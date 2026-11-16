Poliția Capitalei vrea să cumpere un soft special ca să ia urma banilor din fraudele cu criptomonede. Cât ar costa noul program

SRI spune că a oprit atacul și a restabilit serviciul de e-mail

În comunicatul din 11 noiembrie, Serviciul Român de Informații precizează că intervenția a fost realizată de Centrul Național Cyberint, structura sa specializată în securitate cibernetică. Atacatorii au exploatat vulnerabilități ale sistemelor de operare Microsoft, iar echipa a aplicat măsuri pentru oprirea atacului și remedierea efectelor.

SRI afirmă că nu au fost identificate exfiltrări de date sensibile, adică transferuri ale acestor informații în afara sistemelor compromise. Serviciul de e-mail afectat a fost remediat. Instituția guvernamentală vizată nu este numită în comunicat.

Cazul a fost discutat cu parteneri europeni și cu structuri de la nivelul Uniunii Europene și NATO. SRI mai spune că investigațiile continuă și asupra altor activități legate de campanii cibernetice atribuite Federației Ruse.

Programul spiona corespondența fără să oprească mesajele

Detaliile tehnice au fost prezentate pe 10 noiembrie de compania de securitate informatică ESET. Cercetătorii au identificat un set de programe malițioase, numit Cereal, în sisteme ale unor instituții guvernamentale din România și Kazahstan. Acesta funcționa pe servere Microsoft Exchange, folosite pentru gestionarea corespondenței electronice.

În cazul românesc, o componentă era configurată să selecteze mesajele trimise către sau primite de la adrese instituționale NATO și UE. Mecanismul descris de cercetători permitea examinarea unui e-mail și păstrarea unei copii, în timp ce mesajul original își continua traseul obișnuit.

Programul se ascundea în procese legitime ale serverului, ceea ce îngreuna observarea lui. ESET nu a identificat o infrastructură externă de comandă: serverul compromis era folosit inclusiv pentru comunicarea comenzilor. Cercetătorii atribuie instrumentele grupării Turla cu un nivel ridicat de încredere.

Turla este cunoscută pentru operațiuni de spionaj cibernetic și este asociată de specialiști cu FSB, serviciul federal rus de securitate. ESET îi documentează activitatea cel puțin din 2004 și descrie instrumentele descoperite ca fiind concepute pentru colectarea discretă de informații pe termen lung.