Sonda Juice s-a întors pe lângă Pământ ca să-și ia „avânt” spre Jupiter. A fotografiat Terra și și-a testat instrumentele pentru marea întâlnire din 2031
Sonda europeană Juice a revenit spectaculos în apropierea Pământului, dar nu pentru o vizită de curtoazie. Nava Agenției Spațiale Europene a folosit gravitația planetei noastre pentru a-și modifica direcția și a câștiga viteză în lunga călătorie către Jupiter, unde este programată să ajungă în iulie 2031. În timpul manevrei din 28 septembrie 2026, Juice a trecut la numai 8.640 de kilometri deasupra Oceanului Indian, și-a mărit viteza cu aproximativ 3,5 kilometri pe secundă și a fotografiat Pământul, potrivit ESA.
Survolul a fost și un fel de repetiție generală pentru ceea ce urmează în sistemul jovian. Instrumentele științifice au fost pornite și calibrate în condiții bine cunoscute, înainte ca misiunea să înceapă adevărata muncă în apropierea lunilor înghețate Europa, Ganymede și Callisto. Sunt lumi care îi fascinează deja pe astronomi, inclusiv pentru că Europa ar putea ascunde un ocean uriaș sub stratul de gheață.
Pământul i-a oferit sondei Juice un impuls de 3,5 kilometri pe secundă
Manevra a schimbat traiectoria navei cu aproximativ 20 de grade. În săptămânile dinaintea întâlnirii cu Terra, controlorii ESA pregătiseră șase posibilități de corectare a traseului, însă a fost nevoie de o singură ajustare foarte mică pentru ca Juice să ajungă exact unde trebuia. Economia de combustibil este extrem de importantă: fiecare kilogram păstrat acum poate fi folosit mai târziu pentru manevre și observații în jurul lui Jupiter.
Juice s-a apropiat cel mai mult de Pământ la 13:45, ora Europei Centrale, trecând deasupra Oceanului Indian. Camerele sale de monitorizare au surprins mai multe imagini în timpul survolului, una dintre ele arătând o mare parte din Africa, Madagascar și regiuni din apropierea Golfului Aden. Aceste camere au fost proiectate inițial pentru a urmări componentele navei după lansare, nu pentru fotografie științifică, însă au oferit imagini spectaculoase ale Terrei.
Nu este prima dată când Juice se folosește de planete pentru a-și croi drumul. În august 2024, sonda a efectuat prima manevră de asistență gravitațională Lună-Pământ realizată vreodată, iar în august 2025 a trecut pe lângă Venus. Următoarea și ultima întâlnire cu Terra este programată pentru ianuarie 2029. După acel survol, nava va fi plasată pe traiectoria finală către Jupiter.
Pământul a devenit laborator pentru instrumentele care vor cerceta lunile lui Jupiter
Întâlnirea nu a fost folosită doar pentru navigație. ESA a profitat de apropierea de Terra pentru a calibra și testa cele 10 instrumente științifice ale sondei. Oamenii de știință au doar câteva ocazii în timpul călătoriei de opt ani în care pot verifica echipamentele folosind corpuri și medii despre care au deja foarte multe informații.
Juice a trecut timp de mai multe zile și prin „coada” magnetosferei terestre, regiunea câmpului magnetic al Pământului întinsă în direcția opusă Soarelui. Instrumentele au măsurat acolo câmpurile magnetice și particulele încărcate electric. ESA urmează să publice în săptămânile următoare și date suplimentare, inclusiv imagini de rezoluție înaltă ale Pământului și Lunii realizate cu camera științifică JANUS
Sonda și-a testat instrumentele și anterior într-o situație mult mai exotică. În 2025, Juice a fost folosită pentru observații asupra cometei interstelare 3I/ATLAS, un obiect venit din afara Sistemului Solar. Playtech a scris atunci despre și despre rolul sondei europene în urmărirea rarului vizitator cosmic.
Adevărata misiune începe la Jupiter în 2031
Juice, prescurtarea de la Jupiter Icy Moons Explorer, a fost lansată pe 14 aprilie 2023 cu o rachetă Ariane 5. Obiectivul său este să studieze Jupiter și trei dintre cele mai mari luni ale planetei – Ganymede, Callisto și Europa – care sunt considerate lumi ce ar putea conține cantități enorme de apă sub suprafețele înghețate. Misiunea va încerca să determine dacă acestea au sau au avut condiții compatibile cu existența unor medii locuibile.
După sosirea la Jupiter în iulie 2031, Juice va efectua în total 35 de survoluri ale lunilor joviene. Planificarea este atât de complicată încât ESA spune că discuțiile despre ce instrumente vor funcționa în timpul trecerilor pe lângă Europa au început cu aproximativ un deceniu înaintea momentului în care sonda va ajunge efectiv acolo. În cele din urmă, Juice va intra pe orbită în jurul lui Ganymede, devenind prima sondă care orbitează o lună din afara sistemului Pământ-Lună.
Interesul pentru aceste lumi este legat în special de oceanele ascunse sub gheață. Playtech a scris și despre ipoteza potrivit căreia particule provenite de pe Pământ ar fi putut ajunge în timp până pe Europa, fără ca acest lucru să demonstreze însă existența vieții acolo. Alte cercetări analizează chiar posibilitatea ca viața să supraviețuiască în medii extreme cu ajutorul energiei provenite din radiații cosmice.
Juice mai are, așadar, aproape cinci ani de călătorie. Întâlnirea din această săptămână cu Pământul a fost scurtă, dar esențială: planeta noastră i-a oferit exact impulsul gravitațional de care avea nevoie, iar inginerii au cheltuit mai puțin combustibil decât era rezervat pentru manevră. Combustibil care, dacă totul merge conform planului, va deveni mult mai prețios atunci când sonda va începe să danseze printre lunile înghețate ale lui Jupiter.