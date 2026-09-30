Firefox își schimbă designul și vrea să recâștige utilizatorii Chrome. Șeful Mozilla explică strategia browserului

Mozilla vrea ca Firefox să fie ales pentru experiența oferită

Firefox este construit pe motorul open-source Gecko, spre deosebire de majoritatea browserelor importante care folosesc Chromium. Chrome are o cotă de piață mult mai mare, iar Chromium stă la baza unor produse precum Microsoft Edge și a numeroase alte browsere.

Pentru Mozilla, această diferență rămâne importantă, însă compania recunoaște că pentru majoritatea oamenilor nu este un criteriu decisiv. Mulți nu fac diferența între Chrome, Chromium, Blink, Firefox sau Gecko și nici nu separă întotdeauna conceptul de browser de cel de motor de căutare.

Varma spune că Mozilla trebuie să ajungă la un public mult mai larg, inclusiv la persoane care nu sunt interesate în mod special de structura tehnică a internetului. Redesignul urmărește tocmai această direcție. Interfața este mai modernă și mai apropiată de limbajul vizual al sistemelor de operare actuale, iar Firefox readuce inclusiv modul compact și oferă mai multe posibilități de personalizare.

Potrivit lui Varma, experiența de utilizare nu ține doar de funcții și productivitate. Contează și senzația pe care o are cineva atunci când deschide browserul pentru prima dată și dacă produsul pare modern, distinct și plăcut de folosit.

Alegerea browserului ține adesea de obișnuință

Unul dintre cele mai mari obstacole pentru Firefox este faptul că oamenii tind să continue să folosească browserul pe care îl utilizau deja. Varma spune că, atunci când oamenilor li se oferă efectiv posibilitatea de a alege, Firefox poate înregistra creșteri importante.

Un exemplu este Europa, unde Digital Markets Act a introdus ecrane de selecție a browserului pe anumite dispozitive mobile. În momentul configurării unui dispozitiv, utilizatorul poate vedea mai multe opțiuni și trebuie să decidă ce browser dorește să folosească. Mozilla a observat creșteri ale utilizării Firefox după introducerea acestor mecanisme.

Compania caută, prin urmare, să creeze mai multe astfel de momente în care oamenii să se gândească la alegerea browserului. Varma menționează inclusiv schimbările aduse de Google sistemului Manifest V2 pentru extensii. Mozilla a păstrat suportul pentru această versiune, iar compania susține că modificările făcute de browserele bazate pe Chromium au determinat o parte dintre oameni să ia din nou în calcul Firefox, în special în contextul extensiilor de blocare a reclamelor.