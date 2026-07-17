5 filme de pe Netflix pe care merită să le descarci înainte de un zbor lung. Timpul va trece mult mai repede

Seria „The Hunger Games”, maratonul perfect pentru un zbor intercontinental

Dacă îți plac filmele de acțiune cu elemente SF și povești care te țin în priză, seria The Hunger Games este una dintre cele mai bune alegeri.

Pe Netflix găsești toate cele cinci filme din franciză, inclusiv prequel-ul The Ballad of Songbirds & Snakes. În total, ai peste 11 ore de conținut, suficient pentru aproape orice zbor transatlantic. Chiar dacă ai văzut filmele înainte, sunt genul de producții care pot fi urmărite din nou fără să își piardă farmecul.

Spider-Man: Homecoming și trilogia Enola Holmes

Dacă preferi ceva mai relaxat, Spider-Man: Homecoming, cu Tom Holland în rolul principal, rămâne una dintre cele mai reușite producții Marvel. Filmul combină umorul cu scenele spectaculoase de acțiune și este ușor de urmărit chiar și într-un spațiu restrâns, precum cabina unui avion.

O altă alegere inspirată este trilogia Enola Holmes, care o are în prim-plan pe Millie Bobby Brown. Cele trei filme oferă mister, aventură și mult umor, fără scene incomode pentru cei din jur. Dacă zbori împreună cu un adolescent, este o opțiune foarte bună pentru a urmări filmele împreună.

Memento îți pune mintea la contribuție

Dacă preferi thrillerele psihologice, Memento, regizat de Christopher Nolan, este unul dintre filmele care merită revăzute chiar și după mulți ani.

Povestea este construită într-un mod neobișnuit, iar fiecare scenă adaugă o nouă piesă într-un puzzle care te obligă să fii atent până la final. Cu o durată de aproape două ore, filmul este suficient de captivant încât să uiți complet că te afli într-un avion.

Godzilla într-o variantă diferită față de ceea ce ai văzut până acum

Dacă ești fan al filmelor japoneze cu monștri uriași, Godzilla, Mothra and King Ghidorah: Giant Monsters All-Out Attack este una dintre cele mai apreciate producții ale francizei.