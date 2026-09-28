236 de accidente raportate într-o singură lună pentru sistemele Tesla de asistență. Patru incidente mortale ridică din nou întrebări despre Autopilot și FSD

Există însă o distincție esențială: faptul că Autopilot sau Full Self-Driving a fost activ înaintea unui accident nu demonstrează că sistemul a provocat accidentul. Datele disponibile trebuie analizate împreună cu circumstanțele fiecărui caz, iar în mai multe dintre incidente cauzele nu sunt încă stabilite public.

Numărul raportărilor a crescut de la 135 în martie la 236 în iulie

Regulile NHTSA impun producătorilor să raporteze anumite accidente dacă un sistem de asistență de nivel 2 era activ în cele 30 de secunde anterioare impactului. Datele Tesla au crescut pe parcursul anului: 135 de raportări în martie, 207 în mai, 209 în iunie și 236 în iulie.

Creșterea brută nu poate fi interpretată singură drept o dovadă că sistemele au devenit mai periculoase. Pentru evaluarea riscului ar trebui cunoscut și numărul de kilometri parcurși cu aceste funcții active, dimensiunea flotei, tipul drumurilor și distribuția versiunilor software.

Cele patru accidente mortale analizate în raportări au avut circumstanțe foarte diferite. În Maryland, un Model 3 implicat într-o manevră de viraj la stânga a intrat într-o coliziune în urma căreia au murit trei persoane. În California, un Model S a părăsit carosabilul și a lovit un stâlp, iar șoferul a decedat.

Într-un alt accident din California, un Model Y a ajuns pe sensul opus și a fost implicat într-o coliziune în urma căreia conducătoarea Tesla a murit, iar un copil de doi ani a fost spitalizat. Cauza pentru care automobilul a traversat axul drumului era încă investigată.

În Minnesota, două persoane au murit într-un accident produs într-o zonă de lucrări. Relatările autorităților sugerează o situație diferită de celelalte cazuri, inclusiv posibilitatea ca celălalt vehicul să fi ajuns pe sensul greșit. Tocmai această diferență arată de ce simpla prezență a unui sistem activ nu trebuie echivalată cu stabilirea vinovăției.