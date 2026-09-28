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de Alexandru Puiu
AUTO

236 de accidente raportate într-o singură lună pentru sistemele Tesla de asistență. Patru incidente mortale ridică din nou întrebări despre Autopilot și FSD

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236 de accidente raportate într-o singură lună pentru sistemele Tesla de asistență. Patru incidente mortale ridică din nou întrebări despre Autopilot și FSD
Tesla cu sistem de asistență la conducere activ pe un drum public

Iulie 2026 a adus cel mai mare număr lunar de accidente cu sisteme Tesla de asistență raportate autorității americane NHTSA de la introducerea actualului sistem de raportare. Constructorul a transmis informații despre 236 de incidente în care un sistem de asistență de nivel 2 fusese activ în intervalul relevant înaintea impactului.

Patru dintre aceste accidente au fost incidente mortale, iar din documentele Tesla reiese că funcția de asistență era marcată drept „Verified Engaged”, adică activarea sa fusese confirmată prin datele vehiculului. În total, cele patru accidente s-au soldat cu șapte decese.

Există însă o distincție esențială: faptul că Autopilot sau Full Self-Driving a fost activ înaintea unui accident nu demonstrează că sistemul a provocat accidentul. Datele disponibile trebuie analizate împreună cu circumstanțele fiecărui caz, iar în mai multe dintre incidente cauzele nu sunt încă stabilite public.

Numărul raportărilor a crescut de la 135 în martie la 236 în iulie

Regulile NHTSA impun producătorilor să raporteze anumite accidente dacă un sistem de asistență de nivel 2 era activ în cele 30 de secunde anterioare impactului. Datele Tesla au crescut pe parcursul anului: 135 de raportări în martie, 207 în mai, 209 în iunie și 236 în iulie.

Creșterea brută nu poate fi interpretată singură drept o dovadă că sistemele au devenit mai periculoase. Pentru evaluarea riscului ar trebui cunoscut și numărul de kilometri parcurși cu aceste funcții active, dimensiunea flotei, tipul drumurilor și distribuția versiunilor software.

Cele patru accidente mortale analizate în raportări au avut circumstanțe foarte diferite. În Maryland, un Model 3 implicat într-o manevră de viraj la stânga a intrat într-o coliziune în urma căreia au murit trei persoane. În California, un Model S a părăsit carosabilul și a lovit un stâlp, iar șoferul a decedat.

Într-un alt accident din California, un Model Y a ajuns pe sensul opus și a fost implicat într-o coliziune în urma căreia conducătoarea Tesla a murit, iar un copil de doi ani a fost spitalizat. Cauza pentru care automobilul a traversat axul drumului era încă investigată.

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În Minnesota, două persoane au murit într-un accident produs într-o zonă de lucrări. Relatările autorităților sugerează o situație diferită de celelalte cazuri, inclusiv posibilitatea ca celălalt vehicul să fi ajuns pe sensul greșit. Tocmai această diferență arată de ce simpla prezență a unui sistem activ nu trebuie echivalată cu stabilirea vinovăției.

Ce trebuie să înțeleagă un șofer român despre Autopilot și FSD

Elementul relevant pentru orice utilizator de sisteme avansate de asistență este clasificarea lor. Funcțiile Tesla discutate în aceste raportări sunt sisteme de nivel 2, ceea ce înseamnă că șoferul trebuie să supravegheze permanent conducerea și să fie pregătit să intervină.

Denumirea Full Self-Driving poate crea impresia unei autonomii complete, însă numele comercial nu schimbă nivelul de responsabilitate al conducătorului. Același principiu este relevant și pentru șoferii din România care folosesc sisteme de menținere a benzii, cruise control adaptiv sau combinații mai sofisticate ale acestora.

Un alt punct controversat este cantitatea de informații publice. În raportările discutate, Tesla a redactat anumite câmpuri, printre care descrierea narativă a incidentului și versiunea software. Fără aceste informații este mai dificil pentru cercetători și public să determine exact cum s-a comportat sistemul înaintea impactului.

Electrek a încercat să coreleze raportările anonimizate cu accidente documentate public, însă această asociere reprezintă o investigație jurnalistică și nu înlocuiește concluziile oficiale ale autorităților.

Mai există și o particularitate statistică. Formularul utilizat raportează cea mai severă consecință a incidentului și poate să nu ofere dintr-o privire o imagine intuitivă asupra numărului total de victime dintr-un accident cu mai multe decese. Din acest motiv, agregarea datelor necesită atenție suplimentară.

Pentru utilizator, concluzia practică este mai simplă: asistența avansată nu trebuie tratată ca substitut pentru atenția șoferului atunci când sistemul este certificat ca nivel 2. O mașină care accelerează, frânează, urmărește banda și execută anumite manevre singură poate crea senzația că intervenția umană nu mai este necesară, dar responsabilitatea de supraveghere rămâne.

Cele 236 de raportări din iulie merită analizate în contextul numărului de kilometri parcurși și al extinderii utilizării software-ului. Cele patru accidente mortale justifică însă interesul pentru informații cât mai complete despre ceea ce s-a întâmplat înainte de impact, tocmai pentru a separa cazurile în care asistența a contribuit la accident de cele în care sistemul era doar activ când un alt factor a produs coliziunea.

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