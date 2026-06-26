Când şi cum să uzi roşiile pentru a nu crăpa vara. Secretul agricultorilor cu experienţă

Problema este întâlnită frecvent în perioadele caniculare, atunci când grădinarii udă rar plantele, iar apoi încearcă să compenseze lipsa apei prin cantități foarte mari administrate dintr-o singură dată.

Diferențele bruște de umiditate din sol reprezintă unul dintre principalii factori care favorizează apariția acestui fenomen. De aceea, specialiștii recomandă menținerea unei umidități constante pe toată durata sezonului de vegetație.

Care este momentul ideal pentru udarea roşiilor

Agricultorii cu experiență recomandă ca roșiile să fie udate dimineața devreme, înainte ca temperaturile să crească semnificativ.

În acest interval, apa ajunge eficient la rădăcini, iar planta are suficient timp să o utilizeze pe parcursul zilei. În plus, evaporarea este redusă comparativ cu orele de prânz, când o mare parte din apă se poate pierde rapid din cauza căldurii.

Udarea în plin soare nu este recomandată deoarece eficiența este mai redusă, iar șocul termic poate afecta plantele. De asemenea, în zilele foarte călduroase, apa aplicată la suprafața solului se evaporă înainte să ajungă în profunzime.

Mulți cultivatori aleg și udarea seara, însă aceasta trebuie făcută cu atenție. Dacă umiditatea rămâne ridicată pe timpul nopții, pot apărea condiții favorabile pentru dezvoltarea unor probleme specifice culturilor de tomate.

Secretul agricultorilor: udări regulate şi moderate

Una dintre regulile de bază respectate de agricultorii care obțin recolte sănătoase este evitarea alternanței dintre secetă și exces de apă.