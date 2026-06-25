Câte animale și păsări ai voie să crești în gospodărie. Regulile pe care trebuie să le respecte proprietarii de la oraș și de la sat

Potrivit ordinului, normele de igienă și sănătate publică sunt obligatorii pentru toate persoanele, iar încălcarea lor poate atrage sancțiuni administrative, civile sau chiar penale, în funcție de gravitatea situației.

Câte animale pot fi crescute într-o gospodărie

Legislația nu stabilește un număr fix de animale pentru toate gospodăriile, ci folosește sistemul unităților vită mare (UVM), prin care fiecare specie este echivalată în funcție de talie și greutate. O bovină adultă reprezintă, în general, o unitate vită mare, în timp ce porcii, oile, caprele și păsările au coeficienți mai mici.

În gospodăriile care nu sunt racordate la rețeaua publică de apă, adăposturile pot avea cel mult echivalentul a șase unități vită mare. Dacă sunt crescute doar găini sau porci, limita este de patru unități vită mare.

În schimb, pentru gospodăriile racordate la sistemul centralizat de alimentare cu apă, limita este de zece unități vită mare, iar în cazul în care sunt crescute exclusiv găini sau porci, aceasta scade la șapte unități vită mare.

În toate situațiile, adăposturile trebuie amplasate la cel puțin 10 metri de cea mai apropiată locuință învecinată și de sursele de apă potabilă. Dacă efectivele depășesc limitele prevăzute de ordin, distanța minimă crește la 50 de metri.

Câte păsări pot fi ținute în curte

În cazul păsărilor, legislația națională folosește tot sistemul UVM, astfel că numărul maxim diferă în funcție de coeficienții de conversie și de tipul gospodăriei.

În practică, multe primării au ales să stabilească limite clare prin regulamente locale.