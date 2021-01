Netflix a dat lovitura printr-un contract cu Kevin Hart: ce promite comediantul de top, pentru suma fabuloasă

În cazul în care nu găseai suficient de mult conținut pe comic pe Netflix, popularul serviciu de streaming a încheiat un contract pe termen lung cu Kevin Hart.

Nu mai puțin de patru filme exclusive vor ieși din mâinile lui Kevin Hart pentru o sumă de bani care nu va ajunge probabil niciodată în lumina reflectoarelor. Comediantul va ocupa poziția de producător executiv și și va juca în toate cele patru producții prin intermediul propriei case de producții intitulată HartBeat Productions.

Contractul este pe o perioadă nedeterminată și, pe lângă cele patru filme menționate mai sus, include drepturi de distribuție pentru alte creații care vor ieși din HartBeat Productions.

Cea mai recentă colaborare dintre Kevin Hart și Netflix s-a reflectat în show-ul de stand-up comedy Zero F**ks Given. Acesta s-a lansat în ultima parte a anului trecut, dar conform datelor furnizate de serviciul de streaming, reprezintă cel mai popular show de comedie lansat în 2020 pe Netlfix.

Ca referință, Kevin Hart este una dintre cele mai prolifice vedete de la Hollywood. Filmele sale cu generat un total de 4 miliarde de dolari la box office-ul mondial, conform datelor agregate de Netflix. În acest context, nu ar trebui să vină ca o surpriză efortul gigantului de a-l pune pe Hart sub un contract de exclusivitate.

În trecut, HartBeat Productions s-a mai aflat în spatele peliculei Night School lansată în 2018, cu Kevin Hart și Tiffany Haddish, cât și în spatele seriei de documentare Kevin Hart: Don`t F*ck This Up lansată în 2019. Zero F**ks Given a fost de asemenea produs de Hart.

”Neflix s-a bucurat de o lungă relație cu Kevin și suntem norocoși că am făcut un parteneriat cu el de mai multe ori în trecut. Este un producător implicat și a fost grozav să-l urmărim cum construiește o companie incredibil din HartBeat.”, a afirmat Scott Stuber, directorul de producții originale din cadrul Netflix.