Apple a prezentat noua inițiativă la care s-a gândit. 13 emoji care să reprezinte persoanele cu dizabilități ar putea apărea în curând pe dispozitivele Apple.

Apple ar putea aduce pe dispozitivele sale câteva emojiuri care să reprezinte persoanele cu dizabilități. Compania a prezentat propunerea pentru cele 13 emojiuri noi la Consorțiul Unicode în urmă cu câteva săptămâni, urmând să aflăm dacă vor fi implementate.

Printre noile emojiuri se regăsesc un braț bionic, dar și un picior, câini însoțitori pentru orbi, aparate auditive, pentru persoanele cu deficiențe auditive, și persoane în scaun cu rotile. Inițiativa a fost lăudată și privită cu ochi buni, mai ales de cei din comunitățile cu dizabilități și nu numai.

„Aceste persoane cu dizabilități ne înconjoară zilnic și fac parte din comunitatea noastră”, spune Rachel Byrne, vicepreședinte al proiectelor și programelor de la o fundație dedicată paraliziei cerebrale. „E minunat că putem avea această diversitatea în emoji”.

RETWEET TO GET THEM APPROVED!!! pic.twitter.com/SeQ2Yx8KDG

— Nyle DiMarco (@NyleDiMarco) 23 martie 2018