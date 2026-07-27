Intel readuce Hyper-Threading pe procesoarele Xeon. Decizia marchează o schimbare importantă de strategie
Intel schimbă direcția în ceea ce privește una dintre cele mai cunoscute tehnologii dezvoltate de companie. După ce a renunțat treptat la Hyper-Threading în noile generații de procesoare, gigantul american a confirmat că funcția va reveni pe viitoarele procesoare de server Xeon 8 „Coral Rapids”, programate pentru lansare în 2028.
Anunțul reprezintă o schimbare importantă de strategie și face parte din planul companiei de a recupera terenul pierdut în fața rivalilor AMD și a arhitecturilor bazate pe Arm. Deocamdată, Intel nu a oferit însă nicio informație despre o eventuală revenire a Hyper-Threading și pe procesoarele destinate PC-urilor obișnuite.
Intel vrea să recâștige cota de piață în centrele de date
Confirmarea a venit în timpul prezentării rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru din 2026. CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, a explicat că revenirea tehnologiei de simultană multi-threading face parte dintr-un plan mai amplu prin care compania încearcă să devină din nou mai competitivă atât pe segmentul enterprise, cât și pe cel al procesoarelor pentru consumatori, scrie TechSpot.
Pe lângă readucerea Hyper-Threading pe seria Xeon 8 Coral Rapids, Intel spune că investește și în creșterea performanței pe un singur nucleu, un aspect important pentru numeroase aplicații profesionale și jocuri.
Declarația a venit ca răspuns la o întrebare privind strategia prin care Intel intenționează să recupereze cota de piață pierdută în ultimii ani în fața AMD și a soluțiilor bazate pe Arm.
De ce a renunțat Intel la Hyper-Threading
Hyper-Threading este implementarea proprie Intel a tehnologiei Simultaneous Multi-Threading (SMT), care permite unui nucleu fizic să execute simultan două fire de execuție. În multe aplicații optimizate pentru procesare paralelă, această abordare poate aduce creșteri importante de performanță.
Tehnologia a debutat la începutul anilor 2000 pe procesoarele Pentium 4 și Xeon și a rămas prezentă în portofoliul Intel timp de peste două decenii.
Primele semne că Intel se îndepărtează de această soluție au apărut în 2021, odată cu lansarea procesoarelor Alder Lake. Acestea au introdus arhitectura hibridă, în care doar nucleele de performanță beneficiau de Hyper-Threading, în timp ce nucleele eficiente rulau un singur fir de execuție.
Ulterior, compania a eliminat complet tehnologia din seria Arrow Lake-S, lansată în 2024, considerând că numărul tot mai mare de nuclee fizice reduce avantajele oferite de Hyper-Threading.
Seria Xeon a trecut prin mai multe schimbări
Și gama de servere Xeon a cunoscut modificări importante în ultimii ani. Actualele procesoare Xeon 6 Granite Rapids păstrează încă nucleele de performanță cu Hyper-Threading și pot ajunge la 128 de nuclee fizice și 256 de fire de execuție.
În schimb, seria Xeon 6+ Clearwater Forest a renunțat complet la această tehnologie și utilizează până la 288 de nuclee eficiente cu un singur fir de execuție, fabricate pe procesul Intel 18A.
Nici viitoarea generație Xeon 7 Diamond Rapids nu este așteptată să includă Hyper-Threading, urmând să ofere până la 192 de nuclee de performanță fără suport pentru SMT.
Abia odată cu Xeon 8 Coral Rapids, programat pentru 2028, Intel va readuce oficial această tehnologie în portofoliul său pentru centrele de date.
Rămâne întrebarea dacă Hyper-Threading va reveni și pe PC-uri
Intel nu a precizat dacă decizia de a readuce Hyper-Threading va influența și viitoarele procesoare pentru desktop sau laptop. Deocamdată, compania vorbește exclusiv despre procesoarele Xeon destinate serverelor, acolo unde performanța în sarcini intens paralele rămâne un criteriu esențial.
Dacă revenirea Hyper-Threading se va dovedi un succes în centrele de date, este posibil ca Intel să analizeze și reintroducerea tehnologiei pe viitoarele generații de procesoare pentru utilizatorii obișnuiți. Până atunci, însă, compania pare concentrată pe consolidarea poziției sale în segmentul enterprise, unde concurența cu AMD este mai puternică decât oricând.