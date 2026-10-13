La ce folosesc găurile din acest ardei ceramic. Imaginile care au împărțit internetul: „Mama mea avea așa ceva”
Un ardei iute din ceramică, aparent banal, a reușit să provoace o adevărată dezbatere pe Reddit. Obiectul are două fante alungite pe una dintre laturi și încă una pe cealaltă, iar forma lor i-a făcut pe utilizatori să se întrebe dacă ardeiul avea cândva o întrebuințare practică sau era pur și simplu o decorațiune. Au apărut teorii despre scobitori, ardei puși la uscat și ornamente suspendate, însă câteva mărturii ale celor care au recunoscut obiectul oferă o explicație mult mai plauzibilă.
Prima teorie: un suport pentru scobitori
Una dintre cele mai simple explicații a fost că ardeiul ar putea fi un suport neobișnuit pentru scobitori. Forma fantelor ridică însă imediat o problemă.
„Am impresia că nu este un suport pentru scobitori, pentru că acestea ar aluneca în partea lungă a ardeiului”, a remarcat un utilizator.
Altcineva a mers direct pe varianta decorativă:
„Par pur și simplu niște decorațiuni. Presupun că puteau fi înșirate pe o sfoară și apoi agățate.”
Forma obiectului susține această ipoteză. Ardeiul este alungit, are spatele relativ plat, iar fantele par suficient de mari pentru introducerea unei panglici sau a unei sfori.
Legătura cu tradiția „chili ristra”
Un alt utilizator a făcut legătura cu o tradiție întâlnită în sud-vestul Statelor Unite.
„O ‘chili ristra’ este o modalitate de a păstra ardeii iuți uscați în sud-vestul SUA. Mie mi se pare că acesta este o versiune decorativă, din ceramică, a acelor ardei.”
Ristra este, în esență, un șir sau un mănunchi de ardei iuți legați și lăsați la uscat, care poate avea în același timp un rol practic și decorativ. De aici a apărut ipoteza că mai mulți asemenea ardei ceramici erau legați împreună, imitând aspectul ardeilor naturali atârnați la uscat.
„Decorațiunile de bucătărie cu tematică chili aveau adesea ardei legați între ei cu sfoară. Poate că și aceștia erau legați cândva, iar diferitele fante permiteau ca ardeii să fie agățați la înălțimi diferite, pentru un efect vizual mai interesant”, a scris un utilizator.
„Bunicii mei aveau aproape același lucru”
Alți participanți la discuție și-au amintit obiecte foarte asemănătoare.
„Bunicii mei aveau o decorațiune aproape exact așa cum ați descris-o: un fel de ornament de perete împletit din sfoară, în care erau prinși ardei ceramici”, a povestit cineva.
O altă teorie a fost că piesa putea servi drept suport pentru uscarea ardeilor adevărați:
„Gaura mare din spate ar putea fi pentru un cârlig, iar prin fante să treacă sfoara de care erau agățați ardeii proaspeți.”
Ipoteza a fost considerată plauzibilă și de alți utilizatori, mai ales pentru că spatele obiectului este plat și ar putea sta bine lipit de un perete.
Indiciul care ar putea rezolva misterul
Cel mai interesant răspuns a venit însă de la o persoană care spune că mama sa deține asemenea ardei.
„Mama mea are așa ceva. Din câte îmi amintesc, inițial erau legați între ei cu o panglică foarte lată, din grosgrain, și aveau și niște piese metalice, poate din alamă. Erau un fel de decorațiune de Crăciun în stil Southwestern.”
Obiectele ar avea aproximativ 40 de ani, iar între timp elementele care le țineau împreună s-au pierdut.
„Cred că inițial trebuiau să fie o piesă decorativă pentru masa de sărbători, ceva asemănător unui travers de masă, dar făcut din ardei ceramici. Mama i-a ținut multă vreme și atârnați de tavanul bucătăriei”, a mai povestit utilizatorul.
Prin urmare, cea mai plauzibilă explicație este că ardeiul nu reprezenta un obiect complet, ci o piesă dintr-un ornament mai mare, specific decorațiunilor inspirate de sud-vestul american. Fantele ar fi permis trecerea panglicilor sau sforilor prin mai mulți ardei ceramici.