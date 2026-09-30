Samsung lansează Galaxy Tab S12 Ultra și Tab S12+. Tabletele vin cu Android 17, Galaxy AI și Photoshop preinstalat

Samsung își actualizează gama de tablete premium cu Galaxy Tab S12 Ultra și Galaxy Tab S12+, două modele construite în jurul productivității, inteligenței artificiale și unui hardware mai puternic. Noile tablete rulează Android 17 cu One UI 9, folosesc procesorul MediaTek Dimensity 9500 și vin cu S Pen inclus, în timp ce varianta Ultra păstrează impresionantul ecran de 14,6 inci într-o carcasă de numai 5,1 mm grosime. Potrivit informațiilor transmise de Samsung, seria Galaxy Tab S12 va deveni disponibilă începând cu 7 octombrie, în funcție de piață.

Una dintre cele mai interesante noutăți este însă software-ul. Samsung pune și mai mult accent pe Galaxy AI și integrează șase luni de Google AI Pro, iar Adobe Photoshop vine preinstalat pentru prima dată pe o tabletă Android din această gamă. Compania încearcă astfel să poziționeze Tab S12 nu doar drept un dispozitiv pentru consum multimedia, ci ca o alternativă serioasă pentru lucru, studiu și creație.

Noua generație vine la un an după Galaxy Tab S11 Ultra, o tabletă pe care Playtech a testat-o și a descris-o drept un instrument complet pentru productivitate, eficiență și divertisment. De această dată, Samsung păstrează o parte dintre elementele care au definit modelul anterior, dar crește performanța și extinde considerabil rolul AI-ului.

Galaxy Tab S12 Ultra rămâne uriașă, dar are doar 5,1 mm grosime

Modelul de top, Galaxy Tab S12 Ultra, folosește un ecran Dynamic AMOLED 2X de 14,6 inci, cu rezoluție 2960 x 1848 pixeli, rată de refresh de 120 Hz și luminozitate maximă de până la 1.600 de niți. Tableta măsoară 208,5 x 326,3 x 5,1 mm și cântărește 692 de grame în versiunea Wi-Fi.

Galaxy Tab S12+ este mai compactă, cu un ecran Dynamic AMOLED 2X de 12,6 inci, 2800 x 1752 pixeli și tot 120 Hz. Grosimea ajunge la 5,3 mm, iar greutatea versiunii Wi-Fi este de 553 de grame. Ambele modele beneficiază de certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf, iar S Pen-ul inclus are aceeași certificare.

Sub carcasă se află procesorul MediaTek Dimensity 9500, realizat pe un proces de fabricație de 3 nm. Samsung susține că, în comparație cu Galaxy Tab S11 Ultra, noua generație oferă o procesare NPU cu până la 61% mai rapidă, o creștere de 19% pentru CPU și de 17% pentru GPU. Pentru a menține performanța în sarcini intensive, compania a introdus și o cameră de vapori 3D reproiectată pentru disiparea căldurii.

Tab S12 Ultra poate fi configurată cu până la 16 GB RAM și 1 TB spațiu de stocare, iar cardurile microSD de până la 2 TB sunt în continuare acceptate. Tab S12+ ajunge la 12 GB RAM și 512 GB stocare, cu același suport pentru microSD. Varianta Ultra are Wi-Fi 7, în timp ce Tab S12+ folosește Wi-Fi 6E. Ambele dispun de Bluetooth 6.0.

Baterii mari și autonomie de până la 23 de ore

Galaxy Tab S12 Ultra primește o baterie de 11.600 mAh, în timp ce Tab S12+ vine cu 10.600 mAh. Samsung estimează până la 23 de ore de redare video pentru Ultra și până la 21 de ore pentru modelul Plus, în condițiile de testare ale companiei.

Ambele tablete suportă încărcare prin cablu la 45 W, iar Samsung spune că o încărcare completă de la 0% la 100% poate dura aproximativ 95 de minute cu adaptorul corespunzător. Acesta nu este însă inclus și se comercializează separat.

