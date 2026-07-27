72 Hours, comedia de pe Netflix în care Kevin Hart strică o petrecere a burlacilor. Trei zile de haos între generații
Kevin Hart revine în centrul unei comedii construite special în jurul energiei sale explozive și al glumelor despre vârstă. „72 Hours” este disponibil din 24 iulie 2026 și spune povestea unui director de publicitate de 40 de ani care ajunge, dintr-o greșeală, într-un grup de mesaje dedicat unei petreceri a burlacilor din Miami, potrivit Netflix.
În loc să părăsească discuția și să-și continue viața, Joe decide să se alăture grupului de tineri. Nu o face doar pentru distracție, ci și pentru că vede aventura drept o posibilă salvare profesională. Cele trei zile petrecute în Miami se transformă rapid într-un amestec de petreceri, decizii proaste, conflicte între generații și situații care scapă complet de sub control.
Kevin Hart încearcă să demonstreze că încă ține pasul
Joe este un director de publicitate care începe să simtă că lumea profesională merge înainte fără el. Colegii mai tineri înțeleg tendințele, rețelele sociale și limbajul noilor generații, în timp ce el riscă să devină omul din birou care vorbește despre experiență, dar nu mai știe ce își dorește publicul.
Invitația accidentală la petrecerea burlacilor îi oferă o ocazie neașteptată. Joe crede că, dacă petrece timp alături de un grup de tineri din Generația Z, va putea să îi înțeleagă mai bine și să își recâștige relevanța. Ceea ce trebuia să fie o mică documentare profesională devine însă un weekend dominat de alcool, cluburi, petreceri pe iaht și încercări disperate de a nu părea prea bătrân.
Rolul îi permite lui Kevin Hart să folosească tipul de umor care l-a făcut celebru: reacții exagerate, discursuri rostite cu viteză, panică și confruntări cu personaje care refuză să îl ia în serios. „72 Hours” continuă astfel colaborarea dintre Kevin Hart și Netflix, începută în urmă cu mai mulți ani printr-un acord pentru filme și producții de stand-up.
O petrecere a burlacilor care seamănă cu un război între generații
Grupul în care ajunge Joe este format din personaje interpretate de Marcello Hernández, Mason Gooding, Ben Marshall și Kam Patterson. Aceștia devin ghizii săi printr-o lume în care fiecare moment poate ajunge pe internet, iar orice încercare de a părea interesant poate deveni rapid o sursă de umilință.
Marcello Hernández, cunoscut din „Saturday Night Live”, îl interpretează pe Dominic, unul dintre tinerii aflați în centrul petrecerii. El și Joe provin din lumi complet diferite, iar relația dintre cei doi oferă o mare parte din energia comediei. Unul încearcă să demonstreze că nu este depășit, în timp ce celălalt nu înțelege de ce un bărbat de 40 de ani s-a autoinvitat într-un weekend destinat prietenilor săi.
Din distribuție mai fac parte Teyana Taylor, Andy Garcia, Mike Epps, Zach Cherry, Kevin Dunn și Michael Mando. Filmul combină actorii tineri cu nume cunoscute ale comediei americane, folosind contrastul dintre ei pentru a construi glumele și conflictele.
Kevin Hart nu este străin de comediile în care un personaj obișnuit intră într-o situație mult mai periculoasă decât anticipase. A făcut ceva asemănător în „The Man from Toronto”, unde era confundat cu un asasin, dar și în „Central Intelligence” sau în seria „Ride Along”.
Regizorul filmelor Ride Along îl readuce pe Hart la comedia dezlănțuită
Regia este semnată de Tim Story, cineastul care a lucrat deja cu Kevin Hart la filmele „Think Like a Man” și „Ride Along”. Cei doi cunosc foarte bine ritmul acestui tip de comedie, în care o conversație banală poate escalada rapid într-o ceartă, o urmărire sau o catastrofă publică.
Scenariul a fost scris de Matt Mider, Kevin Burrows, Jon Hurwitz și Hayden Schlossberg. Ultimii doi sunt cunoscuți pentru filmele „Harold & Kumar” și pentru serialul „Cobra Kai”, producții care amestecă umorul absurd cu personaje aflate în crize personale.
Spre deosebire de „Lift”, comedia de acțiune cu Kevin Hart, noua producție nu este construită în jurul unui jaf complicat. Miza este mai apropiată de o criză a vârstei mijlocii, ascunsă sub petreceri zgomotoase, glume indecente și încercarea unui adult de a dovedi că încă poate concura cu cei care au jumătate din experiența sa.
„72 Hours” nu încearcă să reinventeze comediile despre petreceri și nici să ascundă influența unor filme precum „The Hangover”. Este o producție făcută pentru divertisment rapid, susținută de personalitatea lui Kevin Hart și de contrastul dintre generații. O poți vedea când ai chef de o comedie ușoară, gălăgioasă și suficient de haotică pentru o seară în care nu vrei să analizezi prea mult ceea ce se întâmplă pe ecran.