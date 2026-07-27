Intel readuce Hyper-Threading pe procesoarele Xeon. Decizia marchează o schimbare importantă de strategie

Intel vrea să recâștige cota de piață în centrele de date

Confirmarea a venit în timpul prezentării rezultatelor financiare pentru al doilea trimestru din 2026. CEO-ul Intel, Lip-Bu Tan, a explicat că revenirea tehnologiei de simultană multi-threading face parte dintr-un plan mai amplu prin care compania încearcă să devină din nou mai competitivă atât pe segmentul enterprise, cât și pe cel al procesoarelor pentru consumatori, scrie TechSpot.

Pe lângă readucerea Hyper-Threading pe seria Xeon 8 Coral Rapids, Intel spune că investește și în creșterea performanței pe un singur nucleu, un aspect important pentru numeroase aplicații profesionale și jocuri.

Declarația a venit ca răspuns la o întrebare privind strategia prin care Intel intenționează să recupereze cota de piață pierdută în ultimii ani în fața AMD și a soluțiilor bazate pe Arm.

De ce a renunțat Intel la Hyper-Threading

Hyper-Threading este implementarea proprie Intel a tehnologiei Simultaneous Multi-Threading (SMT), care permite unui nucleu fizic să execute simultan două fire de execuție. În multe aplicații optimizate pentru procesare paralelă, această abordare poate aduce creșteri importante de performanță.

Tehnologia a debutat la începutul anilor 2000 pe procesoarele Pentium 4 și Xeon și a rămas prezentă în portofoliul Intel timp de peste două decenii.

Primele semne că Intel se îndepărtează de această soluție au apărut în 2021, odată cu lansarea procesoarelor Alder Lake. Acestea au introdus arhitectura hibridă, în care doar nucleele de performanță beneficiau de Hyper-Threading, în timp ce nucleele eficiente rulau un singur fir de execuție.

Ulterior, compania a eliminat complet tehnologia din seria Arrow Lake-S, lansată în 2024, considerând că numărul tot mai mare de nuclee fizice reduce avantajele oferite de Hyper-Threading.