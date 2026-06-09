Care este cel mai uşor mod de a culege cireşe? Trucurile încercate de români, nu ai cum să dai greş

Specialiștii recomandă ca cireșele să fie culese împreună cu codița, deoarece astfel rezistă mai mult timp după recoltare. În plus, desprinderea atentă a fructelor contribuie la protejarea ramurilor și a mugurilor care vor produce recolta din anul următor.

Pentru pomii de dimensiuni reduse, această metodă este considerată cea mai eficientă și cea mai sigură.

Dispozitivul DIY din bidon de plastic

Românul este recunoscut pentru inventivitatea sa, iar când vine vorba de grădinărit, soluțiile ingenioase nu întârzie să apară. Una dintre cele mai populare și eficiente metode pentru a culege cireșele de la înălțime implică reciclarea unui simplu bidon de plastic (de 1.5 sau 2 litri).

Cum se confecționează culegătorul de cireșe acasă:

Tăierea: Ia un bidon de plastic curat și decupează o mică „gură” laterală sau în formă de coroană (cu dinți) în partea de jos a acestuia.

Dinții de prindere: Crestăturile în formă de „V” pe marginea tăieturii vor acționa ca niște degete care vor desprinde codițele cireșelor fără a le zdrobi.

Fixarea: Atașează gâtul bidonului de o coadă lungă de mătură sau de o prăjină telescopică din aluminiu, fixându-l bine cu bandă adezivă sau un șurub.

Cum funcționează? Ridici prăjina, prinzi codițele cireșelor în crestăturile bidonului și tragi ușor. Fructele vor cădea direct în interiorul bidonului, perfect intacte. Când recipientul se umple, îl golești în găleată. Este, probabil, cel mai ușor mod de a culege cireșe din vârful pomului, stând în siguranță, cu picioarele pe pământ.

Scara stabilă face diferența

Una dintre cele mai folosite soluții de către români este utilizarea unei scări solide, amplasate pe un teren drept și stabil. Cu ajutorul acesteia, fructele aflate în partea superioară a coroanei pot fi culese fără dificultate.

Persoanele care folosesc această metodă recomandă mutarea frecventă a scării pentru a evita întinderea excesivă după crengi. Astfel, riscul de accidentare este redus considerabil.