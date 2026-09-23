Ai ratat „Povestea Jucăriilor 5” la cinema? De ce merită să vezi pe Disney+ noua aventură a lui Woody și Buzz Lightyear

Jucăriile copilăriei se confruntă cu un adversar neașteptat: tehnologia

În noul film, Woody, Buzz Lightyear, Jessie și ceilalți membri ai găștii descoperă că lumea copiilor s-a schimbat. Bonnie primește o tabletă pe nume Lilypad, un dispozitiv inteligent care începe să îi acapareze atenția și să transforme radical felul în care aceasta se joacă. Pentru jucăriile tradiționale, obișnuite să fie în centrul universului unui copil, apariția noii tehnologii reprezintă o provocare cu totul diferită de cele întâlnite în aventurile anterioare.

Așa cum am povestit și în recenzia filmului „Toy Story 5” publicată pe Playtech.ro , Pixar folosește această confruntare pentru a aduce în discuție o problemă cât se poate de actuală, fără să renunțe la umorul și sensibilitatea care au consacrat franciza. Copiii se pot bucura de aventurile personajelor, în timp ce adulții au ocazia să reflecteze la modul în care tehnologia influențează copilăria și relațiile de familie. Este, în același timp, o poveste despre adaptare, prietenie și acceptarea schimbărilor.

De ce merită să vezi „Povestea Jucăriilor 5” pe Disney+

Unul dintre motivele pentru care noua animație merită descoperită este nostalgia. Pentru generațiile care au crescut cu primele filme, Woody și Buzz Lightyear nu sunt doar două personaje animate, ci o parte din copilărie. Totuși, „Povestea Jucăriilor 5” nu se bazează exclusiv pe amintirile spectatorilor. Filmul introduce personaje noi, dezvoltă relațiile dintre protagoniști și aduce o perspectivă actuală asupra modului în care copiii își petrec timpul. Jessie primește un rol important, iar conflictul dintre jucăriile tradiționale și tehnologie oferă poveștii o direcție diferită de cea a filmelor precedente.

Succesul comercial confirmă interesul publicului pentru revenirea personajelor Pixar. Potrivit datelor comunicate de Disney, filmul a obținut încasări de peste 1,1 miliarde de dolari la nivel mondial, după lansarea în cinematografe din iunie 2026. Producția a primit calificativul A din partea publicului chestionat de CinemaScore, precum și certificările „Certified Fresh” și „Verified Hot” pe Rotten Tomatoes.

Noua aventură este regizată de Andrew Stanton, cunoscut pentru „Finding Nemo” și „WALL-E”, și co-regizată de Kenna Harris. Scenariul este semnat de cei doi, pe baza unei povești create de Stanton, iar producția este asigurată de Lindsey Collins și Jessica Choi.

Întreaga franciză „Toy Story” poate fi urmărită acum pe Disney+

Lansarea celui de-al cincilea film pe platforma de streaming reprezintă și o ocazie de a revedea întreaga serie. Potrivit Disney, franciza „Toy Story” a acumulat peste două miliarde de ore de vizionare la nivel global pe Disney+, fiind cea mai urmărită franciză cinematografică de pe platformă.

Primele patru filme sunt deja disponibile, astfel că poți urmări evoluția personajelor de la începuturile aventurilor lui Woody și Buzz până la noua confruntare cu tehnologia. Dacă nu îți mai amintești foarte bine unde s-a încheiat povestea precedentă, poți începe cu „Toy Story 4”, filmul care pregătește noul capitol al francizei .