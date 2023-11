Bucură-te de mini-vacanța de 1 Decembrie cu Disney+: Super filme și seriale pe care să le vezi împreună cu familia

Începutul lunii decembrie reprezintă startul perioadei festive, când totul este îmbrăcat în sărbătoare, când poveștile magice și decorurile inspirate de sezonul hibernal prind viață și când dorim să petrecem mai mult timp acasă, în familie. Disney+ a pregătit o selecție de filme pe care le poți urmări în mini-vacanta de 1 decembrie.

La ce să te uiți pe Disney+

Dacă vrei să declari oficial deschis sezonul sărbătorilor, începe cu seria filmelor Singur acasă. Filmul explorează teme de familie, independență și importanța de a fi împreună în timpul sărbătorilor, toate asezonate cu acțiune și mult umor.

Sau vizionați împreună noul film ”Magie de Crăciun”, mai ales dacă vă place să vă lăsați cuceriți de atmosfera lunii decembrie. Filmul prezintă povestea amuzantă și înduioșătoare despre aventura unui asistent social și a fiicei sale, în Ajunul Crăciunului și reprezintă o călătorie emoțională care îl ajută să regăsească magia și bucuria sezonului cadourilor.

”Regatul de gheață” împlinește, anul acesta, 10 ani de la premiera pe marile ecrane – o ocazie bună să revedeți împreună scurtmerajele cu amuzantul Olaf precum Olaf prezintă și A fost odată un om de zăpadă.

Mult- iubita aventură atemporală Cronicile din Narnia: Leul, Vrăjitoarea și Dulapul, spune povestea fascinantă a lui Lucy, Edmund, Susam și Peter, cei patru frați care pătrund în magica Narnie, prin intermediul unui dulap vrăjit. Descoperă povestea lor plină de efecte speciale realiste și aventură.

Mary Poppins revine – noua ecranizare a poveștii clasice Disney vă va readuce bucuria de a fi copil și de a crede în puterea nemărginită a visului.

Nu uita nici de Epoca de gheață (Ice Age) sau de Moş Crăciun caută Crăciuniţă (The Santa Clause 2), alături de Miracolul de pe strada 34 (Miracle on 34th Street) și Coșmar înainte de Crăciun de Tim Burton (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas).

Iar după ce copiii adorm, puteți urmări:

Bântuind prin Veneția (A Hanting in Venice), cu Kenneth Branagh în rolul celebrului detectiv Hercule Poirot, este film plin de mister, care plasează acțiunea după cel de-al Doilea Război Mondial. Poirot participă cu reticență la o ședință de spiritism și ajunge să investigheze o crimă într-o lume sinistră și întunecată.

Ultima Speranță (The Shepherd) cu John Travolta, disponibil din 1 decembrie pe Disney+ spune povestea unui tânăr pilot al Forțelor Aeriene Regale Britanice care traversează Marea Nordului în ajunul Crăciunului. În acest periplu i se defectează comunicația radio și echipamentele electrice, zburând în derivă și riscând să rămână fără combustibil. Atunci când pare să nu mai aibă nicio speranță, un samaritean misterios îl ghidează să aterizeze în siguranță.

Departe de lumea dezlănțuită (ecranizarea din 2015) este o dramă romantică, plină de pasiune, în care Carey Mulligan joacă rolul unei tinere moștenitoare îndărătnice, curtată de trei pretendenți: un fermier voinic, un soldat chipeș și un burlac vârstnic și înstărit.

De asemenea, din 1 decembrie revin pe Disney+ filme cu îndrăgitul Om Păianjen:

Uimitorul Om- Păianjen (The Amazing Spider-Man)

Uimitorul Om- Păianjen 2 (The Amazing Spider-Man 2)

Omul-Păianjen: Întoarcerea acasă (Spiderman: Homecoming)

Omul-Păianjen: În lumea păianjenului (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

Așadar, abonații se pot bucura împreună cu familia, în acest weekend prelungit de producții speciale, filme originale și cele mai mari premiere ale anului care tocmai se încheie.