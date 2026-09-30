Greșeala din aplicația TollRo care îi poate costa scump pe șoferii de camioane. CNAIR, despre regula importantă pe care trebuie să o respecte după fiecare cursă
Șoferii vehiculelor de transport de peste 3,5 tone trebuie să fie atenți la un detaliu important atunci când folosesc noua aplicație TollRo: după terminarea cursei trebuie să se deconecteze manual. CNAIR avertizează că, în caz contrar, sistemul poate continua să înregistreze deplasările utilizatorului. Avertismentul vine chiar înainte de 1 octombrie 2026, data de la care noul sistem de tarifare rutieră ar urma să devină operațional, în timp ce organizațiile transportatorilor reclamă probleme tehnice și cer amânarea sancțiunilor.
Ce trebuie să facă șoferul imediat după terminarea cursei
CNAIR le-a transmis șoferilor o recomandare foarte clară: aplicația nu trebuie lăsată conectată după încheierea deplasării pentru care este utilizat TollRo.
„Atenție, șoferi! După finalizarea cursei, nu uitați să vă deconectați din aplicația TollRo!”, este avertismentul transmis de CNAIR.
Motivul ține de modul în care aplicația urmărește deplasarea. Dacă șoferul termină cursa, coboară din camion, dar rămâne conectat în aplicație, aceasta poate continua să asocieze deplasările ulterioare utilizatorului.
„Pentru a evita calcularea în continuare a tarifului, este important ca, după încheierea deplasării, să vă deconectați din aplicație”, precizează CNAIR.
Instituția avertizează că problema poate apărea chiar dacă șoferul nu mai conduce camionul.
„În cazul în care rămâneți conectați, există riscul ca deplasările personale ulterioare să fie asociate în continuare contului dumneavoastră, inclusiv atunci când vă deplasați cu alte mijloace de transport.”
Mesajul CNAIR se încheie fără echivoc: „Ați încheiat cursa? Deconectați-vă din aplicația TollRo!”
De ce este importantă această operațiune
TollRo schimbă modul în care vehiculele grele plătesc pentru utilizarea infrastructurii rutiere. Spre deosebire de o rovinietă cumpărată pentru o anumită perioadă, noul sistem pentru vehiculele de peste 3,5 tone este construit în jurul distanței parcurse și al caracteristicilor vehiculului.
Tocmai de aceea, înregistrarea corectă a începutului și sfârșitului deplasării devine esențială.
În forma aplicației prezentată înaintea lansării, o parte din această responsabilitate revine direct șoferului. El trebuie să se asigure că sistemul înregistrează deplasarea și, foarte important, că aceasta nu continuă să fie urmărită după terminarea cursei.
Transportatorii reclamă tocmai lipsa automatizării
Avertismentul CNAIR vine în contextul în care Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România susține că sistemul prezintă încă probleme tehnice.
Una dintre nemulțumirile semnalate este chiar faptul că procesul nu este complet automatizat, iar șoferul trebuie să pornească și să oprească manual aplicația pentru înregistrarea cursei.
ACDBR afirmă că membrii săi au întâlnit inclusiv situații în care două telefoane aflate simultan în același vehicul ar fi înregistrat diferit traseul. Organizația susține și că introducerea datelor necesită prea mult timp.
În aceste condiții, transportatorii se tem că o eroare tehnică sau o simplă omisiune a șoferului poate genera probleme într-un sistem în care nerespectarea obligațiilor este sancționată.
Amenzile sunt marea problemă de la 1 octombrie
ACDBR solicită Parlamentului să amâne până la 31 martie 2027 aplicarea sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023.
„Transportatorii nu trebuie să fie sancționați pentru defecțiuni ale unei platforme guvernamentale inoperabile”, susține asociația.
Reprezentanții companiilor nu cer renunțarea la TollRo, ci o perioadă în care sistemul să poată fi testat și corectat înainte ca firmele și șoferii să suporte consecințele financiare ale eventualelor probleme.
Și UNTRR și COTAR au cerut amânarea sancțiunilor pentru neplata TollRo și eliminarea temporară a tarifului fix de 2.000 de lei, până când sistemul electronic funcționează corespunzător.
Ce soluții cer firmele de transport
Transportatorii solicită și o automatizare mai mare. Printre propuneri se numără dezvoltarea unei interfețe API prin care cursele și plățile să fie transmise automat din programele companiilor, fără ca șoferul să fie obligat să introducă manual informațiile.
O altă soluție ar fi acceptarea sistemelor GPS pe care transportatorii le folosesc deja, inclusiv a celor care transmit informații către RO e-Transport.
Firmele cer și o procedură pentru situațiile în care TollRo nu funcționează: indisponibilitatea platformei să fie anunțată public, iar cursa să poată fi declarată ulterior fără amendă.
„Membrii ACDBR susțin digitalizarea și plata corectă a utilizării drumurilor naționale. Cerem doar ca sistemul să fie funcțional, automatizat și integrat cu instrumentele pe care firmele le folosesc deja, înainte ca amenzile să fie aplicate”, transmite conducerea asociației.
Până la o eventuală modificare legislativă, însă, șoferii trebuie să fie atenți la modul în care folosesc aplicația. Din avertismentul CNAIR rezultă o regulă practică simplă: cursa s-a terminat, aplicația trebuie deconectată, pentru ca sistemul să nu continue să asocieze alte deplasări contului folosit pentru TollRo.