Google aduce Gemini pe Windows cu funcții pe care Microsoft încă nu le-a pus la un loc în Copilot

Gemini și Copilot se descurcă bine la lucrurile de bază

În ceea ce privește funcțiile obișnuite, diferențele dintre cele două aplicații nu sunt la fel de mari. Ambele pot răspunde la întrebări generale, pot explica subiecte, rescrie texte, genera idei și rezuma informații.

Problema pe care autorul o identifică în cazul Copilot este mai degrabă legată de direcția produsului. Microsoft a avut pentru o perioadă două aplicații Copilot pentru Windows, pe care ulterior le-a combinat. Această schimbare a simplificat situația, însă compania pregătește acum o altă experiență Copilot de tip „all-in-one”.

Pentru Shah, succesiunea acestor schimbări face ca strategia Microsoft pentru Copilot să pară mai puțin coerentă. În cazul Gemini, aplicația pentru Windows aduce de la început mai multe instrumente sub aceeași interfață.

Notebook este una dintre diferențele importante

Una dintre comparațiile principale din analiza XDA Developers este între Gemini Notebook și Copilot Notebook. Autorul consideră că instrumentul Google oferă mai multă libertate în ceea ce privește materialele care pot fi adăugate într-un proiect.

În Gemini pot fi introduse videoclipuri de pe YouTube, fișiere Markdown și documente, iar acestea pot fi reunite într-un spațiu de lucru pentru cercetarea unui anumit subiect. După importarea materialelor, aplicația oferă și funcții precum Video Overview și prezentări generate pe baza informațiilor furnizate.

Copilot Notebook este descris ca fiind mai limitat. Utilizatorii pot adăuga fișiere din OneDrive și pot introduce linkuri către pagini web, însă există și limitări în integrarea cu alte servicii Microsoft. De exemplu, un notebook întreg din OneNote nu poate fi introdus în Copilot printr-o singură comandă. Pentru folosirea unei pagini OneNote ca sursă, este necesară copierea manuală a linkului și introducerea acestuia în notebook.

În experiența descrisă de autor, Gemini Notebook funcționează mai degrabă ca un spațiu de cercetare în care informațiile pot fi transformate ulterior în alte formate.