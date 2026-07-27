Actrița din „Mary Poppins” și „Sunetul muzicii” primește un documentar pe Disney+: povestea nevăzută a unei legende

Julie Andrews, dincolo de imaginea perfectă

Filmul va urmări povestea artistei încă din perioada copilăriei și a primelor apariții în teatrele britanice de vodevil. Julie Andrews a început să lucreze în industria divertismentului la doar 12 ani, cântând inițial alături de mama și tatăl său vitreg, înainte de a porni singură în turnee prin Marea Britanie.

Vocea sa de soprană, cu o întindere impresionantă, i-a deschis drumul către Broadway. A fost distribuită în „The Boy Friend”, după care au urmat rolurile din „My Fair Lady” și „Camelot”, producții care au transformat-o într-una dintre cele mai apreciate vedete ale teatrului muzical. Succesul de pe scenă a atras rapid atenția Hollywoodului și, în special, a lui Walt Disney.

Documentarul promite însă să arate că talentul nu a fost singurul element care a susținut această carieră. Realizatorii vor aborda perioadele dificile, pierderile, problemele profesionale și deciziile prin care artista a fost nevoită să se reinventeze, fără să își piardă eleganța și legătura cu publicul.

De la Mary Poppins la regina Genoviei

Debutul cinematografic al lui Julie Andrews a fost unul spectaculos. Actrița a primit rolul principal în „Mary Poppins”, filmul Disney din 1964 care i-a adus premiul Oscar pentru cea mai bună actriță și un Glob de Aur. Personajul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din istoria studioului, iar producția continuă să fie asociată cu perioada clasică a cinematografiei pentru întreaga familie. Pe Disney+ pot fi găsite în continuare numeroase filme potrivite pentru toate generațiile.

Au urmat „The Sound of Music”, „Victor/Victoria”, „10”, „S.O.B.” și alte zeci de producții pentru cinema, televiziune și teatru. Pentru generațiile mai tinere, Julie Andrews a devenit cunoscută și datorită rolului Reginei Clarisse Renaldi din filmele „The Princess Diaries”, în care a jucat alături de Anne Hathaway.

Artista a rămas activă inclusiv în ultimii ani, chiar dacă aparițiile sale fizice pe ecran au devenit mai rare. Vocea sa poate fi auzită în serialul „Bridgerton”, unde o interpretează pe misterioasa Lady Whistledown. În paralel, Julie Andrews a publicat peste 35 de cărți împreună cu fiica sa, Emma Walton Hamilton.

Un regizor obișnuit să treacă dincolo de celebritate

Documentarul este regizat de R.J. Cutler, cunoscut pentru producții precum „Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” și „Martha”. Cineastul a declarat că Julie Andrews nu este doar o interpretă iubită, ci un reper cultural asociat de mai multe generații cu bucuria, reziliența și eleganța.