Care este cel mai uşor mod de a culege cireşe? Trucurile încercate de români, nu ai cum să dai greş
Sezonul cireșelor este unul dintre cele mai așteptate momente ale anului pentru cei care au pomi fructiferi în grădină. Fructele dulci și aromate sunt apreciate deopotrivă de copii și adulți, însă recoltarea lor poate deveni o adevărată provocare, mai ales atunci când pomii sunt înalți și încărcați de rod. Din acest motiv, mulți români au descoperit de-a lungul timpului diferite metode care le permit să culeagă cireșele mai rapid, mai ușor și fără să deterioreze fructele.
Culesul manual rămâne cea mai sigură metodă
Mulți proprietari de livezi și grădini preferă în continuare culesul manual. Deși poate părea o metodă mai lentă, aceasta permite alegerea fructelor bine coapte și reduce riscul de a le zdrobi.
Specialiștii recomandă ca cireșele să fie culese împreună cu codița, deoarece astfel rezistă mai mult timp după recoltare. În plus, desprinderea atentă a fructelor contribuie la protejarea ramurilor și a mugurilor care vor produce recolta din anul următor.
Pentru pomii de dimensiuni reduse, această metodă este considerată cea mai eficientă și cea mai sigură.
Dispozitivul DIY din bidon de plastic
Românul este recunoscut pentru inventivitatea sa, iar când vine vorba de grădinărit, soluțiile ingenioase nu întârzie să apară. Una dintre cele mai populare și eficiente metode pentru a culege cireșele de la înălțime implică reciclarea unui simplu bidon de plastic (de 1.5 sau 2 litri).
Cum se confecționează culegătorul de cireșe acasă:
- Tăierea: Ia un bidon de plastic curat și decupează o mică „gură” laterală sau în formă de coroană (cu dinți) în partea de jos a acestuia.
- Dinții de prindere: Crestăturile în formă de „V” pe marginea tăieturii vor acționa ca niște degete care vor desprinde codițele cireșelor fără a le zdrobi.
- Fixarea: Atașează gâtul bidonului de o coadă lungă de mătură sau de o prăjină telescopică din aluminiu, fixându-l bine cu bandă adezivă sau un șurub.
Cum funcționează? Ridici prăjina, prinzi codițele cireșelor în crestăturile bidonului și tragi ușor. Fructele vor cădea direct în interiorul bidonului, perfect intacte. Când recipientul se umple, îl golești în găleată. Este, probabil, cel mai ușor mod de a culege cireșe din vârful pomului, stând în siguranță, cu picioarele pe pământ.
Scara stabilă face diferența
Una dintre cele mai folosite soluții de către români este utilizarea unei scări solide, amplasate pe un teren drept și stabil. Cu ajutorul acesteia, fructele aflate în partea superioară a coroanei pot fi culese fără dificultate.
Persoanele care folosesc această metodă recomandă mutarea frecventă a scării pentru a evita întinderea excesivă după crengi. Astfel, riscul de accidentare este redus considerabil.
În cazul pomilor foarte înalți, o scară potrivită poate economisi mult timp și efort.
Metoda tradițională a bunicilor: Cârligul și prelata
Dacă pomul tău are crengi flexibile, dar mult prea înalte pentru a fi ajunse la mână, metoda tradițională a prelatei este ideală pentru a economisi timp. Românii de la sate folosesc acest truc de generații întregi pentru a strânge cantități mari de fructe într-un timp record.
- Pasul 1: Curăță bine zona de sub cireș și întinde o prelată mare, curată, sau o folie de rafie sub coroana pomului.
- Pasul 2: Folosește o prăjină lungă dotată cu un cârlig în vârf (sau o creangă în formă de „Y”) pentru a prinde și a scutura ușor, dar ferm, crengile încărcate.
- Pasul 3: Cireșele coapte vor cădea direct pe folie. Tot ce îți rămâne de făcut este să le aduni de pe jos și să le sortezi.
Notă de siguranță: Scutură crengile cu blândețe pentru a nu rupe mugurii de rod ai anului viitor și pentru a nu zdrobi fructele foarte coapte.
Alegerea momentului potrivit este esențială
Experiența celor care cultivă cireși arată că recoltarea este mai ușoară atunci când fructele sunt complet coapte. Cireșele se desprind mai simplu de pe ramură și au gustul cel mai bun.
De asemenea, multe persoane preferă să culeagă fructele dimineața sau seara, când temperaturile sunt mai scăzute și activitatea este mai confortabilă.
Indiferent de metoda aleasă, răbdarea și atenția rămân cele mai importante elemente pentru o recoltă reușită. Fie că este vorba despre culesul manual, folosirea unei scări, a unui dispozitiv improvizat sau a unei prelate, românii au demonstrat că există numeroase soluții simple pentru a aduna rapid cireșele din pomi.
Pentru cei care au în grădină unul sau mai mulți cireși, aceste trucuri pot transforma o activitate obositoare într-una mult mai practică și eficientă.