O bază de date uriașă dezvăluie secretele a peste 11.500 de specii de păsări din lume

O întrebare simplă pusă acum 26 de ani de un doctorand la Stanford a dus la una dintre cele mai importante realizări din ornitologie: BIRDBASE, cea mai completă bază de date despre păsări creată vreodată. Concepută de cercetătorul turco-american Çağan Şekercioğlu, proiectul adună informații detaliate despre 11.589 de specii de păsări, acoperind dietele, habitatele, comportamentele de reproducere și riscurile de dispariție ale fiecăreia.

Totul a început în 1999, când Şekercioğlu, pe atunci doctorand la Universitatea Stanford, încerca să afle ce procent dintre păsările insectivore care trăiesc în pădurile tropicale erau amenințate cu dispariția. Răspunsul nu exista. „Mi-am dat seama că nimeni nu analizase până atunci toate păsările lumii în funcție de dietă și de statutul lor de conservare. Era incredibil”, a povestit el.

În lipsa unei baze de date globale, tânărul cercetător a decis să creeze una de la zero. A început să adune informații din cărți de ornitologie, articole științifice și observații din teren, punând cap la cap mii de date disparate. După câțiva ani de muncă, avea deja o primă concluzie: 27% dintre păsările insectivore din pădurile tropicale erau amenințate sau aproape amenințate cu extincția.

Dar munca nu s-a oprit acolo. Şekercioğlu a continuat să extindă proiectul, incluzând și alte tipuri de păsări, până a ajuns la un ansamblu impresionant: BIRDBASE, un instrument științific care documentează detaliat aproape toate speciile de păsări de pe planetă.

Astăzi, după 26 de ani de actualizări continue, baza de date este folosită de cercetători din întreaga lume și a fost recent descrisă într-un studiu publicat în revista Scientific Data.

Ce conține BIRDBASE și de ce este atât de importantă

În prezent, BIRDBASE reunește date despre 11.589 de specii, recunoscute de cele patru mari liste internaționale de păsări (care, de altfel, nu sunt întotdeauna de acord între ele). Pentru fiecare specie, sunt înregistrate 78 de trăsături ecologice și biologice, de la greutatea corporală și tipul de habitat, până la regimul alimentar, dimensiunea cuibului, comportamentul migrator și înălțimea la care trăiesc.

Baza de date permite cercetătorilor să analizeze relațiile dintre mediu și trăsături, să identifice ce caracteristici cresc riscul de extincție și să observe modele globale de diversitate aviară. Spre exemplu, una dintre descoperirile realizate cu ajutorul BIRDBASE este că 54% dintre speciile de păsări sunt insectivore, iar multe dintre ele sunt sub presiune din cauza pierderii habitatului și a poluării.

De asemenea, s-a constatat că păsările marine care se hrănesc cu pești sunt printre cele mai amenințate, din cauza pescuitului industrial și a schimbărilor climatice, în timp ce păsările care se hrănesc cu fructe joacă un rol esențial în menținerea ecosistemelor tropicale, prin răspândirea semințelor.

Cu alte cuvinte, baza de date nu este doar o colecție de cifre, ci un instrument vital pentru conservarea biodiversității. „Cu ajutorul BIRDBASE putem înțelege mai bine cum sunt conectate speciile între ele și cum schimbările climatice sau activitățile umane le afectează echilibrul”, explică Şekercioğlu.

O resursă vie pentru viitorul cercetării și al conservării

Deși impresionantă, BIRDBASE este departe de a fi finalizată. Şekercioğlu și echipa sa de la Universitatea din Utah continuă să actualizeze baza de date cu ajutorul studenților și al voluntarilor, adăugând constant noi observații și ajustând informațiile pe baza celor mai recente cercetări.

„Lucrez la acest proiect de 26 de ani și va continua să se dezvolte. Scopul este să oferim lumii o imagine cât mai completă a vieții păsărilor pe Pământ”, a declarat cercetătorul.

BIRDBASE are deja multiple aplicații practice. Poate fi folosită pentru a anticipa ce specii sunt cele mai vulnerabile în fața defrișărilor, a urbanizării sau a schimbărilor de temperatură. De asemenea, oferă guvernelor și organizațiilor ecologiste date concrete pentru a stabili prioritățile de conservare.

Pe lângă valoarea științifică, proiectul are și o dimensiune educativă. Pentru pasionații de natură, BIRDBASE oferă o perspectivă fascinantă asupra diversității aviare: de la colibriul-albină, cea mai mică pasăre din lume, până la struțul african, simbol al rezistenței, ori la păsările marine uriașe precum albatrosul zăpezilor.

Într-o lume în care peste un milion de specii riscă dispariția în următoarele decenii, proiecte precum BIRDBASE arată cât de mult poate conta perseverența unui singur om. Dintr-o simplă întrebare de cercetare s-a născut un instrument esențial pentru știință și pentru protejarea vieții pe planetă — o dovadă că pasiunea pentru cunoaștere poate transforma o curiozitate personală într-o moștenire globală.