acces la îngrijirile medicale devenite necesare pe parcursul unei șederi temporare în străinătate. Pacienții beneficiază de servicii în aceleași condiții precum persoanele asigurate în țara respectivă, inclusiv în ceea ce privește eventualele coplăți.

Documentul nu poate fi utilizat însă atunci când scopul deplasării în străinătate este efectuarea unui tratament medical programat. În asemenea situații, există alte mecanisme europene, printre care formularul S2, care presupune obținerea unei autorizări prealabile.

De asemenea, cardul european de sănătate nu înlocuiește integral o asigurare privată de călătorie. Acesta nu acoperă, spre exemplu, cheltuielile de repatriere medicală sau serviciile furnizate în afara sistemului public de sănătate.