Ai ratat „Povestea Jucăriilor 5” la cinema? De ce merită să vezi pe Disney+ noua aventură a lui Woody și Buzz Lightyear
Am văzut „Povestea Jucăriilor 5” la cinema, atunci când s-a lansat, iar dacă ai crescut cu Woody, Buzz Lightyear și restul jucăriilor care ne-au făcut copilăria mai frumoasă, probabil înțelegi de ce o nouă întâlnire cu aceste personaje are ceva special. Disney și Pixar au readus pe marele ecran una dintre cele mai iubite francize de animație, însă de această dată povestea nu mai este doar despre prietenie, loialitate și teama de a fi uitat. Este și despre o realitate cât se poate de actuală: ce se întâmplă cu jucăriile tradiționale într-o lume în care copiii sunt tot mai atrași de ecrane?
Dacă ai ratat filmul la cinema în această vară, acum ai ocazia să descoperi noua aventură din confortul propriei locuințe. „Povestea Jucăriilor 5” („Toy Story 5”) este disponibil pe Disney+, unde Woody, Buzz Lightyear, Jessie și ceilalți protagoniști revin într-o poveste care îmbină umorul caracteristic Pixar cu emoția și o temă despre care merită să discutăm inclusiv după genericul de final.
Jucăriile copilăriei se confruntă cu un adversar neașteptat: tehnologia
În noul film, Woody, Buzz Lightyear, Jessie și ceilalți membri ai găștii descoperă că lumea copiilor s-a schimbat. Bonnie primește o tabletă pe nume Lilypad, un dispozitiv inteligent care începe să îi acapareze atenția și să transforme radical felul în care aceasta se joacă. Pentru jucăriile tradiționale, obișnuite să fie în centrul universului unui copil, apariția noii tehnologii reprezintă o provocare cu totul diferită de cele întâlnite în aventurile anterioare.
Așa cum am povestit și în recenzia filmului „Toy Story 5” publicată pe Playtech.ro , Pixar folosește această confruntare pentru a aduce în discuție o problemă cât se poate de actuală, fără să renunțe la umorul și sensibilitatea care au consacrat franciza. Copiii se pot bucura de aventurile personajelor, în timp ce adulții au ocazia să reflecteze la modul în care tehnologia influențează copilăria și relațiile de familie. Este, în același timp, o poveste despre adaptare, prietenie și acceptarea schimbărilor.
De ce merită să vezi „Povestea Jucăriilor 5” pe Disney+
Unul dintre motivele pentru care noua animație merită descoperită este nostalgia. Pentru generațiile care au crescut cu primele filme, Woody și Buzz Lightyear nu sunt doar două personaje animate, ci o parte din copilărie. Totuși, „Povestea Jucăriilor 5” nu se bazează exclusiv pe amintirile spectatorilor. Filmul introduce personaje noi, dezvoltă relațiile dintre protagoniști și aduce o perspectivă actuală asupra modului în care copiii își petrec timpul. Jessie primește un rol important, iar conflictul dintre jucăriile tradiționale și tehnologie oferă poveștii o direcție diferită de cea a filmelor precedente.
Succesul comercial confirmă interesul publicului pentru revenirea personajelor Pixar. Potrivit datelor comunicate de Disney, filmul a obținut încasări de peste 1,1 miliarde de dolari la nivel mondial, după lansarea în cinematografe din iunie 2026. Producția a primit calificativul A din partea publicului chestionat de CinemaScore, precum și certificările „Certified Fresh” și „Verified Hot” pe Rotten Tomatoes.
Noua aventură este regizată de Andrew Stanton, cunoscut pentru „Finding Nemo” și „WALL-E”, și co-regizată de Kenna Harris. Scenariul este semnat de cei doi, pe baza unei povești create de Stanton, iar producția este asigurată de Lindsey Collins și Jessica Choi.
Întreaga franciză „Toy Story” poate fi urmărită acum pe Disney+
Lansarea celui de-al cincilea film pe platforma de streaming reprezintă și o ocazie de a revedea întreaga serie. Potrivit Disney, franciza „Toy Story” a acumulat peste două miliarde de ore de vizionare la nivel global pe Disney+, fiind cea mai urmărită franciză cinematografică de pe platformă.
Primele patru filme sunt deja disponibile, astfel că poți urmări evoluția personajelor de la începuturile aventurilor lui Woody și Buzz până la noua confruntare cu tehnologia. Dacă nu îți mai amintești foarte bine unde s-a încheiat povestea precedentă, poți începe cu „Toy Story 4”, filmul care pregătește noul capitol al francizei .
Noua producție vine și cu o surpriză muzicală. Taylor Swift interpretează piesa originală „I Knew It, I Knew You”, compusă și produsă împreună cu Jack Antonoff. Videoclipul versiunii pentru pian este disponibil pe Disney+, Spotify și Apple Music.
„Povestea Jucăriilor 5” este disponibil pe Disney+ începând cu 23 septembrie 2026, alăturându-se celorlalte animații Pixar din catalogul platformei. Dacă ai ratat aventura la cinema, acum poți descoperi de acasă cum încearcă Woody, Buzz și Jessie să își găsească locul într-o lume în care până și joaca a devenit digitală.