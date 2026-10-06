A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului

O descoperire neobișnuită făcută în timpul unei plimbări de seară a stârnit o adevărată dezbatere pe Reddit. Un bărbat a găsit pe un drum cu pietriș un obiect asemănător unei pietre care, odată ajuns în întuneric, emitea o lumină verde foarte puternică. Fiul său a fotografiat obiectul și a cerut ajutorul utilizatorilor platformei pentru a afla ce ar putea fi.

„Tatăl meu a găsit această piatră luminoasă în timpul unei plimbări. Ce este? În fiecare seară merge pe drumul acesta lung de țară, acoperit cu pietriș”, a povestit utilizatorul.

Imaginea arată o bucată mică, neregulată, care luminează verde-turcoaz în palmă. Explicația cea mai probabilă oferită de internauți este însă mult mai puțin misterioasă decât ar putea sugera fotografia.