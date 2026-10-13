La ce folosesc găurile din acest ardei ceramic. Imaginile care au împărțit internetul: „Mama mea avea așa ceva”

„Am impresia că nu este un suport pentru scobitori, pentru că acestea ar aluneca în partea lungă a ardeiului”, a remarcat un utilizator.

Altcineva a mers direct pe varianta decorativă:

„Par pur și simplu niște decorațiuni. Presupun că puteau fi înșirate pe o sfoară și apoi agățate.”

Forma obiectului susține această ipoteză. Ardeiul este alungit, are spatele relativ plat, iar fantele par suficient de mari pentru introducerea unei panglici sau a unei sfori.

Legătura cu tradiția „chili ristra”

Un alt utilizator a făcut legătura cu o tradiție întâlnită în sud-vestul Statelor Unite.

„O ‘chili ristra’ este o modalitate de a păstra ardeii iuți uscați în sud-vestul SUA. Mie mi se pare că acesta este o versiune decorativă, din ceramică, a acelor ardei.”

Ristra este, în esență, un șir sau un mănunchi de ardei iuți legați și lăsați la uscat, care poate avea în același timp un rol practic și decorativ. De aici a apărut ipoteza că mai mulți asemenea ardei ceramici erau legați împreună, imitând aspectul ardeilor naturali atârnați la uscat.

„Decorațiunile de bucătărie cu tematică chili aveau adesea ardei legați între ei cu sfoară. Poate că și aceștia erau legați cândva, iar diferitele fante permiteau ca ardeii să fie agățați la înălțimi diferite, pentru un efect vizual mai interesant”, a scris un utilizator.

„Bunicii mei aveau aproape același lucru”

Alți participanți la discuție și-au amintit obiecte foarte asemănătoare.

„Bunicii mei aveau o decorațiune aproape exact așa cum ați descris-o: un fel de ornament de perete împletit din sfoară, în care erau prinși ardei ceramici”, a povestit cineva.

O altă teorie a fost că piesa putea servi drept suport pentru uscarea ardeilor adevărați:

„Gaura mare din spate ar putea fi pentru un cârlig, iar prin fante să treacă sfoara de care erau agățați ardeii proaspeți.”

Ipoteza a fost considerată plauzibilă și de alți utilizatori, mai ales pentru că spatele obiectului este plat și ar putea sta bine lipit de un perete.