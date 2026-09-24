Google aduce Gemini pe Windows cu funcții pe care Microsoft încă nu le-a pus la un loc în Copilot
Google a lansat aplicația Gemini pentru Windows, iar apariția ei pe sistemul de operare al Microsoft scoate în evidență diferențele dintre cele două abordări ale asistenților AI. Într-o analiză publicată de XDA Developers, autorul Parth Shah compară Gemini cu Copilot după ce a folosit cele două aplicații și consideră că Google a reușit să aducă într-un singur loc mai multe instrumente pe care se aștepta să le vadă mai întâi în produsul Microsoft.
Gemini nu se limitează la o fereastră pentru conversații cu AI. Aplicația reunește funcții precum Notebook, generarea de imagini și videoclipuri, automatizări și integrarea cu serviciile Google. Pentru Shah, această combinație face ca aplicația să semene mai mult cu un spațiu de lucru AI decât cu o simplă versiune desktop a unui chatbot disponibil în browser, scrie XDA-Developers.
Gemini și Copilot se descurcă bine la lucrurile de bază
În ceea ce privește funcțiile obișnuite, diferențele dintre cele două aplicații nu sunt la fel de mari. Ambele pot răspunde la întrebări generale, pot explica subiecte, rescrie texte, genera idei și rezuma informații.
Problema pe care autorul o identifică în cazul Copilot este mai degrabă legată de direcția produsului. Microsoft a avut pentru o perioadă două aplicații Copilot pentru Windows, pe care ulterior le-a combinat. Această schimbare a simplificat situația, însă compania pregătește acum o altă experiență Copilot de tip „all-in-one”.
Pentru Shah, succesiunea acestor schimbări face ca strategia Microsoft pentru Copilot să pară mai puțin coerentă. În cazul Gemini, aplicația pentru Windows aduce de la început mai multe instrumente sub aceeași interfață.
Notebook este una dintre diferențele importante
Una dintre comparațiile principale din analiza XDA Developers este între Gemini Notebook și Copilot Notebook. Autorul consideră că instrumentul Google oferă mai multă libertate în ceea ce privește materialele care pot fi adăugate într-un proiect.
În Gemini pot fi introduse videoclipuri de pe YouTube, fișiere Markdown și documente, iar acestea pot fi reunite într-un spațiu de lucru pentru cercetarea unui anumit subiect. După importarea materialelor, aplicația oferă și funcții precum Video Overview și prezentări generate pe baza informațiilor furnizate.
Copilot Notebook este descris ca fiind mai limitat. Utilizatorii pot adăuga fișiere din OneDrive și pot introduce linkuri către pagini web, însă există și limitări în integrarea cu alte servicii Microsoft. De exemplu, un notebook întreg din OneNote nu poate fi introdus în Copilot printr-o singură comandă. Pentru folosirea unei pagini OneNote ca sursă, este necesară copierea manuală a linkului și introducerea acestuia în notebook.
În experiența descrisă de autor, Gemini Notebook funcționează mai degrabă ca un spațiu de cercetare în care informațiile pot fi transformate ulterior în alte formate.
Generarea de imagini și videoclipuri este un alt punct de diferență
Aplicația Gemini include și instrumente pentru generarea de imagini și videoclipuri. Autorul XDA Developers a testat cele două servicii folosind aceeași solicitare complexă pentru generarea unei imagini cu un birou dedicat tehnologiei, în care trebuiau respectate mai multe elemente, dispozitive, accesorii, surse de iluminare și poziționări.
Potrivit experienței sale, Copilot a generat o imagine utilizabilă, însă Gemini a respectat mai bine detaliile din cerere. Autorul spune că această diferență contează în special atunci când folosește generatoarele de imagini pentru concepte în care are deja în minte o anumită compoziție.
Gemini îi permite, de asemenea, să lucreze cu imagini și videoclipuri din aceeași aplicație, ceea ce extinde tipurile de conținut care pot fi generate sau prelucrate fără schimbarea instrumentului.
Integrarea cu serviciile Google este unul dintre avantajele menționate
Un alt punct important al comparației este modul în care Gemini poate interacționa cu serviciile Google. Autorul spune că folosește deja produse precum Google Photos, Keep Notes, Tasks și Gmail, iar integrarea acestora cu Gemini îi permite să execute acțiuni între mai multe servicii.
În exemplele prezentate, Gemini poate selecta fotografii din Google Photos, poate crea o sarcină în Google Tasks, poate adăuga o notiță în Keep și poate rezuma un mesaj din Gmail.
În cazul Copilot, autorul descrie integrarea ca fiind mai limitată. El poate lucra cu fișiere Office stocate în OneDrive, însă nu poate cere în același mod crearea unei noi pagini sau secțiuni în OneNote ori accesarea sarcinilor din Microsoft To Do.
Microsoft pregătește însă o versiune extinsă a Copilot, denumită Copilot super app, care ar urma să reunească mai multe dintre instrumentele și funcțiile AI ale companiei.
Pentru moment, concluzia analizei XDA Developers este că Gemini oferă o combinație mai amplă de notebook-uri, automatizări, generare de conținut și integrare cu serviciile Google. Autorul subliniază însă că situația s-ar putea schimba odată cu noua experiență Copilot pregătită de Microsoft, care ar urma să aducă împreună Copilot, agenții Microsoft 365, instrumentele pentru programare și alte funcții AI ale companiei.