De la arme biologice la colaps social: cinci scenarii în care AI-ul ar putea schimba radical viitorul oamenilor așa cum îl știm

Primul scenariu: nu am înțelege niciodată ce urmează

Unul dintre argumentele folosite în discuțiile despre superinteligență este tocmai dificultatea de a anticipa comportamentul unei inteligențe care ar depăși capacitățile umane. Dacă un sistem ar deveni mai inteligent decât noi în aproape toate domeniile, oamenii ar putea avea probleme în a înțelege ce intenționează să facă sau chiar în a identifica din timp un pericol.

Modelele actuale de AI sunt foarte performante în anumite sarcini, însă acest lucru nu înseamnă că sunt superinteligente în sensul în care folosesc termenul cercetătorii care discută despre riscurile existențiale. Ele pot rezolva probleme dificile, dar nu au o inteligență generală care să depășească omul în toate domeniile.

Totuși, progresul în anumite domenii este rapid. Walsh amintește că AI-ul a reușit recent să rezolve una dintre problemele matematice considerate extrem de dificile, iar rezultatele obținute în alte astfel de probleme alimentează dezbaterea despre cât de departe poate ajunge tehnologia.

În acest scenariu, problema fundamentală ar fi că oamenii nu ar putea anticipa comportamentul unei superinteligențe tocmai pentru că nu ar avea capacitatea de a gândi la același nivel.

AI-ul care își urmărește obiectivul până la capăt, un scenariu cât se poate de posibil

Un al doilea scenariu este inspirat de celebrul experiment mental al filosofului Nick Bostrom. O inteligență artificială ar putea primi un obiectiv aparent banal, precum producerea unui număr cât mai mare de agrafe de birou, și ar putea deveni extrem de eficientă în atingerea lui.

Problema apare dacă sistemul nu are nicio valoare asociată supraviețuirii oamenilor. Într-o versiune dusă la extrem, AI-ul ar putea considera oamenii, planeta și chiar alte resurse drept materie primă pentru atingerea obiectivului.

Nu ar fi vorba despre o inteligență care „urăște” oamenii. Dimpotrivă, pericolul ipotetic vine tocmai din lipsa unei intenții ostile. Sistemul ar urmări obiectivul primit cu o eficiență extraordinară, fără să înțeleagă sau să respecte valorile pe care oamenii le consideră importante.