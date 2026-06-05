5 pomi fructiferi care oferă cele mai bogate recolte, potrivit experților în grădinărit

În funcție de soi și de condițiile de cultivare, un măr matur poate oferi recolte generoase în fiecare sezon. În plus, există numeroase varietăți care permit extinderea perioadei de recoltare, de la începutul verii până spre sfârșitul toamnei.

Specialiștii recomandă plantarea pomilor în zone bine luminate și efectuarea tăierilor regulate pentru menținerea unei producții ridicate.

Prunul, campionul grădinilor românești

Prunul este considerat unul dintre cei mai rezistenți și productivi pomi fructiferi cultivați în țara noastră. Acesta suportă relativ bine variațiile de temperatură și poate produce cantități impresionante de fructe după atingerea maturității.

Mulți proprietari de terenuri aleg prunii datorită întreținerii relativ simple și a faptului că fructele pot fi consumate proaspete sau utilizate în diverse preparate.

Experții în grădinărit subliniază că o poziționare corectă și tratamentele aplicate la timp contribuie semnificativ la obținerea unor recolte abundente și constante.

Cireșul oferă producții spectaculoase

Cireșul este apreciat atât pentru fructele sale dulci, cât și pentru capacitatea de a produce recolte importante atunci când beneficiază de condiții favorabile.

Un cireș bine dezvoltat poate deveni una dintre cele mai productive prezențe dintr-o grădină. Totuși, specialiștii recomandă alegerea unor soiuri adaptate zonei în care sunt cultivate și respectarea lucrărilor de întreținere necesare.