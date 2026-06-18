Meseriile neașteptate spre care s-au orientat foștii programatori în ultimii ani. Unii câștigă mai mult decât înainte

„Am avut cea mai ciudată schimbare de direcție. După 10 ani de programare am făcut un curs de electrician, m-am autorizat ANRE și acum lucrez pe cont propriu. În 2025, după 10 ani de muncă, aveam un salariu de 16.000 de lei. Trebuia să merg de trei ori pe săptămână la birou și să stau opt ore chiar dacă aveam de lucru doar patru. Compania pentru care lucram a dat afară toți programatorii și a externalizat în India.”

După două luni de căutări fără rezultate satisfăcătoare, acesta a decis să încerce altceva.

„Acum am program flexibil și libertatea să îmi aleg clienții. Mă ocup doar de panouri electrice. Câștig în medie 30.000 de lei pe lună și investesc constant în cursuri și dezvoltare profesională.”

Comentariul a atras imediat reacții.

„Cumnatul meu este electrician și lucrează în principal pe soluții fotovoltaice. Face bani frumoși. Doar că nu este o meserie pentru cei care au frică de înălțime”, a scris un alt utilizator.

Programarea nu a dispărut complet din viața lor

Nu toți cei care au renunțat la dezvoltarea software au ieșit complet din zona tehnică. De exemplu, un utilizator a povestit că, după ce a realizat că nu excelează ca programator Java, s-a orientat către managementul echipelor.

„Am devenit Scrum Master și Agile Coach timp de aproximativ opt ani. În paralel mai făceam și implementări pe suita Atlassian.”

După o perioadă, acesta a decis să schimbe din nou direcția.

„M-am plictisit de discursurile motivaționale și am trecut full-time pe consultanță și implementare de soluții Atlassian. Culmea este că am ajuns să scriu din nou cod, în principal Groovy și, ocazional, Python.”

Meserii complet diferite față de lumea corporațiilor

Unii foști programatori au ales schimbări radicale. Unul dintre răspunsuri a fost extrem de scurt și direct: „M-am făcut pompier.” Alt utilizator a povestit că a trecut de la programare la sudură.

„Am făcut un curs de calificare și m-am angajat ca sudor. Colegii sunt complet diferiți față de cei din corporație, în sens bun și rău. Sunt doar semi-mulțumit pentru că nu mai am veniturile de dinainte. Poți ajunge să câștigi bine și în această meserie, dar este nevoie de ani de experiență, autorizații și deplasări pe șantiere.”

Cu toate acestea, spune că nu regretă decizia.

„Mi-a plăcut programarea foarte mult și mă vedeam făcând asta toată viața, însă dacă nu s-a mai putut, nu s-a mai putut.”

Inteligența artificială schimbă regulile jocului

Discuția vine într-un moment în care piața IT trece prin transformări rapide la nivel mondial. Companiile investesc masiv în soluții bazate pe inteligență artificială, iar multe sarcini care până de curând necesitau echipe întregi de programatori sunt acum automatizate parțial. În același timp, competiția pentru locurile de muncă a crescut, iar numeroși specialiști spun că procesele de recrutare au devenit mult mai dificile decât în urmă cu câțiva ani.