Netflix intră la examenul trimestrului doi cu acțiunile în cădere. Wall Street așteaptă o nouă revenire spectaculoasă

Acțiunile Netflix au pierdut 40% într-un an

Presiunea este vizibilă mai ales pe bursă. Acțiunile Netflix au scăzut cu aproximativ 40% în ultimele 12 luni și cu peste 20% de la începutul lui 2026. Investitorii se întreabă dacă platforma mai poate păstra ritmul de creștere din ultimii ani, într-o perioadă în care publicul are tot mai multe opțiuni, iar timpul petrecut în fața serviciilor de streaming este împărțit cu YouTube, TikTok, Instagram, Disney+ și Amazon Prime Video.

Al doilea trimestru nu a fost lipsit de producții populare, însă puține titluri au devenit fenomene globale incontestabile. Una dintre excepții a fost I Will Find You, miniseria inspirată de romanul lui Harlan Coben, care a rămas pe primul loc în clasamentul serialelor platformei. În același timp, Campionatul Mondial de fotbal a atras în luna iunie o parte importantă din atenția publicului, afectând consumul altor forme de divertisment.

O problemă mai profundă este legată de continuitatea succesului serialelor. Datele analizate în ultimele luni sugerează că publicul devorează primul sezon, dar nu se mai întoarce în același număr la sezonul al doilea. Pauzele lungi dintre sezoane, anulările rapide și ritmul accelerat al lansărilor pot face chiar și producțiile apreciate să dispară repede din conversația publică.

Reclamele pot deveni principalul motor de creștere

În ciuda îngrijorărilor, o parte dintre analiști consideră că investitorii subestimează potențialul diviziei de publicitate. John Blackledge, analist la TD Cowen, susține că abonamentul mai ieftin, susținut prin reclame, poate atrage utilizatori noi și poate contribui la creșterea marjelor de profit pe măsură ce afacerea se extinde.

Netflix a început deja să transforme publicitatea într-o componentă centrală a modelului său de business. Compania susține că planul cu reclame ajunge la peste 250 de milioane de spectatori activi lunar, iar în piețele în care este disponibil, mai mult de 60% dintre noii utilizatori aleg această variantă. În plus, abonamentul Netflix cu reclame va fi extins în 15 țări noi începând din 2027.

Avantajul pentru companie este dublu. Netflix poate încasa atât taxa lunară plătită de utilizator, cât și bani de la advertiserii care vor acces la o audiență globală. În același timp, varianta mai ieftină poate limita numărul anulărilor în perioadele în care consumatorii încearcă să reducă cheltuielile pentru divertisment.

Platforma încearcă să crească timpul petrecut în aplicație și prin alte formate. În ofertă apar tot mai multe evenimente sportive transmise în direct, podcasturi video, competiții și producții interactive. Netflix experimentează inclusiv cu videoclipuri verticale și ia în calcul extinderea parteneriatelor cu televiziuni tradiționale, după modelul colaborării realizate în Franța cu TF1.