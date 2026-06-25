600 de aplicații pentru 35 de locuri: de ce primul job în IT nu mai seamănă deloc cu cel de acum cinci ani

Juniorul din 2026 trebuie să știe mai mult decât să scrie cod

În urmă cu cinci ani, un absolvent putea începe într-un rol foarte clar delimitat, apoi să își construiască treptat competențele: puțin frontend, puțin backend, testare sau QA, în funcție de echipa în care ajungea. Astăzi, companiile caută oameni care înțeleg mai repede imaginea de ansamblu, inclusiv felul în care software-ul este construit, testat, livrat și întreținut în sisteme mari.

Mihai Constandiș, Country Manager Cognizant România, explică faptul că juniorul căutat astăzi trebuie să poată naviga dincolo de o singură specializare tehnică. Logica, matematica, gândirea inginerească, înțelegerea algoritmilor, a datelor și a infrastructurii cloud rămân esențiale. În plus, tinerii trebuie să învețe să valideze rezultatele oferite de instrumentele AI și să își asume responsabilitatea pentru ceea ce livrează.

AI nu mai este o abilitate „în plus”, ci devine o parte firească din fluxul de lucru. Avantajul generației actuale este că a ajuns la facultate și în piața muncii într-un moment în care aceste instrumente există deja. Tinerii sunt, în multe situații, mai deschiși să le folosească natural, fără să simtă că trebuie să își schimbe complet obiceiurile profesionale. Totuși, AI poate accelera munca, nu poate înlocui înțelegerea conceptelor de bază.

Companiile care investesc din nou în formarea juniorilor

Programul Cognizant nu este un internship în sensul clasic, în care participanții asistă la activități și primesc o experiență limitată în timp. Este un model de pre-employment, construit ca o perioadă de pregătire profesională cu mentori tehnici, activități în echipe și un obiectiv clar: integrarea ulterioară în proiecte reale.

Inițiativa fusese pusă pe pauză în 2022, într-un moment în care piața s-a orientat puternic către specialiști mid-senior și senior. Reluarea programului la finalul lui 2025 transmite un semnal important: după câțiva ani în care companiile au preferat să caute oameni deja pregătiți, devine tot mai clar că industria nu poate funcționa sustenabil fără investiții în noile generații.

Prima serie a inclus 25 de participanți din Timișoara, Cluj-Napoca și Iași, iar aceștia au fost deja integrați în proiecte. Noua promoție include tineri din București, Timișoara, Cluj-Napoca și Iași. Pentru ei, valoarea programului nu ține doar de accesul la tehnologii moderne, ci și de contactul cu ritmul real dintr-o echipă de produs.

De la teorie la proiecte reale, cu greșeli care nu devin eșecuri

Diana Cîrjaliu, studentă în anul al treilea la Politehnica din Timișoara, spune că principalul obiectiv al unui tânăr aflat la început este trecerea de la teorie la practică. Nu este suficient să poți scrie cod pentru un proiect universitar. Ai nevoie să înțelegi cum comunici cu o echipă, cum primești feedback, cum documentezi o soluție și cum respecți standardele de calitate dintr-un produs care ajunge la utilizatori.