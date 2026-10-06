A găsit o piatră verde fluorescentă pe un drum izolat de ţară și a dus-o acasă. Ce era, de fapt. Explicaţia fenomenului
O descoperire neobișnuită făcută în timpul unei plimbări de seară a stârnit o adevărată dezbatere pe Reddit. Un bărbat a găsit pe un drum cu pietriș un obiect asemănător unei pietre care, odată ajuns în întuneric, emitea o lumină verde foarte puternică. Fiul său a fotografiat obiectul și a cerut ajutorul utilizatorilor platformei pentru a afla ce ar putea fi.
„Tatăl meu a găsit această piatră luminoasă în timpul unei plimbări. Ce este? În fiecare seară merge pe drumul acesta lung de țară, acoperit cu pietriș”, a povestit utilizatorul.
Imaginea arată o bucată mică, neregulată, care luminează verde-turcoaz în palmă. Explicația cea mai probabilă oferită de internauți este însă mult mai puțin misterioasă decât ar putea sugera fotografia.
Descoperire ciudată pe un drum de țară
„Este pietriș care luminează în întuneric, folosit pentru alei”, a răspuns unul dintre utilizatori.
Autorul postării a fost însă nedumerit de modul în care obiectul ar fi putut ajunge acolo.
„Da, aceasta pare cea mai logică explicație. Totuși, locuim foarte izolat, la țară, și nu avem vecini, așa că nu știu cum ar fi putut ajunge lângă drumul nostru cu pietriș. Tata merge foarte des pe acolo, așa că este ciudat și că nu l-a văzut luminând până acum”, a explicat acesta.
Un alt utilizator a venit imediat cu o posibilă explicație:
„Ar fi putut rămâne prins în profilul anvelopei unei mașini și apoi să cadă, pur și simplu, pe drumul cu pietriș.”
Ce sunt, de fapt, pietrele care luminează noaptea
Astfel de produse există și sunt comercializate pentru amenajarea grădinilor, aleilor, ghivecelor sau diferitelor trasee. În multe cazuri nici măcar nu este vorba despre piatră naturală, ci despre rășină sau alte materiale în care este încorporat un pigment fotoluminescent.
„Este probabil o piatră decorativă luminoasă. Se vând în diferite culori, iar unii oameni le folosesc pentru a adăuga un element deosebit grădinilor”, a explicat un utilizator.
Un altul a oferit o descriere și mai precisă:
„Este o pietricică luminoasă sintetică, realizată din rășină sau sticlă în care este introdusă pulbere fotoluminescentă. Oamenii le cumpără pentru amenajări, ghivece sau marcarea aleilor.”
Există într-adevăr produse realizate din rășină în care este încorporat aluminat de stronțiu, un pigment fotoluminescent modern. Acestea absorb energia luminii naturale sau artificiale și o eliberează ulterior treptat sub formă de lumină vizibilă. Un producător de astfel de pietricele precizează în fișa de securitate că produsul său, realizat din pigment fotoluminescent și rășină epoxidică, este clasificat drept nepericulos.
Cum poate lumina fără baterie
Fenomenul se numește fosforescență. Simplificat, materialul „înmagazinează” o parte din energia primită atunci când este expus la lumină și o eliberează lent după ce ajunge în întuneric.
De aceea, o asemenea pietricică poate să nu atragă deloc atenția în timpul zilei, dar să devină spectaculoasă seara. Produsele pe bază de aluminat de stronțiu sunt utilizate inclusiv pentru marcarea aleilor și pot continua să emită lumină timp de mai multe ore, intensitatea diminuându-se treptat.
În discuție a apărut și ideea că o lumină albastră ar putea indica radioactivitate. Desigur, afirmația trebuie însă privită cu precauție. Materialele radioactive nu pot fi identificate pur și simplu după faptul că „luminează albastru”. Radiația nu este vizibilă ochiului uman, iar cunoscuta lumină albastră Cherenkov este un fenomen produs în condiții speciale, precum cele existente în apa din jurul combustibilului nuclear.
În cazul obiectului fotografiat, aspectul și lumina verde sunt compatibile cu pietricelele decorative fotoluminescente disponibile comercial.