Toy Story 5 e filmul de familie care te face să lași telefonul jos. Pixar pune copilăria față în față cu tehnologia

Joaca se schimbă, dar emoția rămâne

Povestea îi readuce în prim-plan pe Woody, Buzz Lightyear, Jessie și restul găștii de jucării care au definit una dintre cele mai iubite serii animate din istoria cinemaului. Tom Hanks revine în rolul lui Woody, Tim Allen îi dă din nou voce lui Buzz, iar Joan Cusack o readuce pe Jessie în centrul emoțional al filmului. Lor li se alătură nume importante precum Greta Lee, Conan O’Brien, Tony Hale, Craig Robinson, Annie Potts, Bonnie Hunt, Keanu Reeves, Wallace Shawn și John Ratzenberger, într-o distribuție vocală care păstrează energia familiară a seriei, dar adaugă și personaje noi, potrivite temei actuale.

Miza filmului este simplă și foarte eficientă: jucăriile se trezesc într-o lume în care atenția copilului nu mai este câștigată prin imaginație, ci prin tehnologie. Apariția lui Lilypad, un dispozitiv inteligent care promite distracție instantanee, schimbă dinamica din cameră și provoacă o criză existențială pentru personajele clasice. Nu este doar o glumă despre tablete, telefoane și copii lipiți de ecrane, ci o observație inteligentă despre felul în care copilăria se modifică în fața noilor obiceiuri digitale.

Ce funcționează foarte bine este că Toy Story 5 nu demonizează tehnologia în mod simplist. Filmul nu spune că orice ecran este rău și orice jucărie veche este sfântă. În schimb, arată cât de ușor se poate pierde echilibrul. Un copil nu renunță la joacă pentru că nu mai are imaginație, ci pentru că lumea din jur îi oferă stimuli mai rapizi, mai strălucitori, mai comozi. Iar aici filmul devine relevant nu doar pentru copii, ci mai ales pentru adulți.

Un film pentru copii care vorbește, de fapt, cu părinții

Cea mai mare calitate a filmului este felul în care pune problema tehnologiei fără să pară o lecție ținută cu degetul ridicat. Toy Story 5 are umor, ritm, aventură și acea sensibilitate Pixar care te prinde pe nepregătite exact când crezi că urmărești doar o secvență simpatică. Copiii se vor distra cu Buzz, Woody, Jessie, Forky și noile personaje, dar părinții vor înțelege foarte clar mesajul: ecranele nu pot înlocui complet joaca, prezența reală și relațiile construite în afara unui dispozitiv.

Este important să se facă astfel de filme pentru copii tocmai pentru că ele pot deschide conversații pe care părinții le amână sau nu știu cum să le înceapă. Toy Story 5 vorbește despre dependența de tehnologie într-o formă pe care cei mici o pot înțelege. Nu transformă problema într-o dramă apăsătoare, ci o îmbracă într-o aventură cu jucării, prietenie, loialitate și curaj. Iar asta este, probabil, una dintre cele mai bune metode prin care cinemaul de familie poate rămâne relevant.

Jessie are un rol important în această nouă etapă a poveștii, iar energia ei funcționează foarte bine ca motor emoțional. Woody rămâne reperul nostalgic, Buzz aduce în continuare comicul său de astronaut convins că are o misiune mai mare decât viața însăși, iar Forky, cu vocea lui Tony Hale, continuă să fie una dintre cele mai bune idei introduse în filmele recente ale francizei. În același timp, noile personaje nu par lipite artificial de poveste, ci vin exact din realitatea pe care filmul vrea să o comenteze.

De ce merită văzut la cinema

Toy Story 5 este un film foarte bun de văzut la cinema pentru că funcționează ca experiență colectivă. Copiii râd la glume, adulții prind ironia despre lumea digitală, iar cei care au crescut cu primele filme Toy Story primesc suficientă emoție cât să simtă că revenirea nu este inutilă. Animația arată impecabil, expresiile personajelor sunt rafinate, culorile sunt vii, iar ritmul este suficient de alert încât să nu piardă atenția publicului tânăr.