Google Search nu mai este ce era acum cinci ani, iar internetul s-a schimbat mai mult decât vrem să recunoaștem

Căutarea simplă a devenit o experiență controlată de algoritmi

Dacă ai folosit Google în urmă cu cinci sau șase ani, probabil îți amintești că pagina de rezultate era mult mai simplă. Introduceai o întrebare și primeai zece linkuri albastre. Sigur, existau reclame și fragmente recomandate, însă utilizatorul avea impresia că el decide unde merge mai departe.

În prezent, primul lucru pe care îl vezi poate să nu fie un site. Poate fi un răspuns generat de inteligența artificială, un carusel cu videoclipuri, produse de cumpărat, întrebări similare, hărți, informații extrase din diverse surse sau reclame. Uneori trebuie să derulezi destul de mult până ajungi la rezultatele organice.

Schimbarea nu este întâmplătoare. Google încearcă să păstreze utilizatorul cât mai mult timp în propriul ecosistem. Cu cât găsești răspunsul fără să părăsești pagina de căutare, cu atât interacționezi mai mult cu serviciile companiei. Din punct de vedere al afacerii, strategia este logică. Din perspectiva celor care creează conținut și a celor care vor să descopere surse noi, lucrurile sunt însă mai nuanțate.

Internetul s-a obișnuit ani întregi cu ideea că Google trimite trafic către site-uri. Astăzi, din ce în ce mai multe răspunsuri sunt oferite direct în pagina de căutare. Pentru utilizator pare comod. Pentru publicații, bloguri și creatorii independenți înseamnă mai puține accesări și o competiție mult mai dură pentru fiecare click.

Inteligența artificială schimbă regulile mai repede decât se adaptează internetul

Poate cea mai mare transformare din ultimii ani nu este legată de designul Google Search, ci de apariția inteligenței artificiale în procesul de căutare.

Nu mai căutăm doar informații. Începem să purtăm conversații. Mulți utilizatori întreabă ChatGPT, Gemini sau Copilot lucruri pe care înainte le căutau în Google. Alții folosesc direct AI Overviews din motorul de căutare și nici măcar nu mai accesează articolul din care provin informațiile. Este o schimbare de comportament pe care puțini o anticipau în urmă cu doar câțiva ani.

În același timp, și creatorii de conținut folosesc inteligența artificială pentru documentare, traduceri sau structurarea articolelor. Rezultatul este un internet în care volume uriașe de texte sunt produse într-un ritm fără precedent.