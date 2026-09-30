Greșeala din aplicația TollRo care îi poate costa scump pe șoferii de camioane. CNAIR, despre regula importantă pe care trebuie să o respecte după fiecare cursă

„Atenție, șoferi! După finalizarea cursei, nu uitați să vă deconectați din aplicația TollRo!”, este avertismentul transmis de CNAIR.

Motivul ține de modul în care aplicația urmărește deplasarea. Dacă șoferul termină cursa, coboară din camion, dar rămâne conectat în aplicație, aceasta poate continua să asocieze deplasările ulterioare utilizatorului.

„Pentru a evita calcularea în continuare a tarifului, este important ca, după încheierea deplasării, să vă deconectați din aplicație”, precizează CNAIR.

Instituția avertizează că problema poate apărea chiar dacă șoferul nu mai conduce camionul.

„În cazul în care rămâneți conectați, există riscul ca deplasările personale ulterioare să fie asociate în continuare contului dumneavoastră, inclusiv atunci când vă deplasați cu alte mijloace de transport.”

Mesajul CNAIR se încheie fără echivoc: „Ați încheiat cursa? Deconectați-vă din aplicația TollRo!”

De ce este importantă această operațiune

TollRo schimbă modul în care vehiculele grele plătesc pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Spre deosebire de o rovinietă cumpărată pentru o anumită perioadă, noul sistem pentru vehiculele de peste 3,5 tone este construit în jurul distanței parcurse și al caracteristicilor vehiculului.

Tocmai de aceea, înregistrarea corectă a începutului și sfârșitului deplasării devine esențială.

În forma aplicației prezentată înaintea lansării, o parte din această responsabilitate revine direct șoferului. El trebuie să se asigure că sistemul înregistrează deplasarea și, foarte important, că aceasta nu continuă să fie urmărită după terminarea cursei.

Transportatorii reclamă tocmai lipsa automatizării

Avertismentul CNAIR vine în contextul în care Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România susține că sistemul prezintă încă probleme tehnice.