Google DeepMind a creat o hartă AI a ADN-ului uman, cu 9 miliarde de modificări genetice. Descoperirea care ar putea schimba cercetarea bolilor, dar vine cu un avertisment

Cum funcționează AlphaGenome Atlas și ce poate descoperi despre ADN-ul uman

Genomul uman conține aproximativ trei miliarde de perechi de baze, însă numai în jur de 2% din ADN codifică direct proteine. Restul de 98%, cunoscut drept ADN necodant, include numeroase regiuni care contribuie la reglarea activității genelor, determinând când, unde și în ce cantitate sunt produse anumite proteine. Înțelegerea acestor mecanisme reprezintă o provocare majoră pentru cercetători, deoarece unele secvențe care controlează activitatea unei gene pot fi situate la distanțe considerabile de aceasta.

Modelul AlphaGenome, prezentat inițial în 2025, poate analiza secvențe ADN de până la un milion de perechi de baze și poate estima modul în care anumite modificări influențează procesele moleculare. Noul AlphaGenome Atlas extinde considerabil posibilitățile de utilizare a tehnologiei, deoarece Google DeepMind a calculat în avans efectele posibile ale celor aproximativ 9 miliarde de variații genetice care implică înlocuirea unei singure baze. Rezultatul este o bază de date de aproximativ un petabyte, echivalentul unui milion de gigabytes, de peste 30 de ori mai mare decât baza de date AlphaFold.

Până acum, cercetătorii care doreau să utilizeze AlphaGenome aveau nevoie de cunoștințe de bioinformatică și de resurse de calcul pentru analizarea variațiilor genetice. Noua platformă simplifică acest proces, oferind acces prin intermediul unui portal web gratuit pentru cercetarea academică. Oamenii de știință pot căuta o anumită variantă genetică și pot consulta predicțiile asociate acesteia, fără să fie nevoiți să execute individual modelul AI.

Un element important este introducerea AlphaGenome Variant Impact, un indicator denumit AVI, care estimează impactul biologic al unei variații genetice. Acesta combină predicțiile modelului AlphaGenome cu cele ale AlphaMissense, un alt instrument Google DeepMind specializat în estimarea efectelor unor modificări genetice asupra proteinelor. Scorul permite cercetătorilor să identifice mai rapid variantele care merită investigate în laborator, însă nu stabilește automat dacă o persoană va dezvolta o anumită boală.

De la identificarea mutațiilor la cercetarea bolilor genetice rare

Una dintre aplicațiile importante ale AlphaGenome Atlas ar putea fi identificarea variațiilor genetice asociate unor boli rare. În multe situații, cercetătorii cunosc modificările existente în ADN-ul unui pacient, dar nu pot determina cu ușurință care dintre acestea contribuie la apariția afecțiunii. Noua platformă poate ajuta la selectarea variantelor care prezintă un potențial impact biologic, reducând numărul celor care trebuie investigate experimental.

Google DeepMind a prezentat deja un exemplu în care cercetătorii de la Broad Institute au utilizat AlphaGenome Atlas pentru a identifica o variantă relevantă a genei DNM1, asociată unui caz nerezolvat de encefalopatie epileptică. Modelul a indicat că modificarea ar putea perturba procesul de maturare a ARN-ului, ducând la producerea unei proteine anormale. Predicția a fost ulterior susținută prin experimente, demonstrând utilitatea instrumentului pentru orientarea cercetărilor asupra unor variante genetice cu efecte importante.

Noua platformă continuă astfel direcția deschisă de alte cercetări privind utilizarea inteligenței artificiale pentru descifrarea unor regiuni ascunse ale ADN-ului uman . În august 2026, cercetătorii de la Universitatea California din San Diego au prezentat un studiu în care au folosit algoritmi AI pentru identificarea unei secvențe genetice importante în activarea genelor, descoperind că aceasta apare în aproximativ 60% dintre genele umane.