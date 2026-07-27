72 Hours, comedia de pe Netflix în care Kevin Hart strică o petrecere a burlacilor. Trei zile de haos între generații

Kevin Hart încearcă să demonstreze că încă ține pasul

Joe este un director de publicitate care începe să simtă că lumea profesională merge înainte fără el. Colegii mai tineri înțeleg tendințele, rețelele sociale și limbajul noilor generații, în timp ce el riscă să devină omul din birou care vorbește despre experiență, dar nu mai știe ce își dorește publicul.

Invitația accidentală la petrecerea burlacilor îi oferă o ocazie neașteptată. Joe crede că, dacă petrece timp alături de un grup de tineri din Generația Z, va putea să îi înțeleagă mai bine și să își recâștige relevanța. Ceea ce trebuia să fie o mică documentare profesională devine însă un weekend dominat de alcool, cluburi, petreceri pe iaht și încercări disperate de a nu părea prea bătrân.

Rolul îi permite lui Kevin Hart să folosească tipul de umor care l-a făcut celebru: reacții exagerate, discursuri rostite cu viteză, panică și confruntări cu personaje care refuză să îl ia în serios. „72 Hours” continuă astfel colaborarea dintre Kevin Hart și Netflix, începută în urmă cu mai mulți ani printr-un acord pentru filme și producții de stand-up.

O petrecere a burlacilor care seamănă cu un război între generații

Grupul în care ajunge Joe este format din personaje interpretate de Marcello Hernández, Mason Gooding, Ben Marshall și Kam Patterson. Aceștia devin ghizii săi printr-o lume în care fiecare moment poate ajunge pe internet, iar orice încercare de a părea interesant poate deveni rapid o sursă de umilință.

Marcello Hernández, cunoscut din „Saturday Night Live”, îl interpretează pe Dominic, unul dintre tinerii aflați în centrul petrecerii. El și Joe provin din lumi complet diferite, iar relația dintre cei doi oferă o mare parte din energia comediei. Unul încearcă să demonstreze că nu este depășit, în timp ce celălalt nu înțelege de ce un bărbat de 40 de ani s-a autoinvitat într-un weekend destinat prietenilor săi.

Din distribuție mai fac parte Teyana Taylor, Andy Garcia, Mike Epps, Zach Cherry, Kevin Dunn și Michael Mando. Filmul combină actorii tineri cu nume cunoscute ale comediei americane, folosind contrastul dintre ei pentru a construi glumele și conflictele.

Kevin Hart nu este străin de comediile în care un personaj obișnuit intră într-o situație mult mai periculoasă decât anticipase. A făcut ceva asemănător în „The Man from Toronto”, unde era confundat cu un asasin, dar și în „Central Intelligence” sau în seria „Ride Along”.