Sonda Juice s-a întors pe lângă Pământ ca să-și ia „avânt” spre Jupiter. A fotografiat Terra și și-a testat instrumentele pentru marea întâlnire din 2031

Pământul i-a oferit sondei Juice un impuls de 3,5 kilometri pe secundă

Manevra a schimbat traiectoria navei cu aproximativ 20 de grade. În săptămânile dinaintea întâlnirii cu Terra, controlorii ESA pregătiseră șase posibilități de corectare a traseului, însă a fost nevoie de o singură ajustare foarte mică pentru ca Juice să ajungă exact unde trebuia. Economia de combustibil este extrem de importantă: fiecare kilogram păstrat acum poate fi folosit mai târziu pentru manevre și observații în jurul lui Jupiter.

Juice s-a apropiat cel mai mult de Pământ la 13:45, ora Europei Centrale, trecând deasupra Oceanului Indian. Camerele sale de monitorizare au surprins mai multe imagini în timpul survolului, una dintre ele arătând o mare parte din Africa, Madagascar și regiuni din apropierea Golfului Aden. Aceste camere au fost proiectate inițial pentru a urmări componentele navei după lansare, nu pentru fotografie științifică, însă au oferit imagini spectaculoase ale Terrei.

Nu este prima dată când Juice se folosește de planete pentru a-și croi drumul. În august 2024, sonda a efectuat prima manevră de asistență gravitațională Lună-Pământ realizată vreodată, iar în august 2025 a trecut pe lângă Venus. Următoarea și ultima întâlnire cu Terra este programată pentru ianuarie 2029. După acel survol, nava va fi plasată pe traiectoria finală către Jupiter.

Pământul a devenit laborator pentru instrumentele care vor cerceta lunile lui Jupiter

Întâlnirea nu a fost folosită doar pentru navigație. ESA a profitat de apropierea de Terra pentru a calibra și testa cele 10 instrumente științifice ale sondei. Oamenii de știință au doar câteva ocazii în timpul călătoriei de opt ani în care pot verifica echipamentele folosind corpuri și medii despre care au deja foarte multe informații.

Juice a trecut timp de mai multe zile și prin „coada” magnetosferei terestre, regiunea câmpului magnetic al Pământului întinsă în direcția opusă Soarelui. Instrumentele au măsurat acolo câmpurile magnetice și particulele încărcate electric. ESA urmează să publice în săptămânile următoare și date suplimentare, inclusiv imagini de rezoluție înaltă ale Pământului și Lunii realizate cu camera științifică JANUS

Sonda și-a testat instrumentele și anterior într-o situație mult mai exotică. În 2025, Juice a fost folosită pentru observații asupra cometei interstelare 3I/ATLAS, un obiect venit din afara Sistemului Solar. Playtech a scris atunci despre și despre rolul sondei europene în urmărirea rarului vizitator cosmic.

Adevărata misiune începe la Jupiter în 2031

Juice, prescurtarea de la Jupiter Icy Moons Explorer, a fost lansată pe 14 aprilie 2023 cu o rachetă Ariane 5. Obiectivul său este să studieze Jupiter și trei dintre cele mai mari luni ale planetei – Ganymede, Callisto și Europa – care sunt considerate lumi ce ar putea conține cantități enorme de apă sub suprafețele înghețate. Misiunea va încerca să determine dacă acestea au sau au avut condiții compatibile cu existența unor medii locuibile.