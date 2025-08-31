Unde trebuie puse aspersoarele pentru a avea un gazon perfect fără să consumi multă apă. Locul pe care îl recomandă experții în grădinărit

Un gazon perfect nu se obține doar prin tundere regulată și fertilizare, ci și printr-un sistem de irigații bine gândit. Atunci când instalezi aspersoare, scopul principal nu este doar să uzi uniform fiecare centimetru de iarbă, ci și să eviți risipa de apă. Amplasarea lor corectă face diferența dintre o peluză verde, sănătoasă și o curte plină de zone uscate sau, dimpotrivă, cu bălți de apă.

Planificarea corectă, cheia unui gazon verde și sănătos

Primul pas este realizarea unui plan al curții. Majoritatea peluzelor sunt împărțite în mai multe zone – o curte în față, una sau două laterale și curtea din spate.

Acestea sunt adesea separate de alei, terase sau straturi de flori. Schițarea terenului și măsurarea fiecărei zone te va ajuta să decizi unde trebuie plasate aspersoarele astfel încât jetul de apă să acopere doar suprafața de gazon, nu aleile sau grădinile decorative.

Regulile de bază pentru amplasarea aspersoarelor

Experții recomandă să începi instalarea sistemului de irigații de la colțuri și margini. În aceste locuri, aspersoarele trebuie să fie reglate în așa fel încât jetul de apă să se îndrepte doar spre gazon.

De exemplu, în curțile laterale, un aspersor plasat pe marginea patului de fundație ar trebui să pulverizeze semicircular, la 180 de grade, pentru a uda iarba fără să stropească zidurile casei.

În colțurile curții din spate, unde suprafața de gazon formează un unghi drept, este suficient un aspersor reglat la 90 de grade, care să acopere doar spațiul propriu, fără să ajungă la vecini.

Pentru zonele mai lungi și mai largi ale curții, regula de bază este așa-numita dispunere „cap la cap”. Aceasta presupune ca fiecare aspersor să fie poziționat astfel încât jetul său de apă să se suprapună ușor peste jetul următorului aspersor.

În acest fel, se evită apariția petelor uscate între zonele de acoperire. Având în vedere că majoritatea capetelor de aspersoare pulverizează pe o distanță de maximum 12 metri, într-un gazon adânc vor fi necesare aspersoare suplimentare, montate în centrul peluzei și setate să pulverizeze la 360 de grade.

Cum eviți risipa de apă și zonele neudate

Un sistem bine proiectat nu înseamnă doar un gazon uniform udat, ci și economie de apă. Dacă ai curți înguste, aspersoarele trebuie montate de-a lungul ambelor margini, chiar dacă distanța dintre ele este mică. În astfel de situații, se folosesc capete de aspersoare cu jet scurt, reglabile pentru a nu arunca apă dincolo de zona dorită.

Un alt aspect important este evitarea obstacolelor. Copacii și arbuștii pot bloca jetul de apă și pot lăsa pete uscate în gazon. De aceea, aspersoarele nu trebuie orientate direct spre trunchiurile arborilor sau în spatele gardurilor vii.

Ideal este să fie plasate în fața lor și să pulverizeze apa în direcția opusă, astfel încât gazonul să fie udat uniform, iar plantele decorative să nu fie afectate.

Secretul pentru un gazon perfect

Un gazon perfect se obține prin planificare atentă și prin respectarea regulilor de amplasare a aspersoarelor.

Plasarea lor la colțuri, margini și de-a lungul zonelor lungi, utilizarea dispunerii „cap la cap” și evitarea obstacolelor naturale sunt recomandările de bază ale experților în grădinărit.

Astfel, vei avea o peluză uniform verde, fără pete uscate și fără consum inutil de apă. În fond, un gazon sănătos nu este doar un element estetic al casei, ci și un semn de grijă față de resurse și față de natură.