Filmul de pe Disney+ care trebuie văzut înainte de Toy Story 5. De ce Toy Story 4 este recapitularea perfectă înainte de cinema
Înainte ca Toy Story 5 să ajungă pe marele ecran, Toy Story 4 este filmul de pe Disney+ pe care ar fi bine să îl revezi. Nu doar pentru nostalgie, nu doar pentru că este una dintre cele mai frumoase animații Pixar din ultimii ani, ci pentru că acest capitol explică exact unde se află emoțional personajele înainte de noua aventură.
Toate animațiile Toy Story sunt disponibile pe Disney+, așa că ai la îndemână întreaga poveste, de la începuturile lui Woody și Buzz Lightyear în camera lui Andy până la etapa mai complicată, mai matură și mai melancolică din Toy Story 4. Iar dacă vrei să intri în sala de cinema pregătit pentru Toy Story 5, care se lansează în cinematografe din 17 iunie în unele programe de avanpremieră, al patrulea film este cel mai important de revăzut.
De ce Toy Story 4 contează atât de mult pentru noua poveste
Toy Story 4, regizat de Josh Cooley și produs de Jonas Rivera și Mark Nielsen, a fost un film care părea, la momentul lansării, mai degrabă un epilog decât o simplă continuare. După despărțirea devastatoare de Andy din Toy Story 3, Woody, interpretat vocal de Tom Hanks, ajunge în viața lui Bonnie, dar descoperă că rolul lui nu mai este același. Nu mai este jucăria preferată, nu mai este liderul incontestabil al grupului și nu mai știe exact unde îi este locul.
Această criză de identitate este motivul principal pentru care Toy Story 4 trebuie revăzut înainte de Toy Story 5. Noul film promite să readucă în prim-plan gașca veche, dar și să pună jucăriile în conflict cu tehnologia. Dacă în Toy Story 4 întrebarea era „ce faci când copilul tău nu mai are nevoie de tine?”, în Toy Story 5 întrebarea devine și mai dură: „ce faci când copiii nu mai par să aibă nevoie de jucării deloc?”.
În Toy Story 4 apar și personaje esențiale pentru tonul mai modern al francizei. Forky, cu vocea lui Tony Hale, este o furculiță de plastic transformată în jucărie, dar și una dintre cele mai amuzante idei Pixar despre identitate și utilitate. Bo Peep, interpretată de Annie Potts, revine într-o versiune mult mai independentă, curajoasă și matură, iar relația ei cu Woody schimbă complet direcția poveștii.
Filmul îi include și pe Buzz Lightyear, cu vocea lui Tim Allen, Jessie, interpretată de Joan Cusack, Gabby Gabby, cu vocea Christinei Hendricks, și Duke Caboom, personajul spectaculos interpretat de Keanu Reeves. Toți adaugă straturi diferite unei povești care nu mai este doar despre copilărie, ci și despre maturizare, pierdere, libertate și acceptarea schimbării.
Ce trebuie să știi înainte de Toy Story 5
Toy Story 5 vine de la Disney și Pixar cu Andrew Stanton la regie, Kenna Harris în rol de co-regizoare și Lindsey Collins ca producătoare. Stanton nu este un nume oarecare în istoria Pixar, fiind asociat cu unele dintre cele mai iubite filme ale studioului, precum Finding Nemo și WALL-E. De aceea, așteptările sunt mari, mai ales că noul capitol intră într-o zonă foarte actuală: jucăriile clasice se confruntă cu electronicele.
În Toy Story 5, Woody, Buzz, Jessie și restul găștii ajung față în față cu Lilypad, o tabletă inteligentă cu formă de broscuță, interpretată de Greta Lee. Ideea este simplă, dar foarte puternică pentru lumea de azi: ce se întâmplă cu joaca tradițională într-o copilărie dominată de ecrane, aplicații și dispozitive care captează atenția copiilor mai repede decât orice păpușă, cowboy sau astronaut de plastic?
Tocmai aici Toy Story 4 devine esențial. Filmul arată cum Woody învață să accepte că rostul unei jucării nu este mereu același și că iubirea pentru un copil nu înseamnă neapărat să rămâi lângă el cu orice preț. Înainte ca Toy Story 5 să ducă această idee mai departe, merită să vezi momentul în care Woody alege, poate pentru prima dată, o viață definită de propria libertate.
Pentru fanii seriei, Toy Story 4 este și o recapitulare emoțională a relației dintre personaje. Buzz rămâne prietenul loial, Jessie păstrează energia care a transformat-o într-una dintre cele mai iubite jucării Pixar, iar Bo Peep devine simbolul unei lumi mai mari decât camera copilului. Fără acest context, Toy Story 5 poate fi urmărit, dar nu va avea aceeași greutate.
De ce merită să îl vezi acum pe Disney+
Toy Story 4 este disponibil pe Disney+, la fel ca toate celelalte animații Toy Story, ceea ce face foarte simplă revenirea în universul Pixar înainte de cinema. Poți revedea întreaga serie în ordine sau poți sări direct la al patrulea film, dacă vrei să îți amintești exact unde a rămas Woody înainte de noua poveste.
În plus, Toy Story 5 va ajunge, la rândul său, pe Disney+ după perioada de cinema, așa cum se întâmplă cu marile producții Disney și Pixar după fereastra de distribuție pe marele ecran. Până atunci, însă, merită văzut în sală, pentru că franciza Toy Story a funcționat mereu cel mai bine atunci când emoția, umorul și aventura sunt trăite pe ecran mare.
Toy Story 4 nu este doar un film de legătură, ci o piesă-cheie pentru a înțelege de ce Toy Story 5 poate conta. Este povestea în care Woody se schimbă, în care Bo Peep capătă o nouă identitate și în care Pixar demonstrează că o animație despre jucării poate vorbi, de fapt, despre toate despărțirile prin care trecem când creștem.
Așa că, înainte să mergi la cinema pentru Toy Story 5, deschide Disney+ și revezi Toy Story 4. O să râzi, o să ți se facă dor de Andy, o să îl redescoperi pe Woody și o să înțelegi mai bine de ce întâlnirea dintre jucării și tehnologie poate fi una dintre cele mai interesante direcții ale francizei.