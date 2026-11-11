REVIEW „Cum să spargi o bancă”, filmul de acțiune care te ține lipit de ecran. Nicholas Hoult și Zoë Kravitz fac spectacol, iar experiența 4DX merită din plin. De când vezi „How to Rob a Bank” în cinema

Sunt filme pe care le urmărești relaxat, fără să te deranjeze dacă mai arunci o privire la telefon, și filme care nu îți dau voie să îți iei ochii de la ecran nici măcar câteva secunde. „How to Rob a Bank” („Cum să spargi o bancă”) face parte, fără îndoială, din a doua categorie. L-am văzut aseară, la invitația InterComFilm, într-o proiecție 4DX, și pot spune că este unul dintre cele mai distractive filme de acțiune pe care le-am văzut în ultima perioadă.

Nu reinventează genul, nu încearcă să fie o capodoperă cinematografică și nici nu are nevoie de asta. Este un film foarte bun, cu acțiune din plin, personaje interesante, umor bine plasat și un ritm care te ține permanent în priză. Mi-a amintit, ca dinamică și atmosferă, de filmele din seria „Now You See Me”, chiar dacă aici magia este înlocuită de tehnologie, jafuri spectaculoase și urmăriri nebunești.

Filmul intră în cinematografele din România pe 13 noiembrie 2026, fiind distribuit de InterComFilm, și cred că merită văzut pe marele ecran.

Jafuri spectaculoase, social media și o distribuție care funcționează excelent

Povestea urmărește o bandă de infractori care își transformă jafurile bancare în adevărate spectacole pentru internet. Nu le este suficient să fure bani și să dispară fără urmă. Vor atenție, notorietate și, într-o anumită măsură, să transmită un mesaj împotriva sistemului financiar. Își promovează acțiunile pe rețelele sociale și ajung rapid niște personaje virale, ceea ce, evident, atrage atenția autorităților.

În centrul poveștii se află Ryan, interpretat de Nicholas Hoult, liderul grupării, un personaj inteligent, carismatic și suficient de imprevizibil încât să nu știi întotdeauna ce urmează să facă. Hoult este foarte bun în acest rol. Are naturalețe, știe să alterneze momentele tensionate cu cele amuzante și reușește să facă un infractor surprinzător de simpatic.

După ce l-am văzut în roluri atât de diferite, inclusiv în „Superman”, unde îl interpretează pe Lex Luthor, mi se pare că Hoult demonstrează încă o dată cât de versatil este.

Alături de el îi avem pe Pete Davidson, în rolul lui Vince, Anna Sawai, care o interpretează pe Emi, și Rhenzy Feliz, în rolul lui Hugo. Împreună formează o echipă cu o chimie foarte bună, iar interacțiunile dintre personaje sunt unul dintre motivele pentru care filmul funcționează atât de bine.

De cealaltă parte, Zoë Kravitz o interpretează pe Reagan Gardner, o specialistă în tehnologie care ajunge să colaboreze cu FBI-ul pentru prinderea infractorilor. John C. Reilly joacă rolul agentului John West, iar Christian Slater îl interpretează pe David Walton.

Mi-a plăcut că distribuția nu pare aleasă doar pentru numele mari de pe afiș. Actorii se completează bine, dialogurile curg natural, iar personajele au suficientă personalitate încât să nu devină simple piese într-o succesiune de scene de acțiune.

David Leitch știe exact cum să facă un film de acțiune spectaculos

Regia îi aparține lui David Leitch, iar dacă ai văzut „Bullet Train”, „Atomic Blonde”, „Deadpool 2” sau „The Fall Guy”, probabil știi deja la ce să te aștepți. Leitch este unul dintre regizorii care înțeleg foarte bine cum să transforme o scenă de acțiune într-un spectacol vizual, fără să uite că publicul trebuie să se și distreze.

Experiența sa în lumea cascadoriilor se simte din plin. Urmăririle sunt spectaculoase, confruntările sunt coregrafiate atent, iar montajul alert nu te lasă să te plictisești. Există un echilibru foarte bun între tensiune, umor și momentele în care lucrurile scapă complet de sub control.

Scenariul este semnat de Mark Bianculli, iar ideea unei bande de jefuitori care transformă infracțiunile în conținut viral mi se pare potrivită pentru vremurile în care trăim. Filmul atinge și teme precum fascinația pentru celebritate, neîncrederea în instituții și tendința publicului de a transforma în eroi oameni care încalcă legea.

Nu aș spune că dezvoltă aceste teme foarte profund, dar nici nu cred că acesta este scopul. „Cum să spargi o bancă” vrea, înainte de toate, să fie entertaining. Și reușește.

Dacă ar fi să îi reproșez ceva, probabil ar fi faptul că unele situații sunt destul de exagerate, iar anumite planuri ale personajelor funcționează cu o ușurință greu de crezut. Dar, sincer, în contextul acestui film, nu m-a deranjat. Am acceptat regulile jocului și m-am bucurat de spectacol.

Nu sunt o mare fană 4DX, dar pentru filmul acesta chiar merită

Trebuie să recunosc ceva: în general, nu sunt o mare fană a experienței 4DX. Atunci când merg la cinema, îmi place să fiu atentă la film, la poveste, la interpretările actorilor și la detalii. Nu vreau să fiu preocupată permanent de faptul că mi se mișcă scaunul sau că trebuie să îmi apăr popcornul ca să nu ajungă pe jos.

Uneori, mi se pare că efectele 4DX distrag atenția de la ceea ce contează cu adevărat. Dar „Cum să spargi o bancă” este una dintre excepții. Aici, experiența chiar se potrivește cu filmul.

Pentru că avem atât de multă acțiune, urmăriri cu mașini, explozii și situații-limită, mișcările scaunelor și celelalte efecte contribuie la atmosferă. În anumite momente, ai senzația că participi efectiv la ceea ce se întâmplă pe ecran.

Și da, am avut în continuare grijă de popcorn, dar de data aceasta nu m-a deranjat atât de tare. Energia filmului este atât de mare, încât 4DX-ul pare o extensie firească a acțiunii.

Asta nu înseamnă că filmul trebuie văzut neapărat în acest format. Sunt convinsă că funcționează foarte bine și într-o sală obișnuită. Totuși, dacă vrei să încerci 4DX și nu știi ce film să alegi, acesta este unul dintre titlurile pentru care experiența are sens.

Verdict: un film foarte bun, care își îndeplinește perfect misiunea

„Cum să spargi o bancă” nu încearcă să îți schimbe perspectiva asupra cinematografiei, dar îți oferă exact ceea ce promite: aproximativ două ore de acțiune, suspans, umor și divertisment de calitate.

Mi-a plăcut distribuția, mi-a plăcut ritmul și, mai ales, mi-a plăcut că nu am simțit cum trece timpul. Nicholas Hoult și Zoë Kravitz sunt foarte buni, Pete Davidson aduce doza potrivită de umor, iar David Leitch confirmă că știe să regizeze filme de acțiune care arată spectaculos.

Este genul de producție care îți amintește de ce merită să mergi la cinema pentru anumite filme. Nu pentru că fiecare scenă ascunde un mesaj profund, ci pentru că uneori vrei pur și simplu să te distrezi și să te lași prins într-o poveste nebunească.

Eu m-am distrat foarte bine și, surprinzător chiar și pentru mine, m-am bucurat inclusiv de experiența 4DX. Un film pe care îl recomand fără rezerve pasionaților de acțiune și pe care l-aș revedea cu plăcere.

„How to Rob a Bank” („Cum să spargi o bancă”) intră în cinematografele din România pe 13 noiembrie 2026, distribuit de InterComFilm.