Diferențe există și în zona foto. Galaxy Tab S12 Ultra are două camere pe spate, una principală de 13 MP și una ultra-wide de 8 MP, în timp ce Tab S12+ se limitează la o cameră principală de 13 MP. În față, ambele folosesc o cameră ultra-wide de 12 MP.

Samsung promite și suport software pe termen lung. Galaxy Tab S12 Ultra și Tab S12+ vor primi până la șapte actualizări majore ale sistemului de operare și actualizări de securitate, iar documentația tehnică indică suport de securitate până în septembrie 2033.

Galaxy AI devine una dintre piesele centrale ale tabletelor

Hardware-ul este însă doar o parte a strategiei Samsung. Galaxy Tab S12 vine cu Android 17, One UI 9 și cea mai recentă versiune Galaxy AI, iar ecranul poate fi împărțit în până la trei zone prin Multi Window. Astfel, poți urmări un curs, poți ține Samsung Notes deschis și poți utiliza simultan un asistent AI.

Note Assist poate rezuma notițele, iar S Pen-ul este inclus pentru ambele modele și poate fi folosit pentru scris, adnotări și desen. Samsung promovează și o nouă tastatură Pro Keyboard, disponibilă separat, cu o tastă dedicată Galaxy AI. Aceasta poate fi configurată pentru acces la Bixby, Gemini sau Perplexity.

Galaxy AI a devenit în ultimii ani una dintre componentele centrale ale ecosistemului Samsung, iar funcțiile de inteligență artificială sunt disponibile inclusiv în limba română. Pe Tab S12, Samsung încearcă însă să lege AI-ul mai strâns de fluxurile de lucru de pe ecranul mare.

În plus, cumpărătorii primesc o perioadă de probă de șase luni pentru Google AI Pro. Gemini poate fi folosit pentru explicații și cercetare, iar Gemini Notebook permite centralizarea notițelor, imaginilor, înregistrărilor și fișierelor și transformarea lor în rezumate, podcasturi sau chestionare.

Photoshop vine preinstalat, în premieră pentru tabletele Android

Unul dintre cele mai importante parteneriate ale noii generații este cel cu Adobe. Adobe Photoshop este preinstalat pe Galaxy Tab S12, iar Samsung îl descrie drept o premieră pentru tabletele Android. Interfața aplicației este optimizată pentru formatul tabletă și pentru S Pen.

Photoshop include și funcții bazate pe AI, precum AI Assistant, aflat în beta, dar și instrumentele Adobe Firefly, inclusiv Generative Fill și Image to Video. Utilizatorii Galaxy Tab S12 primesc patru luni de acces gratuit la abonamentul mobil premium Photoshop și 100 de credite generative pe lună. Aplicația va fi disponibilă exclusiv prin Galaxy Store timp de cel puțin șase luni începând cu 7 octombrie 2026.

Pachetul software mai include beneficii pentru Notability, Goodnotes, LumaFusion, Notion, Clip Studio Paint, MyScript Notes, MyScript Math, Noteshelf 3 și ArcSite. Samsung estimează valoarea cumulată a ofertelor și perioadelor de încercare la aproximativ 600 de dolari, deși disponibilitatea și condițiile diferă în funcție de piață.

Este o direcție care continuă strategia începută cu generațiile anterioare, în care Samsung a transformat Galaxy Tab într-un dispozitiv tot mai orientat spre productivitate asistată de AI. Cu Tab S12, diferența este că producătorul încearcă să combine mai agresiv hardware-ul puternic, aplicațiile profesionale și asistenții AI într-un singur dispozitiv.

Galaxy Tab S12 Ultra și Galaxy Tab S12+ vor fi disponibile în culorile Gray și Silver, începând cu 7 octombrie pe anumite piețe. Samsung nu a precizat în comunicatul transmis prețurile și nici disponibilitatea exactă pentru fiecare configurație în România.