Filmul de pe Disney+ care trebuie văzut înainte de Toy Story 5. De ce Toy Story 4 este recapitularea perfectă înainte de cinema

De ce Toy Story 4 contează atât de mult pentru noua poveste

Toy Story 4, regizat de Josh Cooley și produs de Jonas Rivera și Mark Nielsen, a fost un film care părea, la momentul lansării, mai degrabă un epilog decât o simplă continuare. După despărțirea devastatoare de Andy din Toy Story 3, Woody, interpretat vocal de Tom Hanks, ajunge în viața lui Bonnie, dar descoperă că rolul lui nu mai este același. Nu mai este jucăria preferată, nu mai este liderul incontestabil al grupului și nu mai știe exact unde îi este locul.

Această criză de identitate este motivul principal pentru care Toy Story 4 trebuie revăzut înainte de Toy Story 5. Noul film promite să readucă în prim-plan gașca veche, dar și să pună jucăriile în conflict cu tehnologia. Dacă în Toy Story 4 întrebarea era „ce faci când copilul tău nu mai are nevoie de tine?”, în Toy Story 5 întrebarea devine și mai dură: „ce faci când copiii nu mai par să aibă nevoie de jucării deloc?”.

În Toy Story 4 apar și personaje esențiale pentru tonul mai modern al francizei. Forky, cu vocea lui Tony Hale, este o furculiță de plastic transformată în jucărie, dar și una dintre cele mai amuzante idei Pixar despre identitate și utilitate. Bo Peep, interpretată de Annie Potts, revine într-o versiune mult mai independentă, curajoasă și matură, iar relația ei cu Woody schimbă complet direcția poveștii.

Filmul îi include și pe Buzz Lightyear, cu vocea lui Tim Allen, Jessie, interpretată de Joan Cusack, Gabby Gabby, cu vocea Christinei Hendricks, și Duke Caboom, personajul spectaculos interpretat de Keanu Reeves. Toți adaugă straturi diferite unei povești care nu mai este doar despre copilărie, ci și despre maturizare, pierdere, libertate și acceptarea schimbării.

Ce trebuie să știi înainte de Toy Story 5

Toy Story 5 vine de la Disney și Pixar cu Andrew Stanton la regie, Kenna Harris în rol de co-regizoare și Lindsey Collins ca producătoare. Stanton nu este un nume oarecare în istoria Pixar, fiind asociat cu unele dintre cele mai iubite filme ale studioului, precum Finding Nemo și WALL-E. De aceea, așteptările sunt mari, mai ales că noul capitol intră într-o zonă foarte actuală: jucăriile clasice se confruntă cu electronicele.

În Toy Story 5, Woody, Buzz, Jessie și restul găștii ajung față în față cu Lilypad, o tabletă inteligentă cu formă de broscuță, interpretată de Greta Lee. Ideea este simplă, dar foarte puternică pentru lumea de azi: ce se întâmplă cu joaca tradițională într-o copilărie dominată de ecrane, aplicații și dispozitive care captează atenția copiilor mai repede decât orice păpușă, cowboy sau astronaut de plastic?